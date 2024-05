Astrophysicien : Changement dans l’activité solaire – Le nouveau «petit âge glaciaire» a déjà commencé

Source: Astrophysicien : Changement dans l’activité solaire – Le nouveau « petit âge glaciaire » a déjà commencé (report24.news)

Même si cela n’en a pas l’air pour le moment à cause de tous les rapports de « températures record », la Terre se dirige vers un nouveau « petit âge glaciaire », selon un astrophysicien de renom. Cela est dû à l’évolution de l’activité solaire, explique-t-elle. Seules les personnes non éduquées pouvaient exiger une réduction du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Cependant, en raison de l’évolution de notre système solaire, un réchauffement climatique allant jusqu’à 3,5 degrés Celsius est possible d’ici 2600.

Au cours des derniers mois, les médias ont été submergés d’informations faisant état de prétendus « records de température ». Le problème, c’est que de nombreuses stations de mesure sont aujourd’hui situées dans des îlots de chaleur en raison de l’urbanisation. Partout où c’est possible, il y a de la manipulation et de la ruse juste pour pouvoir présenter des chiffres plus élevés. Sans oublier que nous sommes dans une phase El Niño (qui se termine maintenant), qui est traditionnellement associée à des températures plus élevées. À cela s’ajoute la vapeur d’eau du Hunga Tonga, qui agit également comme un gaz à effet de serre. Tout cela n’a pas grand-chose à voir avec le dioxyde de carbone, comme je l’ai déjà expliqué en détail dans mon livre

La professeure Valentina Sharkova, professeure à l’Université de Northumbria à Newcastle, au Royaume-Uni, met même en garde contre une pénurie de gaz. Ce n’est pas nocif, a expliqué l’Ukrainien d’origine, qui est un expert en astrophysique. Elle a terminé ses études de mathématiques à l’Université nationale de Kiev et a obtenu son doctorat à l’Observatoire principal de la capitale ukrainienne. Depuis 1992, elle a travaillé dans diverses universités britanniques. « En fait, nous avons une carence en CO2 dans le monde, et elle est trois à quatre fois plus faible que ce que les plantes souhaiteraient », explique-t-elle. Dans le passé, la teneur en CO2 était nettement plus élevée et a connu une réduction successive au cours des 140 derniers millions d’années. Ce n’est que maintenant que la proportion recommence à augmenter légèrement.

Actuellement, la quantité est d’environ 420 parties par million (ppm) ou 0,042 pour cent. Il y a 140 millions d’années, elle était estimée à 2 500 ppm (0,25 %), soit environ six fois plus. Et cela signifiait également un monde plus vert et plus riche en biodiversité, selon le professeur. Si le CO2 devait tomber en dessous de 150 ppm (0,015 %), cela signifierait déjà l’extinction de la végétation et de toutes les autres formes de vie. Une valeur dont le monde s’était déjà dangereusement rapproché lors de la dernière période glaciaire avec 182 ppm (0,018 %).

« Nous n’avons pas besoin d’éliminer le CO2 parce que nous en aurions besoin davantage. C’est de la nourriture pour que les plantes produisent de l’oxygène pour nous. Les gens qui disent que le CO2 est mauvais ne réussissent évidemment pas très bien à l’université ou partout où ils ont étudié. Seules des personnes non éduquées peuvent tenir des propos aussi absurdes selon lesquels le CO2 devrait être éliminé de l’air », déclare le professeur Sharkova. Sur la base de ses recherches au cours des dernières décennies, elle souligne que le soleil, contrairement au CO2, joue un rôle important dans le changement climatique de la Terre.

Sur la base de recherches antérieures, le professeur estime que la température moyenne de la Terre diminuera d’un degré Celsius au cours des 30 prochaines années, et non augmentera, comme nous l’avertit le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU. Elle explique également que ces changements brusques dépendent des cycles de l’activité solaire. Lorsque le Soleil est moins actif, la diminution de son champ magnétique entraîne une diminution de l’intensité du rayonnement. Après tout, moins de rayonnement solaire signifie inévitablement moins de chaleur. Selon Sharkova, un tel changement se produit tous les 350 à 400 ans (Grand cycle solaire ou GSC), et elle dit qu’en 2020, nous sommes entrés dans l’un des grands minima solaires (GSM) séparant les GSC. Ce GSM se poursuivra jusqu’en 2053, après quoi l’activité solaire reviendra à la normale dans le cycle 28.

Pour les propriétaires d’installations solaires en particulier, les évolutions attendues sont négatives. « Je ne ressens que de la sympathie pour les gens qui ont investi dans les systèmes solaires », dit le professeur. Si l’on considère que l’on peut s’attendre à des hivers plus longs pendant les périodes de faible activité solaire et, comme c’était le cas au 17e siècle, à des chutes de neige sur de plus longues périodes de l’année, les perspectives pour les installations solaires ne sont pas très bonnes. « Pendant le minimum de Maunder, il y a eu des années où il n’y a pas eu d’été du tout – il y a eu un printemps court, puis un automne et un hiver à nouveau. Et s’il y a de la neige sur vos panneaux solaires ou si le ciel est nuageux, ils sont inutiles », dit-elle.

Cependant, la vague de froid attendue est beaucoup plus courte que le réchauffement nettement plus long. Cela est dû à l’approche de la Terre au Soleil en raison des forces gravitationnelles de notre étoile centrale et des planètes. Selon elle, ce cycle solaire dure de 2 100 à 2 300 ans et s’appelle le cycle de Hallstatt du rayonnement solaire. Le cycle actuel se terminera vers l’an 2600, et bien qu’il soit probable qu’il y ait une autre période de faible activité solaire ou GSM (2375-2415) au cours de cette période au cours de laquelle il se refroidira à nouveau, il s’attend à un réchauffement constant du climat mondial au cours des cinq prochains siècles. Sur la base de ses calculs, la professeure estime que l’augmentation attendue de la température sera d’environ 3,5 degrés Celsius d’ici 2600. Et cela, comme je l’ai dit, à cause du soleil et non à cause du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

« Quoi que nous fassions sur Terre, nous ne pouvons pas changer l’orbite du soleil et des grandes planètes comme Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus », explique-t-elle. « Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet. » Cependant, cela montre également clairement que nous, en tant qu’humanité, devrions nous détourner du CO2, qui joue simplement un rôle mineur en termes de températures, et des niveaux plus élevés résultant du soutien de la vie végétale pourraient aider à éviter des famines majeures. Après tout, il s’agit d’un aliment végétal important, de sorte que les barrières de croissance causées par le « petit âge glaciaire » attendu pourraient être compensées au moins un peu.