États-Unis-Chine : Un regard inquisiteur sur la diplomatie impérialiste des deux blocs (Galactéros)

Par Caroline Galactéros

Ce soir je vous parle des dernières rebuffades essuyées par Washington en Chine. L’Amérique ne comprend décidément pas le nouveau monde qui la défie ou plutôt ne se résout pas à sa perte d’hégémonie.

La Russie elle aussi lui inflige avanies et frayeurs en Ukraine et pousse à la fois Washington à nourrir l’escalade et à anticiper la phase inéluctable de négociations en s’assurant que l’Ukraine vaincue et exsangue restera d’une manière ou d’une autre dans son orbite. Enfin, je ferai une courte incursion au Moyen-Orient.

Merci de votre soutien à Paix et Guerre. Sachez que je lis et apprécie tous vos commentaires même si je ne puis y répondre.

Source : Paix et Guerre