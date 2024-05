L’agenda géopolitique plus large en jeu est de remplacer le gouvernement géorgien par des marionnettes occidentales afin de faciliter la logistique militaire de l’OTAN à l’Arménie voisine, enclavée, que le bloc envisage de transformer en son nouveau bastion régional pour diviser et gouverner le Caucase du Sud.

Les services de sécurité géorgiens ont déjoué mercredi une tentative d’émeutiers de prendre d’assaut le parlement en réponse à la loi imminente sur les agents étrangers de leur pays, calquée sur celle des États-Unis, mais qui a été présentée par les médias occidentaux comme étant « d’inspiration russe ». Ce J6 redux a été accueilli avec un haussement d’épaules par les États-Unis et l’UE dans un signe tacite de soutien aux manifestations de plus en plus violentes des manifestants. Voici quelques briefings sur cette révolution des couleurs pour mettre tout le monde au courant à ce sujet :

* 8 mars 2023 : « La Géorgie est la cible d’un changement de régime en raison de son refus d’ouvrir un ‘deuxième front’ contre la Russie »

* 9 mars 2023 : « Le retrait par la Géorgie de son projet de loi sur les agents étrangers inspiré par les États-Unis ne mettra pas fin à la pression occidentale »

* 11 mars 2023 : « La Russie a appelé les États-Unis à faire deux poids, deux mesures envers la Géorgie-Moldavie et la Bosnie-Serbie »

* 3 juillet 2023 : « Le président du parti au pouvoir en Géorgie a discrédité la théorie du complot du « coup d’État sous fausse bannière » »

* 4 octobre 2023 : « La défection imminente de l’Arménie de l’OTSC remet la Géorgie dans la ligne de mire des États-Unis »

Fondamentalement, la tentative de changement de régime de l’Occident contre le gouvernement géorgien est motivée par la haine du premier à l’égard de l’approche équilibrée du second à l’égard de la entre l’OTAN et la Russie guerre par procuration en Ukraine. Le refus de Tbilissi d’imposer des sanctions à Moscou, qui écraseraient sa propre économie, est déformé comme une preuve présumée que ses dirigeants reçoivent des ordres du Kremlin. Idem pour leur loi sur les agents étrangers d’inspiration américaine qui vise simplement à informer la population de qui finance quels produits d’information.

L’agenda géopolitique plus large en jeu est de remplacer le gouvernement géorgien par des marionnettes occidentales afin de faciliter la logistique militaire de l’OTAN à l’Arménie voisine, enclavée, que le bloc envisage de transformer en son nouveau bastion régional pour diviser et gouverner le Caucase du Sud. L’échec jusqu’à présent à renverser le parti géorgien au pouvoir a refroidi le dirigeant arménien et a finalement commencé à délimiter la frontière de son pays avec l’Azerbaïdjan, ce qui déjouera les plans de l’OTAN s’il est mené à bien.

C’est la raison pour laquelle l’Occident a relancé sa révolution de couleur contre la Géorgie à ce moment précis, non seulement parce que son projet de loi sur les agents étrangers devrait entrer en vigueur d’ici ce mois-ci, mais aussi pour signaler à l’Arménie qu’elle devrait geler ses pourparlers frontaliers puisque l’aide de l’OTAN pourrait arriver. Ce prétexte juridique opportun est donc exploité à des fins géopolitiques, bien qu’il ne soit pas clair s’il renversera le gouvernement géorgien et/ou influencera les négociations en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les dernières émeutes à Tbilissi ont été précédées par le dépôt par le Congrès de la « Loi sur l’examen des sanctions contre l’Azerbaïdjan », qui a été un autre signal envoyé à l’Arménie pour qu’elle tienne bon jusqu’à l’arrivée de l’aide de l’OTAN. En termes simples, ce qui se passe actuellement est la réorientation géostratégique de la région loin de l’hégémonie occidentale, qui est accélérée par le début par l’Arménie de ses pourparlers frontaliers avec l’Azerbaïdjan, longtemps retardés. Si l’OTAN ne peut pas « débaucher » l’Arménie de l’OTSC, alors toute sa politique régionale s’effondrera.

Le deux poids deux mesures flagrant affiché en ce qui concerne les fausses affirmations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles l’Azerbaïdjan « nettoie ethniquement » les Arméniens de ses régions occidentales précédemment occupées et qu’il hausse les épaules face au dernier J6 redux de la Géorgie sont la preuve des arrière-pensées géopolitiques de l’Occident dans la région. L’objectif est de « débaucher » l’Arménie de l’OTSC parallèlement au renversement du gouvernement géorgien, bien que les derniers développements suggèrent que cela sera beaucoup plus difficile à réaliser que ce à quoi l’Occident s’attendait.