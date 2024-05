L’ARGENT NE DORT PAS!

Nous, les citoyens, on dort, comme les ours, sur nos deux oreilles. Pendant tout l’hiver. En attendant l’éveille des citoyens, des milliers d’arbres en santés tombent. La compagnie de la mine avec la complicité de Trudeau et Legault coupent sans permis légales, sous nos yeux.

C’est sur que rendu à l’été, la compagnie de la mine et les gouvernements vont répliqués devant ce… fait accomplit. Que ce désert qui était une forêt vigoureuse et en santé, n’existe plus! C’est le scénario classique. On se sert de l’hiver pour faire une répugnante besogne au plan environnemental, intellectuel et moral et ça marche, à tout coup. Le dommage est en train de se faire… maintenant!

À qui la faute? Admettre cette perspective, me dégoute, me fait horreur ! Un énorme trou noir est en train de perser NOTRE beau milieux d’existence… encore! Et on n’est pas là. L’argent du gouvernement est là, notre argent, mais pas nous? La roue tourne, comme on dit si bien au Québec. Des énormes roux, qui arrachent tout! Trudeau et Legault signent toutes les ententes environnementales internationales. C’est des menteurs et des tricheurs!

C’est criminel, ce qu’ils font, mais comment arrêter le massacre? On est tous encabanés, près du poêle à écouter le fake news de Radio Canada, qui nous dit que tout va bien? Alors que NOTRE petite planète se dégrade. Et que Radio Canada a le culot de nous dire que c’est de NOTRE faute?!

L’éternel batail entre Mère Nature et Big Brother est en train de se décider sous nos yeux dans la petite communauté de Lac des Plages, et nous, on est de quel bord? Ma petite pancarte, «NON À LA MINE» fixé à ma clôture, n’arrête pas les GROS camions!

John Mallette

Le Poète Prolétaire