J’ai découvert l’Atlantide

OLIVIER CABANEL — Tout a été dit, et son contraire sur ce continent légendaire, avec des théories plus ou moins fumeuses, mais cette fois un scénario mérite l’attention.

Regardons de plus prés les théories anciennes.

Une civilisation très en avant sur son époque, et sa brusque disparition : voilà ce que l’on disait de l’Atlantide.

On l’a située un peu n’importe où :

En Mer Noire, au large de Chypre, en Sardaigne, dans l’Océan Indien, en Antarctique ou en même en Amérique latine.

Platon a été le premier à l’évoquer. lien

Il affirmait que l’Atlantide avait disparu en un jour et une nuit, victime d’un cataclysme et tenait cette information de sa rencontre avec des prêtres Egyptiens. lien

Il a évoqué une civilisation puissante et arrogante, mégalithique.

« Il y a 9000 ans, cette île vaste comme un continent disparut dans les flots au cours d’un épouvantable cataclysme » écrivait Platon.

« L’Atlantide était gouvernée par des rois puissants qui prétendaient descendre de Poséidon. Ils possédaient des flottes innombrables sillonnant continuellement les océans, et ils étaient maitres d’un immense domaine englobant une partie de l’Europe et de l’Afrique du Nord, jusqu’en Egypte.

Platon affirmait que cette île se trouvait « devant les colonnes d’Hercule »

Plus tard, Proclus, au 5ème siècle de notre ère cite un géographe, Marcellus lequel évoque la disparition d’une dizaine d’îles devant le détroit de Gibraltar.

Platon, personnalité incontestable, était devenu sur cette question un sujet de polémique.

Plus près de nous il y eut Ignatus Donnely.

Il avait écrit dans son livre en 1882 (Atlantide, monde antédiluvien) que les Atlantes étaient la première civilisation du monde, et détenaient un immense savoir. lien

Le mystère restait entier jusqu’à ce jour.

Mais une découverte récente faite à la suite d’études géologiques consécutives au projet du tunnel sous marin de Gibraltar a validé la théorie de l’Atlantide à l’entrée de la Méditerranée, juste à l’entrée du détroit de Gibraltar :

L’Atlantide, serait l’ile du Cap Spartel submergée à la suite d’une brusque montée des eaux.

Des recherches archéologiques récentes ont prouvé qu’il y a 11 600 ans, le niveau de la mer aurait remonté de 135 mètres.

Est-ce à mettre en parallèle avec le brutal basculement du climat (en moins d’une année !) Il y a 11 700 ans, daté par le CNRS ? lien D’autres plus audacieux évoquent un basculement des pôles.

Est-ce dû à un séisme et (ou) à un tsunami provoquant une accélération de la remontée de la mer, liée au réchauffement climatique postglaciaire ?

Ces hypothèses ne sont pas improbables, si l’on se souvient que l’entrée de la grotte préhistorique de Cosquer se trouve aujourd’hui à 36 mètres sous le niveau de la mer, et qu’en 1755 un séisme avait partiellement détruit la ville de Lisbonne, provoquant un raz de marée avec des vagues de plus de 10m.

C’est aussi un ingénieur anglais, qui explorant les possibilités du nouvel outil cartographique Google concernant l’exploration des océans, a observé un continent sous-marin de plus de 20 000 km2, au large des iles Canaries, même si Google le conteste aujourd’hui. lien

Or dans l’émission Thalassa du 25 septembre 2009, un préhistorien et géologue français, Jacques Collina-Girard, de l’Université d’Aix-Marseille, évoque à son tour l’Atlantide.

Il est convaincu depuis 2001 qu’elle se trouve au large du détroit de Gibraltar. lien

Il affirme « A l’ouest d’un détroit de Gibraltar, plus long et plus étroit que l’actuel, lors de la dernière glaciation,, il y a environ 20 000 ans, existait une île importante.

Elle était située au milieu d’une passe étroite s’ouvrant à l’Ouest sur une mer intérieure, (77 km sur 20 km) bordée d’autres îles, puis, débouchait à l’ouest sur l’Océan Atlantique »

Ce chercheur du CNRS a été détaché pendant deux ans à l’étude scientifique de la grotte Cosquer, et ses travaux lui ont valu la médaille de Bronze de la part du CNRS.

Ce qui est intéressant dans cette théorie, c’est que pour une fois, la légende rencontre une réalité connue. lien

La réalité culturelle préhistorique correspond à celle décrite par Platon.

Il y a aussi une concordance chronologique puisqu’il évoque la disparition de l’Atlantide, 9000 ans avant lui, soit il y a 11 439 ans.

La seule interrogation qui restait concernait la taille du continent décrit par Platon, mais peut-être voulait-il seulement évoquer l’étendue de la puissance des Atlantes, et non pas seulement la dimension de l’Ile.

On peut lire en détail la théorie de Jacques Collina-Girard dans son livre « l’Atlantide retrouvée ? »(Belin-Pour la Science éditeur/ 2009).

Alors comme disait un vieil ami africain : «il y a des choses qu’on ne peut voir qu’avec des yeux ayant pleuré.»