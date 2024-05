L’Université McGill a la responsabilité d’être à l’écoute de tous les étudiants et étudiantes, elle doit donc engager immédiatement un dialogue avec les étudiantes et les étudiants et respecter la démocratie étudiante.

Mercredi, une demande d’injonction de la Cour supérieure visant à restreindre l’espace occupé par les étudiants a été rejetée. Selon la juge, le campement organisé par les jeunes ne compromet aucunement la sécurité des autres étudiantes et étudiants qui fréquentent l’université. Aujourd’hui le premier ministre du Québec François Legault a dit lors d’un point de Presse que le campement était « illégal » dans la mesure où il est installé sur les terrains du campus universitaire sans autorisation. En fait, l’administration de McGill a demandé au premier ministre Legault d’intervenir avec l’aide Service de Police de Montréal (SPVM) afin de démanteler le campement. Par ailleurs, il est fort possible de la SPVM ne soit pas en mesure d’intervenir puisqu’il s’agit d’une situation de politique interne entre les étudiants et l’administration de l’université de McGill qui refuse systématiquement de considérer la sensibilité des jeunes et d’entendre leur point de vue concernant le conflit et la situation génocidaire en cours à Gaza.

Selon le journal Guardian l‘Université McGill détient des investissements dans des sociétés telles que Lockheed Martin, un entrepreneur de défense qui a vendu des avions de combat à Israël, et Safran, une société française d’aviation et de défense.

Selon une organisatrice de la coalition étudiante de Solidarité pour les droits humains palestiniens de McGill (SPHR), le campement est organisé pour faire pression sur l’administration de l’Université McGill afin qu’elle respecte la politique de solidarité avec la Palestine qui a été votée l’automne dernier par plus de 5 964 étudiants (80 % des votants) de diverses départements et facultés à McGill, y compris la faculté de droit. La question du scrutin était la suivante : êtes-vous d’accord avec l’adoption par l’SSMU de la politique de solidarité avec la Palestine ? La politique appelle l’administration de McGill à se désengager avec des entreprises israéliennes reliées à l’armement et à rompre ses liens avec les institutions israéliennes. De plus, les jeunes demandent un cessez le feu immédiat à Gaza.

Je pense que c’est vraiment lamentable, soutient-il. L’Université n’essaie pas vraiment de comprendre les étudiants ou les profs et leurs demandes. Ils ont sauté sur cette injonction et ça fait déjà deux ou trois jours qu’ils la cherchent. Comme je le comprends, je pense que c’est vraiment parce que la police n’a pas envie de faire quelque chose comme ça, ajoute-t-il. Je pense qu’ils essaient d’instrumentaliser l’antisémitisme contre ces étudiants qui, comme j’ai dit, sont extrêmement divers. Je trouve ça vraiment lamentable. ( TVA Nouvelles )

Je suis un prof juif, et je suis vraiment sensible à tout ça, et je peux vous dire qu’il faut toujours lutter contre l’antisémitisme, avance-t-il. C’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie et je vois que ces étudiants sont vraiment contre l’antisémitisme et que toutes formes de discrimination et de racisme. Moi, je n’ai rien vu. ( TVA Nouvelles )

Contrairement à plusieurs universités américaines, à McGill les jeunes n’occupent pas les édifices universitaires, ils ont plutôt installé leur campement sur le gazon devant l’établissement dimanche le 28 avril. Les jeunes ne perturbent pas les cours ni les employés. Selon les organisateurs avec qui j’ai discuté, les propos racistes et antisémites ne sont pas tolérés dans l’enceinte du campement. Par ailleurs, l’administration de l’Université tente par tous les moyens de démanteler le campement des jeunes et les accusent de diffuser des propos antisémites.

Au cours des derniers jours, j’ai eu l’opportunité de rencontrer quelques militantes et militants au campement pro-palestiniens de l’université McGill à Montréal. J’ai vu des jeunes de tous les horizons culturels, des jeunes musulmans et juifs tous solidaires avec la souffrance des Palestiniens.

Une catastrophe humanitaire inédite, provoquée par un État voyou, se déroule sous les yeux du monde entier.



Génocide, en images et en son de ce que nous avons vu et entendu durant les sept derniers mois, documenté [1]

Malgré l’indignation de l’opinion publique mondiale qui ne tarit pas ; ce qui rend furieux Israël et ses alliés

Dont celle de célébrités internationales de toutes disciplines, de tous âges et de toutes nationalités

Swann Arlaud, Milo Machado-Graner, Ramy Youssef , Mark Ruffalo, Billie Eilish, parmi lesquelles on peut citer

Qui, sur le tapis rouge des Oscars, par solidarité avec le peuple palestinien, des pins, ont porté [2].



Sans oublier tous ces courageux Israéliens qui œuvrent pour la paix, et à en payer le prix, sont prêts

Et toutes ces voix juives qui combattent le Gouvernement Netanyahou et ses suprémacistes alliés

Ils se comptent par centaines de milliers et se battent par la pression citoyenne, et par l’écrit et le parlé

Parmi ces innombrables héros de culture juive, « Nouveaux Justes parmi les nations », que l’on pourrait appeler

En faisant un clin d’œil à d’autres « Justes parmi les nations » qui, par le Mémorial de Yad Vashem, furent honorés [3].



Les professeurs Israël Shahak et Shlomo Sand, le premier chimiste, et le second, historien, à l’Université

Méritent d’être placés au plus haut sur l’échelle des combats que ces « Nouveaux Justes parmi les nations » ont menés

La strophe suivante, consacrée à Israël Shahak, dans un poème paru dans Le Grand Soir, a été déjà publiée [4]

Israël Shahak a analysé en détail la pensée sioniste, en paroles et en actes, telle qu’elle s’est exprimée

« Hier, sous les nazis, j’avais peur d’être juif. Aujourd’hui, avec les Israéliens, j’en ai honte », il avait affirmé [5]

Après la guerre de Suez, et après avoir entendu Ben Gourion, dans un discours à la Knesset déclarer

Que le but de cette guerre, de « rétablir le royaume de David et de Salomon dans ses frontières bibliques ».



Dans un état « avec le plus de territoire possible, le plus de juifs et le moins d’Arabes possible » avait-il spécifié [6].



Après la guerre des Six Jours, il milite contre le sionisme, la façon dont sont traités les Palestiniens l’a indigné

La Shoah, par le racisme et la division de la société allemande entre Juifs et non-Juifs, fut amenée

« C’est exactement la même chose qui est en train d’arriver en Israël », a-t-il, dans un livre, développé

En ajoutant qu’« Israël, en tant qu’État juif, constitue, non seulement pour lui-même et pour ses habitants, un danger

Mais encore pour tous les Juifs, et pour tous les autres peuples et États du Moyen-Orient, et au-delà… », tout y est [7].

Shlomo Sand, membre du mouvement « Les nouveaux historiens israéliens » occupe une place privilégiée

Parmi eux, « auteur de Comment le peuple juif fut inventé, l’un des livres les plus documentés

Sur les fondements historiographiques de l’idéologie de l’État d’Israël » qui a ébranlé [8].



Le mythe que les juifs sont les descendants du royaume de David, ainsi que les autres mythes qui ont fondé

Le sionisme et sont, aujourd’hui, la base constitutive de cet État, tel que celui qui a trait

À la nature des Juifs de la Diaspora qu’il considère comme païens convertis et non comme juifs exilés

Il convient de noter que son ouvrage rend vrai une boutade de David Ben Gourion qui affirmait

Que les Palestiniens sont, peut-être, les authentiques descendants des Juifs de l’époque romaine, les vrais [9].



Ledit ouvrage lui a valu d’être traité de négationniste ; un peu plus tard, il a publié

Comment la terre d’Israël fut inventée, toujours engagé dans son entreprise de démystifier

L’idée consistant « à présenter la Palestine comme étant “une terre sans peuple” forcément destinée

À “un peuple sans terre” », qui fut, soit dit en passant, par les chrétiens évangélistes, entre autres, propagée [10].



Car, pour eux, il est nécessaire d’organiser le retour des Juifs dans la terre qui leur a été, par Dieu, donnée

Pour hâter le retour du Messie, achevant l’histoire humaine par une période de paix et de prospérité

Shlomo Sand est proche, politiquement, de Hannah Arendt ; il est aussi lié par une grande amitié

À Mahmoud Darwich qui, un poème intitulé Le soldat qui rêvait de lys blancs, lui a dédié

Poème pacifique, écrit l’année de la guerre des six jours, et qui, le rapprochement des peuples, prônait [11].



Dans ses ouvrages, il a déconstruit les prétendus mythes et la façon dont l’État juif a été créé

Et milite pour que toute la Palestine appartienne à tous ses habitants authentiques, et non réservée

Aux Juifs de la planète ; comme si, uniquement aux catholiques du monde entier, appartiendrait l’État français

Appartienne à tous ses habitants authentiques, avec un État démocratique, binational non « messianisé » [12].



Je termine ce poème en reproduisant un certain nombre de ses idées qu’il a récemment développées

Dans l’entretien accordé à l’émission de débat et d’actualités de Mediapart, dénommée

« À l’air libre », « Pas d’avenir pour un État juif sans les Palestiniens » par la rédaction, intitulé [13].



Tout est fait « pour empêcher le développement des mouvements civiques dans les territoires occupés »

Car, dit-il, « Israël ne veut pas de mouvements civiques forts pour lutter pour une civique égalité »

« Je crois qu’Hannah Arendt et Judah Magnes ont eu peur d’un État juif, surtout avec », a-t-il spécifié

« Une base ethnocentriste de la nation [où] les citoyens palestino-israéliens sont [écartés].



Ce n’est pas leur État, mais, l’État de Bernard-Henri Lévy et de Finkielkraut », il est considéré

« Plus que celui de mes amis à l’université qui sont des Palestiniens », a-t-il fait remarquer

Même pour les enfants dont les mères ne sont pas juives, il est mentionné « non juif » sur leurs cartes d’identité

Et, il a poursuivi « Que l’Europe ait jeté les réfugiés juifs [du continent] dont personne ne voulait

[Après la fin de la seconde guerre mondiale ] sur les Arabes de Palestine, c’est un historique fait

[Tout au début], les Juifs ne voulaient pas venir en Palestine, c’est pour l’Europe qu’Israël a été créée ».



Et, chiffre et analyse à l’appui, il démontre cette proposition, « la France appartient aux Français

L’Amérique appartient aux Américains, mais, Israël n’appartient pas aux Israéliens », a-t-il ajouté

Par Salah HORCHANI

NOTES

[1] Voir, par exemple, les liens suivants :

https://assafirarabi.com/fr/58005/2024/02/03/nous-ne-voulons-pas/

https://www.lemonde.fr/international/article/2024/02/12/les-visages-du…

[2] Des artistes demandent un cessez-le-feu à Gaza à la 96ème Cérémonie des Oscars : Par solidarité avec le peuple palestinien, sur le tapis rouge de la 96ème Cérémonie des Oscars, plusieurs célébrités ont porté le pin’s rouge d’« Artists for a Ceasefire » (Artistes pour un cessez-le feu, à Gaza) ou bien un pin’s arborant le drapeau palestinien, notamment les acteurs du film Anatomie d’une chute de Justine Triet, primé à la catégorie du meilleur scénario, Swann Arlaud et Milo Machado-Graner, les acteurs du film multi-nominé Pauvres Créatures, Ramy Youssef et Mark Ruffalo, ou encore la chanteuse Billie Eilish.

[3] En faisant référence à l’expression « Justes parmi les nations » qui désigne un titre honorifique décerné par le Mémorial de Yad Vashem aux personnes qui ont pris des risques considérables pour sauver des juifs de l’extermination nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

[4] https://www.legrandsoir.info/a-propos-du-genocide-des-palestiniens-par…

[5] https://www.palestine-solidarite.org/livre.The_Wandering_Who-1.htm

[6] https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/19/du-reve-d-un-etat-juif…

[7] http://aredam.net/SHAHrelig.pdf

[8] https://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi-2010-1-page-125.htm

[9] https://www.lhistoire.fr/isra%C3%ABl-le-peuple-juif-et-lhistorien

[10] https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/140912/shlomo-sand-l-il…

[11] https://www.youtube.com/watch?v=MtrqEKLtzLA

https://www.aldiwan.net/poem2322.html

https://www.youtube.com/watch?v=tZm0LGc0SN0

Voir aussi la référence [8].

[12] https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/170908/entretien-avec-l…

https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/shlomo-sand-juifs-et-pales…

[13] Voir la vidéo ci-dessous, de la minute 20 : 20 à la minute 21 : 10, de la minute 26 : 40 : à la minute : 28 : 10, de la minute 28 : 50 à la minute 29 : 20 et de la minute 30 : 40 à la minute 30 : 50.

https://www.youtube.com/watch?v=-wZBECOLav0