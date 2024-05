L’Axe de la Résistance au Moyen-Orient

Par Observer R. Sur https://reseauinternational.net/laxe-de-la-resistance/

Les commentateurs de la guerre et de la paix se demandent souvent pourquoi la Russie et la Chine tolèrent que les États-Unis mènent autant d’activités terroristes, de guerres hybrides ou de changements de régime dans les pays du monde qui ne se soumettent pas aux règles occidentales. En ce qui concerne l’Ukraine, les critiques accusent la Russie de se battre avec la proverbiale «main dans le dos» au lieu de riposter durement contre les puissances occidentales qui sont réellement à l’origine des activités terroristes menées sur le sol russe par des agents ukrainiens mandatés.

Au Liban et en Syrie, l’armée israélienne a été autorisée à mener des bombardements, des attaques de missiles et des assassinats contre les forces alignées sur l’Iran sans trop de représailles, et ce jusqu’au 13 avril 2024. Quelles sont les approches différentes de la Chine, de la Russie et des États-Unis en matière de changement de régime ? Et quel est le rôle de l’«axe de la résistance» multinational ?

Le changement de régime (mise en place d’un nouveau gouvernement national) peut être réalisé de plusieurs manières : manœuvre parlementaire, élection, assassinat, coup d’État, révolution de couleur, défaite en temps de guerre, etc. Les États-Unis ont un avantage lors des élections en raison de leur «soft power» (puissance douce) dans les domaines du cinéma, de la presse, de la télévision, des médias sociaux, des smartphones et de l’internet.

Cette capacité se manifeste également dans ce que l’on appelle les «révolutions de couleur», où elle peut être combinée à l’influence des organisations non gouvernementales (ONG). Wikipédia propose un article intéressant sur les «révolutions de couleur», qui cite notamment la révolution des roses en Géorgie (2003) et la révolution orange en Ukraine (2004), qui ont toutes été encouragées par les États-Unis.

Une autre révolution de couleur bien connue des États-Unis, mais qui n’a pas abouti, a été l’effort «parapluie» à Hong Kong. Dans d’autres tactiques infructueuses, les États-Unis ont promu Alexei Navalny en Russie et Juan Guaido au Venezuela comme futurs dirigeants. Ces deux épisodes ressemblent à des tentatives d’amateurs d’opéra comique, plutôt qu’à une politique étrangère sérieuse.

Les États-Unis ont réussi à remporter les élections aux Philippines et en Argentine, où le premier est devenu plus anti-chinois et le second a fait marche arrière sur son adhésion à l’organisation des BRICS. Ce serait un travail à plein temps que d’essayer de suivre ce qui semble être les nombreuses opérations de changement de régime menées par les États-Unis dans le monde.

Les efforts de la Chine et de la Russie en matière de changement de régime ont été moins évoqués. La Chine est généralement décrite comme désireuse de travailler avec n’importe quel gouvernement sur une base commerciale et économique, et fait miroiter une augmentation du commerce et des investissements comme méthode pour influencer les gouvernements étrangers. Les exceptions semblent concerner principalement l’Asie du Sud-Est, où la Chine utiliserait des méthodes plus directes pour obtenir des gouvernements amicaux.

En Asie du Sud, les Maldives sont récemment devenues plus amicales envers la Chine et ont demandé à l’armée indienne de quitter le pays. Les Maldives avaient rejoint l’initiative chinoise Belt and Road plus tôt. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Afrique et le premier investisseur dans les infrastructures africaines. Il y a eu peu d’informations sur les tentatives chinoises de révolutions de couleur sur le continent africain.

Après la disparition de l’Union soviétique, la Russie a surtout fait parler d’elle dans des affaires concernant des pays limitrophes. Après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, la Russie a ouvertement suggéré aux généraux ukrainiens de faire un coup d’État s’ils voulaient préserver l’armée ukrainienne et empêcher la destruction totale de leur pays. Les généraux n’ont pas pris l’avertissement suffisamment au sérieux.

Au Kazakhstan, la Russie a fait appel à l’Organisation du traité des États du Commonwealth (OTSC) pour mener une opération militaire éclair en janvier 2022, afin d’empêcher le régime en place d’être renversé dans ce qui ressemblait à une révolution de couleur. Toutefois, les commentateurs ont fait remarquer que les forces de l’OTSC n’étaient au Kazakhstan que depuis une semaine et qu’elles n’avaient même pas tiré un seul coup de feu.

La Russie a fourni une formation et une expertise à d’autres gouvernements sur les moyens de se défendre contre les révolutions de couleur. La Russie a été dénoncée par l’Occident pour ses efforts en Slovaquie, affirmant que la Russie s’était livrée à des manœuvres malhonnêtes.

La Russie semble également avoir remporté un certain succès en Afrique, lorsqu’elle a invité tous les dirigeants africains à Moscou et que la quasi-totalité d’entre eux se sont présentés à une conférence. De nombreux coups d’État ont été perpétrés en Afrique, qui se traduisent souvent par le retour des militaires français dans leur pays, suivis éventuellement par les militaires américains. L’histoire est très actuelle au Niger, où les gros titres annoncent que les États-Unis viennent d’accepter de se retirer et de laisser derrière eux leur installation militaire de 100 millions de dollars. Toutefois, les petits caractères indiquent que les plans et les procédures de départ doivent encore être négociés et qu’aucun calendrier ni aucune date limite n’ont été fixés.

Les Russes semblent s’installer dans le pays, forts de leur expérience antérieure avec le groupe Wagner et maintenant avec une sorte de «corps africain» en gestation.

Axe de Résistance

Alors que la Chine et la Russie résistent à l’influence hégémonique des États-Unis dans le monde entier, un groupe plus particulier a acquis le nom d’«axe de la résistance» pour sa tentative organisée de contrer l’impérialisme américain et occidental et, en particulier, pour son travail d’obstruction des efforts sionistes en Asie occidentale.

«L’«axe de la résistance» est une alliance informelle et souple qui comprend des groupes et des gouvernements musulmans sunnites et chiites au Yémen, en Syrie, au Liban, à Gaza et en Irak, avec des différences et des niveaux variables de proximité les uns par rapport aux autres et par rapport à Téhéran» . Il pourrait être utile d’examiner la situation vis-à-vis de la Résistance dans divers pays d’Asie occidentale.

Iran

Au fil du temps, l’Iran, membre éminent de l’axe de la résistance, a acquis une puissance politique et militaire considérable dans le voisinage de l’Asie occidentale, en partie grâce à l’utilisation intelligente de son héritage religieux chiite, de son héritage perse millénaire, de sa promotion de l’islam en général, dans une tentative de surmonter le clivage sunnite-chiite dans les affaires étrangères, de ses énormes réserves de pétrole et de gaz, et de sa situation géographique cruciale.

L’Iran se trouve au sommet des routes de la nouvelle soie entre la Chine et la Turquie/l’Europe/l’Afrique, ainsi que des routes de transport entre l’Inde et la Russie. L’Iran pourrait être considéré comme une tour sur le grand échiquier, capable de se déplacer dans toutes les directions. Il n’est pas étonnant que les États-Unis aient essayé, en vain, de provoquer un changement de régime depuis que la révolution iranienne a chassé le Shah et mis en place un gouvernement clérical hostile à l’Occident.

Ainsi, avec son influence croissante en tant que puissance moyenne en Asie occidentale, comment l’Iran joue-t-il, pour ainsi dire, le jeu du «changement de régime» ? Il ne semble pas que l’assassinat figure en tête de liste. Malgré les nombreux assassinats de généraux et de scientifiques nucléaires iraniens par Israël et les États-Unis, l’Iran n’a guère réagi. Cela peut surprendre, puisque l’ancienne organisation des Assassins était basée en Perse :

«Les Assassins (alias Nizari Ismailis) étaient un groupe hérétique de musulmans chiites qui étaient puissants en Perse et en Syrie du XIe siècle de notre ère jusqu’à leur défaite aux mains des Mongols au milieu du XIIIe siècle de notre ère. Bien à l’abri dans leurs châteaux fortifiés au sommet des collines, ils sont devenus tristement célèbres pour leur stratégie consistant à identifier les personnalités de l’opposition et à les assassiner, généralement par équipes armées de couteaux. Le groupe était connu sous le nom d’Assassins par leurs ennemis en référence à leur consommation de haschisch, «assassin» étant une corruption de l’arabe hasisi («mangeur de haschisch»), et le nom est depuis lors associé à leur principal modus operandi, l’acte d’assassinat à des fins politiques ou religieuses. Les Ismaéliens Nizari continuent d’exister en tant que branche de l’islam aujourd’hui».

En fait, l’Iran a fait très peu, comparativement, pour utiliser l’une ou l’autre des méthodes de changement de régime. Au lieu de cela, l’Iran a suivi ce que les analystes ont appelé la «patience stratégique» pendant de nombreuses années. Cette stratégie est comparée à celle qui consiste à «faire bouillir la grenouille» en augmentant lentement la température.

On pourrait également parler de «persuasion amicale», la diplomatie et le «gant de velours» étant utilisés pour se faire connaître. L’Iran n’a cessé d’appeler toutes les nations musulmanes à cesser de se battre entre elles et à coopérer pour le plus grand bien de tous. L’Iran bénéficie également des efforts de la Chine et de la Russie, qui soutiennent largement des objectifs similaires.

L’Iran doit réfléchir à un certain nombre de choses : 1) la poursuite des tentatives américaines de promouvoir une révolution de couleur en Iran, 2) Poursuite des sanctions par l’Occident, 3) Popularité en Iran du maintien du pouvoir clérical et de ses règles, 4) Arrangements et activités avec l’OCS et les BRICS, 5) Interaction avec la Chine, l’Inde et la Russie, 6) Interactions et complications avec les pays musulmans et les pays arabes, 7) Que faire ensuite avec l’axe de la résistance, 8) Que faire ensuite après le bras de fer avec Israël, 9) Comment concilier le traitement de la Perse historique avec la république révolutionnaire moderne, 10) Etc.

L’Iran doit surmonter les divisions entre les musulmans chiites et sunnites, ainsi que le clivage historique entre les Arabes et les Perses. L’héritage de l’empire ottoman et de l’impérialisme occidental vient encore compliquer les relations internationales. Ce contexte complexe oblige l’Iran à s’engager dans une diplomatie complexe et à adapter ses actions militaires en conséquence.

Irak

Une partie au moins du gouvernement irakien avait demandé aux États-Unis de quitter le pays après l’assassinat du général iranien Soleimani et d’un haut responsable militaire irakien sur le sol irakien. Les États-Unis ont traîné les pieds sur la question. La Résistance a attaqué les bases américaines pour tenter d’inciter les États-Unis à se retirer rapidement. En février 2024, la Résistance a annoncé qu’elle suspendait ses attaques afin de donner aux responsables irakiens et américains le temps de négocier un retrait. Le Premier ministre irakien s’est rendu à Washington en avril 2024 pour de nouvelles discussions sur la question.

Manifestement, peu de progrès ont été réalisés, puisque la Résistance a repris ses attaques contre les bases américaines en Irak. Les États-Unis ont davantage intérêt à rester puisque les missiles et les drones lancés par l’Iran contre Israël passent au-dessus de leur tête et que les États-Unis peuvent contribuer à fournir une assistance en matière de ciblage ou de défense aérienne afin d’empêcher les armes d’atteindre Israël. De même, l’Iran souhaite vivement que les Yankees rentrent chez eux. On peut donc s’attendre à ce que la Résistance continue d’accroître la pression sur les bases américaines et que l’Iran augmente la pression sur le gouvernement irakien. Reste à savoir quel type de pression. Récemment, l’Irak a accueilli un visiteur important, le président de la Turquie. Les discussions auraient porté sur l’eau et les Kurdes.

Un article du News Desk du Cradle illustre la complexité de la situation pétrolière impliquant l’Irak, les Kurdes, ISIS, la Turquie et Israël : Il existe deux oléoducs entre l’Irak et la Turquie, l’un contrôlé par le gouvernement irakien et l’autre par les Kurdes. L’oléoduc gouvernemental a été endommagé et fermé il y a dix ans lorsque ISIS a pris le contrôle de la région. L’oléoduc kurde a été construit en 2013 le long d’un itinéraire différent, et la plupart du pétrole a été vendu à Israël, qui soutient les Kurdes.

La majeure partie du pétrole était vendue à Israël, qui soutient les Kurdes. L’oléoduc kurde a été fermé l’année dernière après une bataille judiciaire. Aujourd’hui, le gouvernement répare son oléoduc et prévoit d’expédier jusqu’à 350 000 barils par jour vers la Turquie.

Syrie

La Syrie fait partie du réseau de la Résistance. Des portions du territoire syrien continuent d’être occupées par les États-Unis, la Turquie et Israël. La Syrie aimerait également que les Yankees rentrent chez eux et cessent de voler le blé et le pétrole syriens. La Syrie a admis avoir des discussions diplomatiques avec les États-Unis, mais il y a peu d’informations publiques sur des résultats substantiels.

Si les États-Unis quittent l’Irak, ils devront probablement quitter la Syrie, ce qui rendra difficile la poursuite de l’opération d’indépendance par les Kurdes, mettra le PKK dans une position plus difficile et permettra à la Syrie et à la Turquie de trouver plus facilement une solution à leurs problèmes.

Liban

Le Liban n’est pas membre de la Résistance, mais une fraction importante du pays, le Hezbollah chiite, est alignée sur la Résistance. Le Liban est divisé entre les chrétiens, les musulmans sunnites et les musulmans chiites, chaque groupe représentant environ un tiers de la population.

La situation politique et économique est très instable, les gouvernements étrangers s’ingérant constamment au Liban. La Résistance a remporté un succès important il y a trois ans en organisant des livraisons de carburant de l’Iran vers le Liban pendant une crise énergétique extrême.

La population libanaise a fêté l’arrivée du carburant. La Résistance a commencé à attirer des musulmans sunnites à la suite de la guerre de Gaza.

Des combattants d’un parti sunnite libanais, Jama’a al-Islamiyya, ont attaqué les forces israéliennes en coordination avec le Hamas et le Hezbollah.

Yémen

Selon Wikipedia, la répartition religieuse au Yémen est la suivante : 45% de chiites et 53% de sunnites. La même source indique qu’il y a trois gouvernements différents au Yémen : Le Conseil présidentiel dans la partie orientale, soutenu par l’Arabie saoudite ; le Conseil transitoire du Sud dans le Sud-Ouest, soutenu par les Émirats arabes unis (EAU) ; et le Conseil politique suprême (Houthi) dans le Nord-Ouest, soutenu par l’Iran. Le gouvernement oriental succède au précédent gouvernement unitaire du Yémen et était/est le gouvernement officiellement reconnu par la communauté internationale. Ce régime a perdu la guerre civile et est devenu un gouvernement de facto en exil en Arabie saoudite pendant un certain temps. La capitale historique du Yémen, Sanaa, est sous le contrôle des Houthis.

La longue guerre civile au Yémen s’est finalement calmée à la suite des frappes militaires réussies des Houthis contre des installations en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis, ce qui a conduit à une médiation de la Chine entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Ces deux derniers pays tentent de s’entendre pacifiquement, du moins en public. Des troubles ont éclaté entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en raison de rivalités politiques et commerciales et de différends territoriaux. Ce manque d’unité a entravé les efforts déployés pour lutter contre les Houthis.

Les Houthis ont surpris les analystes en venant en aide aux Palestiniens de Gaza par des attaques contre des navires affiliés à Israël dans la mer Rouge. Ces attaques se sont étendues au golfe Arabo-Persique et d’autres initiatives sont attendues si Israël ne met pas en œuvre un cessez-le-feu à Gaza :

«Doha (Sputnik) – Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réduit leur présence navale en mer Rouge malgré l’absence de diminution de l’intensité des attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen contre des navires liés à Israël, a déclaré jeudi le chef du mouvement rebelle, Abdul Malik al-Houthi.

«Nos opérations n’ont pas diminué, comme le prétendent les Américains en présentant cela comme leur réussite, mais c’est plutôt le mouvement de leurs navires de guerre qui a diminué. Il y a eu une réduction de 80% des mouvements des navires de la marine américaine, pas de nos opérations», a déclaré M. al-Houthi, cité par le radiodiffuseur iranien Almasirah, à l’occasion des 200 jours d’hostilités dans la bande de Gaza…

En outre, le chef du mouvement également connu sous le nom d’Ansar Allah a déclaré qu’il y avait un effort permanent pour étendre et renforcer les opérations dans l’océan Indien d’une manière que «les Américains, les Britanniques, les Israéliens et peut-être le reste du monde ne peuvent pas envisager».

… Ses déclarations sont intervenues un jour après que le mouvement a annoncé des attaques contre un navire et un destroyer américains dans le golfe d’Aden et un navire israélien MSC Veracruz dans l’océan Indien, après une semaine d’affrontements.

Depuis des mois, les Houthis lancent des attaques contre des navires commerciaux et militaires dans la région, en réponse à l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Ces attaques ont incité les États-Unis à former une coalition multinationale pour protéger la navigation dans la région et pour frapper les cibles houthies au sol».

Au-delà de l’Axe

Le 2 mai 2024, la Turquie a annoncé qu’elle cesserait la plupart de ses échanges commerciaux avec Israël, ce qui constitue un changement de politique historique. La Turquie avait continué à faire des affaires avec Israël malgré la guerre de Gaza, et ce soutien économique à Israël contrecarrait les efforts de la Résistance pour imposer des sanctions économiques à Israël. L’une des raisons avancées pour ce changement est la défaite électorale du parti au pouvoir en Turquie, imputée au mécontentement de l’opinion publique face à la poursuite des échanges commerciaux de la Turquie avec Israël et à son manque de soutien à la résistance palestinienne.

Des manifestations populaires ont également lieu contre les politiques des gouvernements jordanien, égyptien et saoudien concernant la guerre de Gaza et la cause palestinienne. Alors que ces gouvernements ont manifesté une aversion certaine pour les Frères musulmans et offert un soutien minimal aux Palestiniens, les actions notoires d’Israël ont enflammé l’opinion publique dans ces pays. Cette divergence accroît donc la possibilité d’un changement de régime.

En outre, un groupe se réclamant de Bahreïn a annoncé des tirs de roquettes sur le port maritime israélien d’Eilat. Par ailleurs, il a été largement rapporté qu’un certain nombre de pays d’Asie occidentale abritant des bases militaires américaines avaient conseillé aux États-Unis de ne pas utiliser leurs pays pour lancer des attaques contre l’Iran si ce dernier ripostait au bombardement israélien du bâtiment diplomatique iranien à Damas.

Depuis plus de sept mois, l’Asie de l’Ouest se réchauffe. La température politique augmente en raison des actions menées à l’ONU, à la CIJ et à la CPI, ainsi que des manifestations, des élections et des rappels d’ambassadeurs. La température économique augmente en raison des pressions exercées en faveur des boycotts, des désinvestissements et des sanctions.

La Résistance a contribué au réchauffement local par des attaques de missiles sur les navires affiliés à Israël dans la mer Rouge, puis dans le golfe Arabo-Persique, et maintenant des menaces sur la Méditerranée. Le Yémen, puis l’Irak, puis le Bahreïn Les groupes de la Résistance ont attaqué le port d’Eilat, pratiquement en le fermant.

Aujourd’hui, la Résistance a intensifié ses attaques contre le port de Haïfa. Le prochain pourrait être Ashdod, l’un des trois ports maritimes les plus importants d’Israël. Les routes maritimes alternatives vers Israël ont été remises en question en raison de l’arraisonnement récent par l’Iran d’un navire dans le détroit d’Ormuz. Les bateaux de croisière ont annulé leurs visites en Israël.

La desserte de Tel-Aviv par les avions commerciaux a été interrompue à plusieurs reprises par des missiles volant au-dessus d’Israël. Le PIB d’Israël a chuté de 20% au quatrième trimestre 2023, alors que la situation était relativement plus calme. À moins que les États-Unis et Israël ne trouvent des mesures efficaces pour inverser la tendance, les deux pays sont confrontés à des temps difficiles.

Contrairement aux plans des sionistes, la guerre de Gaza a entraîné une augmentation de la pression publique dans le monde entier en faveur des Palestiniens et commence à créer des désaccords internes plus importants en Israël. Le vote à l’ONU continue d’isoler les États-Unis et de les mettre dans le même sac qu’Israël.

De même, la campagne du lobby israélien contre les critiques d’Israël met en évidence la question de savoir qui contrôle le régime américain. Au contraire, l’Axe de la Résistance a mieux réussi à rester uni et à avancer lentement dans ses efforts.

Questions relatives à l’Axe

Il est probable que l’Axe doive aborder un certain nombre de questions s’il veut continuer à rechercher des alternatives au statu quo. 1) Les membres de l’Axe ne sont généralement pas pleinement intégrés dans la structure gouvernementale officielle de plusieurs pays. Cette configuration en réseau est assez unique dans la situation mondiale actuelle et rend difficile l’interaction avec les organismes internationaux ou l’application des fonctions diplomatiques normales. 2) Pour réussir, l’Axe ne doit plus être considéré comme un groupe chiite ayant des intérêts particuliers, mais doit compter beaucoup plus de membres et de partisans sunnites et renforcer ses relations avec les centres d’enseignement islamique. 3) En outre, l’Axe pourrait devoir mettre l’accent sur la campagne contre l’impérialisme afin que la Résistance ne soit pas associée uniquement à la question palestinienne. 4) L’Axe pourrait également étendre ses efforts en travaillant avec les groupes d’autres pays qui s’opposent à l’impérialisme, au néocolonialisme, à l’apartheid et au génocide. Cela élargirait la coordination du mouvement de la Résistance au-delà des pays musulmans. Par exemple, il y a la Flottille de la Liberté qui tente de naviguer de la Turquie à Gaza, les manifestations d’étudiants pour la paix aux États-Unis et en Europe, les tentatives dans divers pays de limiter l’influence des ONG occidentales, et les pays africains qui demandent aux contingents militaires occidentaux de plier bagage et de rentrer chez eux.

Les puissances occidentales ne renonceront pas facilement à un demi-millénaire de contrôle, de sorte que la Résistance aura besoin d’une coopération maximale si elle veut l’emporter.

source : A Son of the New American Revolution