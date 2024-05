http://mai68.org/spip3/spip.php?article84

La crise du covid permet de prendre conscience que la corruption du système médical est totale. Non seulement elle est physique, c’est-à-dire qu’il y a mensonge ; mais, en plus, elle est psychique, c’est-à-dire que le mensonge est cru par celui-là même qui le profère.

Note : La démonstration faite dans l’article au sujet de la médecine est valable pour la société toute entière. C’est la société dans son ensemble qui est totalement corrompue.

Bonjour à toutes et à tous,

Un ami internaute m’écrit :

« Je viens de découvrir que mon médecin interventionnel cardiologue est complètement infesté par les conflits d’intérêts de plusieurs laboratoires pour la vaccination. Le Pr Truc du Chu Machin. Je ne sais pas quoi faire ? Il faut absolument faire une liste de tous les docteurs corrompus par les laboratoires. »

Voici la réponse que je lui ai faite :

Salut,

Pour faire une telle liste et la diffuser, il faut non seulement du temps ; mais, il faut aussi avoir les reins solides, des avocats en cas d’attaques pour diffamation, etc.

Je te déconseille pour le moment de dénoncer ton cardiologue. Sinon, tu n’auras plus de cardiologue.

De toute façon, tous les grands pontes sont dans ce cas. Sinon, Raoult, Perronne, Alexandra, etc. n’auraient pas été aussi isolés lors de la « crise covid ».

Et, je pense qu’en fait beaucoup de simple médecins sont dans ce cas. « Il n’y a pas de repas gratuits » disait Raoult. Mais, tous les médecins et toutes les pharmacies aussi je crois, reçoivent régulièrement des visiteurs médicaux qui leur font de la publicité pour leurs produits et leur donnent des échantillons gratuits. Donc…

De plus, les hôpitaux, et aussi les simples toubibs, étaient payés bien plus s’ils déclaraient, simplement déclaraient, un cas covid. La tentation était grande de dire qu’un malade était covid même s’il avait une grippe. Tous les médecins et toutes les infirmières étaient payés très chers pour vacciner les gens à la chaine (du style si je me souviens bien 500 euros par jours pour un toubib et 200 euros pour une infirmière. Ces chiffres sont indicatifs, il faut les vérifier). Donc, la corruption est partout. Ils avaient tous, médecins et infirmières, intérêt à soutenir la propagande du pouvoir sur le covid. Et pour ne pas avoir de complexe de culpabilité à le faire, il avaient aussi intérêt à croire que cette propagande disait la vérité.

La corruption du système médical est totale. Non seulement elle est physique, c’est-à-dire qu’il y a mensonge ; mais, en plus, elle est psychique, c’est-à-dire que le mensonge est cru par celui-là même qui le profère.

C’est la société dans son ensemble qu’il faudrait changer. Chercher à changer un point précis de la société est presque impossible et ne serait pas durable. En plus, si tu parviens à changer un point pendant un temps, dans le bon sens ; dans le même temps, il y aura dix autres points qui vont changer dans le mauvais sens.

« Une seule solution, la révolution ! », disait-on en mai 68.

Bien à toi,

do

http://mai68.org/spip3