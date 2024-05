Comment le Grand capital occidental prépare les Européens à la guerre contre la Russie

Un excellent article sur la nature de l’escalade à laquelle on habitue les populations européennes. Il suffit d’écouter la télévision et de mesurer le consensus que l’on tente de pratiquer autour d’une «réponse européenne» et dont Macron s’est fait le porte-voix pour mesurer à quel point ce commentateur russe, proche de Poutine, décrit une situation bien réelle dans laquelle chaque proposition contredit la précédente pour faire accepter le fond à savoir la guerre que l’on est assuré de perdre. Mais qu’importe : Quand cela est nécessaire, nous faisons peur avec la Russie, et quand cela nous arrange, nous affirmons qu’elle bluffe.

Danielle Bleitrach

par Piotr Akopov

Le message clé qui domine la propagande américaine à destination de l’Europe est que la lutte contre la Russie à propos de l’Ukraine est d’une importance vitale pour tout l’Occident – et que les États-Unis, avec l’Europe dans le format de l’OTAN, doivent tout faire pour vaincre Moscou, pour arrêter Poutine, sinon il attaquera l’Europe après l’Ukraine. Cette idée est répétée à Washington par les politiciens et les officiers militaires, et lorsque l’Europe s’inquiète d’un éventuel changement de la stratégie américaine si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, elle est rassurée que même dans ce cas, aucune catastrophe ne se produira : l’inertie de la politique étrangère américaine est trop grande, et personne ne permettra au nouveau président de changer brusquement de cap.

L’Europe n’y croit pas vraiment, mais elle reste fidèle à la ligne de solidarité atlantique – et ce que certains analystes américains commencent déjà à lui suggérer est d’autant plus intéressant :

«Trop de politiciens et d’éditorialistes aux États-Unis et en Europe répètent les arguments de Poutine, avertissant que toute intervention extérieure en Ukraine conduirait à la Troisième Guerre mondiale. En réalité, l’envoi de troupes européennes serait une réponse normale à un conflit de cette nature». «Le conflit russe a bouleversé l’équilibre régional des pouvoirs et l’Europe a un intérêt vital à ce que ce déséquilibre soit corrigé. Le moyen évident d’y parvenir est de fournir une bouée de sauvetage à l’armée ukrainienne, qui pourrait à nouveau être abandonnée à son sort par les États-Unis, et la meilleure bouée de sauvetage serait des soldats européens». «Les dirigeants européens n’ont pas besoin de suivre les dictats des États-Unis, de moins en moins fiables, sur la manière de combattre en Ukraine ; ils peuvent et doivent décider eux-mêmes de la meilleure manière d’assurer la liberté et la sécurité du continent».

Cette citation est tirée de l’énorme texte «Europe, but not NATO, should send troops to Ukraine» (L’Europe, mais pas l’OTAN, devrait envoyer des troupes en Ukraine), publié cette semaine dans The Foreign Affairs. Trois de ses auteurs ne sont pas de hauts fonctionnaires américains, mais ils ont du poids dans la communauté des experts, ayant travaillé dans divers groupes de réflexion traitant de questions stratégiques : le colonel à la retraite Alex Crowther, l’actuel lieutenant-colonel de l’armée de l’air américaine Jahara Matisek et Phillips O’Brien de l’université de St Andrews. Ce qu’ils proposent n’est rien d’autre qu’une provocation directe : ils tentent de convaincre l’Europe qu’elle doit participer aux combats en Ukraine sans s’occuper des États-Unis.

Oui, oubliez l’OTAN et les États-Unis («Les dirigeants européens ne peuvent pas laisser les dysfonctionnements politiques américains dicter la sécurité européenne»), agissez par vous-même, envoyez des troupes en Ukraine le plus tôt possible et ne craignez rien – Poutine bluffe !

«Les troupes européennes pourraient prendre part à des missions de combat et à des missions non combattantes afin d’alléger la pression sur l’Ukraine. Une mission non combattante serait la plus facile à vendre dans la plupart des capitales européennes. Les troupes européennes pourraient soulager les Ukrainiens en remplissant des fonctions logistiques telles que l’entretien et la réparation des véhicules de combat».

Mais la «mission non combattante» n’est que le début, quelque chose qui est en effet «plus facile à vendre» aux Européens (bien que ce soit un mensonge : même aujourd’hui, les sondages montrent des attitudes négatives à cet égard dans la plupart des pays de l’UE) – elle sera suivie d’une implication à part entière dans la guerre :

«L’une de ces missions pourrait consister à renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine dans la région en déployant du personnel, en fournissant des équipements ou même en prenant le commandement et le contrôle du système de défense aérienne ukrainien.

L’envoi de troupes européennes serait une réponse normale à un conflit de cette nature. Un autre rôle de combat, qui, comme la mission de défense aérienne, ne devrait pas impliquer de contact avec les forces russes, consiste à patrouiller les parties de la frontière ukrainienne où les troupes russes ne sont pas stationnées, comme la côte de la mer Noire, les frontières avec la Biélorussie et la Transnistrie.

L’une des cibles potentielles de la Russie est Odessa, le principal port ukrainien par lequel transitent la plupart des exportations du pays. Si les troupes russes s’approchent de la ville, les forces européennes situées à proximité auraient le droit de se défendre en tirant sur les soldats qui avancent ».

Bien sûr, pour justifier une telle chose, il faut effrayer les Européens autant que possible – et de nombreuses affirmations sur la menace russe pour l’Europe sont disséminées dans l’article :

«Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que Poutine s’arrête à l’Ukraine ; il a déjà déclaré que toutes les anciennes républiques soviétiques devraient être rendues à la Russie. Les États baltes pourraient être les prochains, suivis par la Finlande et la Pologne, qui étaient des principautés au sein de l’empire russe pré-soviétique».

Inutile de préciser que tout cela est un mensonge pur et simple, pourtant The Foreign Affairs n’est pas un tabloïd, mais l’une des publications américaines les plus influentes ; ses auteurs enseignent dans les universités militaires américaines et conseillent les autorités à Washington. Certes, dans le cas présent, leur objectif est de convaincre les dirigeants européens de la nécessité d’une participation directe de l’Europe à la guerre contre la Russie, mais il ne fait aucun doute qu’ils croient eux-mêmes à ce qu’ils disent, c’est-à-dire que nous avons affaire à une perception tout à fait inadéquate de la réalité. La partie mondialiste et atlantiste de l’élite américaine croit que la Russie et Poutine vont conquérir une partie de l’Europe, pour l’enlever à l’Amérique, et comme les États-Unis eux-mêmes entrent dans une période de turbulences politiques internes, ils appellent l’Europe à prendre ses responsabilités et à combattre Poutine sur le territoire de l’Ukraine. Car «l’Ukraine, c’est l’Europe».

«La Russie fonde tous ses espoirs de victoire sur le fait que l’Europe considère l’Ukraine comme séparée du reste du continent. Jusqu’à présent, ses espoirs sont en train de se réaliser. Les dirigeants européens tolèrent un conflit en Ukraine qui susciterait une réponse européenne unifiée s’il se produisait dans n’importe quel pays de l’OTAN ou de l’UE. Cette attitude a permis à la Russie de lancer un conflit militaire en Ukraine parce qu’elle est convaincue que le reste de l’Europe gardera ses distances.

La venue de troupes européennes en Ukraine modifiera ce calcul. Moscou devra accepter que l’escalade européenne pourrait rendre une confrontation militaire ingagnable pour la Russie».

L’Europe devrait donc entrer en conflit militaire direct avec la Russie pour contrôler l’Ukraine tout en ignorant la menace d’une escalade de la guerre en une guerre nucléaire ? Bien sûr ! Et que dire du fait que cette thèse contredit la précédente, à savoir les plans de la Russie pour s’emparer d’une partie de l’Europe ? Aucun problème. Quand cela est nécessaire, nous faisons peur avec la Russie, et quand cela nous arrange, nous affirmons qu’elle bluffe :

«La vraie question est de savoir si la Russie utilisera effectivement des armes nucléaires si des troupes européennes pénètrent en Ukraine. Peut-être est-ce déjà un point discutable, étant donné que des forces d’opérations spéciales occidentales opèrent actuellement en Ukraine».

«Moscou tient régulièrement un discours agressif à l’encontre des membres de l’OTAN, mais jusqu’à présent, elle n’a fait qu’aboyer et n’a pas mordu, évitant tout contact avec les forces de l’OTAN et se concentrant sur les pays voisins en dehors de l’alliance, tels que la Géorgie et l’Ukraine, qu’elle peut malmener en toute sécurité».

«Poutine a menacé d’attaquer la Pologne, la Roumanie et les États baltes dès 2014, et au cours des années suivantes, il a menacé d’envahir la Finlande et la Suède pour avoir rejoint l’OTAN, la Norvège pour avoir accueilli des troupes américaines supplémentaires, la Pologne et la Roumanie pour avoir hébergé des installations de défense antimissile et «tout pays européen» qui autoriserait le déploiement de missiles américains sur son territoire».

«Au cours des quinze dernières années, le Kremlin a menacé ou mené des jeux de guerre simulant l’utilisation d’armes nucléaires contre le Danemark, la Pologne, la Suède, l’Ukraine, le Royaume-Uni, les États baltes, l’Union européenne dans son ensemble et, bien sûr, l’OTAN et les États-Unis».

«À un moment donné, les dirigeants européens doivent ignorer les coups de menton de Poutine, qui ne sont rien d’autre que de la propagande fondée sur l’idée infondée que l’OTAN veut attaquer ou envahir la Russie».

Le conseil est donc simple : l’Europe devrait ignorer les avertissements de Poutine, qui menace depuis longtemps d’attaquer les pays de l’OTAN (peu importe qu’il s’agisse d’affabulations), mais n’a jamais osé le faire. Alors allez-y, envoyez des troupes en Ukraine (qui n’est pas la Russie, mais l’Europe, ne l’oubliez pas) – il n’y aura pas de guerre nucléaire !

Toute cette folie analytique est également agrémentée d’une thèse aussi délicieuse :

«De plus, une réponse dirigée par l’Europe saperait la propagande russe selon laquelle l’intervention des pays de l’OTAN en Ukraine n’est qu’un stratagème américain pour affaiblir la Russie».

«L’affirmation selon laquelle l’OTAN est l’agresseur est populaire dans de nombreuses régions du monde. Et comme les forces européennes opéreraient en dehors de l’OTAN et du territoire de l’OTAN, toute perte ne déclencherait pas une réponse au titre de l’article 5 et n’impliquerait pas les États-Unis. L’adversaire de la Russie ne sera pas l’OTAN, mais une coalition de pays européens cherchant à faire contrepoids à l’impérialisme russe».

Bien entendu, si la guerre implique officiellement non pas l’OTAN, mais des pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord, il ne s’agit pas d’une guerre de la Russie contre l’OTAN, mais d’une guerre contre des pays individuels de l’Union européenne ! Il n’est pas nécessaire de commenter cela, si ce n’est pour rappeler que dans une autre réalité fictive, les Européens ont peur que l’OTAN ne s’effondre si elle ne répond pas au défi que lui lance Moscou en Ukraine (après tout, n’oublions pas que Moscou attaquera ensuite les pays baltes !)

Toutes ces subtilités d’un esprit excité seraient risibles si elles ne jouaient pas avec le vrai feu et la vraie guerre qui se déroule sur le territoire du monde russe et avec la vie de ses habitants en Ukraine. Cependant, les dirigeants européens, après avoir lu l’avis de The Foreign Affairs, n’y verront pas un guide pour l’action, mais une confirmation de leurs pires craintes : les atlantistes d’outre-mer se sont finalement retrouvés dans une impasse et veulent s’en sortir en utilisant en guise de bélier la tête de leurs partenaires européens de second rang.

source : RIA Novosti via Histoire et Société et https://reseauinternational.net/si-cest-sans-lotan-alors-pas-de-probleme-comment-on-prepare-les-europeens-a-la-guerre-contre-la-russie/