Et si la France livrait des armes à la résistance palestinienne ?

La CPI a condamné Cuba pour complicité de génocide envers les Israéliens

http://mai68.org/spip3/spip.php?article104

BREAKING NEWS

Ce mercredi 08 mai 2024, la Cour Pénale Internationale a officiellement condamné Cuba pour complicité de génocide envers les Israéliens. Ces fourbes et sanguinaires communistes ont osé faire parvenir illégalement aux Gazaouis, via le point de passage de Rafah, plus de cent-cinquante lance-pierres dissimulés dans des sacs de farine, et oui ! À présent, on comprend bien mieux pourquoi les autorités de Tel-Aviv rechignent à laisser ce dangereux passage ouvert en permanence et sans contrôle, n’est-ce pas…

Car mardi soir, un valeureux pilote de char hébreu a reçu en plein dans ses lunettes, un horrible caillou qui aurait pu s’avérer mortel si par malheur le militaire n’avait pas été myope. Son supérieur hiérarchique en a immédiatement averti le Haut Commandement de l’Armée, qui a tout de suite relayé l’effroyable information au gouvernement. Celui-ci a instantanément porté plainte auprès de la CPI, qui face à une telle abomination, n’a pas hésité à statuer séance tenante, évidemment.

Bien entendu, l’adolescente palestinienne qui a commis ce crime de guerre éhonté a été aussitôt identifiée, auditionnée, jugée, ainsi que condamnée à la peine capitale, donc exécutée sur le champ : quoi de plus logique. Il va également de soi que tous les membres de sa famille sont activement recherchés pour subir le même sort, car il n’est rien de plus efficace que la dissuasion, tous les grands tacticiens d’Israël vous le diront.

Sans surprise, après la confiscation totale et démolition de tous les camions ainsi que leurs cargaisons, la frontière avec l’Égypte a aussi été condamnée définitivement, pour toujours et à jamais, à grand renfort de béton armé et rouleaux de barbelés bien acérés comme il se doit.

Sur le lance-pierre que la jeune terroriste arabe tenait serré dans son poing, les enquêteurs ont découvert un sinistre logotype, constitué d’une… Faucille et d’un Marteau ! Ainsi les spécialistes en expertise ont directement reconnu l’instrument traditionnel que le gouvernement cubain utilise toujours pour rémunérer ses fonctionnaires.

Faisant suite à cette insoutenable monstruosité, la Maison-Blanche a décidé d’imposer de nouvelles sanctions et mesures de rétorsion à l’encontre de cette île voisine, tant honnie que maudite par l’Axe du Bien. Ce soir, les États-Unis feront voter à l’ONU une résolution à laquelle pour une fois, ils n’opposeront pas leur veto : un embargo sévère sur tous les élastiques…

Michel

________________________________________________________________

Et si la France livrait des armes à la résistance palestinienne ?

Union des Démocrates Musulmans Français, 8 mai 2024 :

La communauté internationale condamne, regrette, déplore, enjoint, réclame, dénonce, fustige, réclame, ordonne, exige, met en garde, insiste, suspend, avertit… depuis des mois sans que rien ne change à Gaza.

Nous livrons des armes à l’Ukraine contre la Russie. Qu’attend-on pour livrer des armes à la résistance palestinienne pour lutter contre l’occupation sioniste ?

http://mai68.org/spip3/spip.php?article102

____________________________________________________________

« Apologie du terrorisme ». Les Pères fouettards des tribunaux jouent à faire peur

Meriem Laribi, 9 mai 2024 : ET L’APOLOGIE DES CRIMES ISRAÉLIENS ? Soutenues bruyamment par les ministres de la justice, de l’intérieur et de l’enseignement supérieur, des centaines de procédures-bâillons ont été lancées en France pour des propos ou des écrits considérés comme soutenant le terrorisme. Ces procédures sont dans la plupart des cas en suspens, mais menacent des centaines de personnes. Et au-delà, l’expression de la solidarité avec les Palestiniens. http://mai68.org/spip3/spip.php?article103

___________________________________________________

GAZA – Palestine – La bataille d’Amsterdam (vidéo 4’11)

L’occupation du site Binnengasthuis de l’Université d’Amsterdam (UvA) prend fin mercredi soir, 8 mai 2024, lorsque la police anti-émeute a dégagé les lieux. Il a fallu des heures avant que le site de la Binnengasthuis ne soit vidé des manifestants, que la manifestation se soit déplacée vers le Rokin et qu’elle ne soit finalement devenue plus calme dans le centre-ville que vers minuit. Voir un résumé du déroulement de la journée ici. Note de Jean-Paul Cruse, 9 mai 2024 : Palestine : premières barricades et premières charges de police pour les détruire dans une grande ville d’europe : oui, cette fois, à amsterdam, donc, d’abord, un parfum de mai 68 vient nous rappeler l’époque vietnam, faisant trembler les pouvoirs établis enrichis par les ventes de bombes et de missiles à l’état génocidaire. Au pays de l’immense philosophe juif baruch spinoza, honni par les rabbins, persécuté, pour avoir critiqué le suprémacisme juif, anticipant l’éveil anti-sioniste des XX et XXIe siècles, les images de ces courageux manifestants, qui ne sont pas tous, loin de là, de jeunes immigrés marocains en révolte, l’annonce de nouveaux temps de troubles et d’insolence au cœur-même d’une Europe bouffie d’orgueil « droit-de-l’hommiste », endormie dans son arrogance, sa suffisance… VIDÉO DE LA BATAILLE D’AMSTERDAM : http://mai68.org/spip3/spip.php?article93 ___________________________________________ 9 mai 1945 – Victoire de l’URSS contre l’Allemagne nazie

La vidéo du défilé à Moscou : http://mai68.org/spip3/spip.php?article97

__________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3