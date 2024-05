Leçons du COVID-19 : fascisme, mondialisme et «complexe médico-industriel» (BigPharma)

Aujourd’hui, je me penche sur trois sujets importants, abordés d’un point de vue chrétien conservateur/libéral et nationaliste. Je placerai chacun d’eux dans un cadre géopolitique mondial.

Mon objectif au cours des quatre dernières années de la crise de la COVID a été de décrypter nos expériences collectives. Cela m’a incité à me concentrer sur une vue d’ensemble plus large et plus complète.

Tout au long de l’année écoulée, j’ai participé activement à trois « Global Crisis Summits » (Bruxelles au Parlement européen, Roumanie et Washington DC en collaboration avec CPAC), parmi de nombreux autres. Il y a trois jours à peine, je suis rentré de Roumanie, où j’ai eu le privilège de prendre la parole lors de la conférence « Make Europe Great Again ». Ces expériences ont mis en évidence le fait que notre compréhension de la crise de la COVID est plus efficace lorsqu’elle est considérée dans un contexte mondial plus large.

Aujourd’hui, je vais me pencher sur trois sujets fondamentaux qui ont été à l’avant-garde de ce qui s’est passé au cours des dernières années.

1) Complexe médico-industriel

2) La censure, la propagande et la technologie de la guerre psychologique

3) La mondialisation contre le nationalisme, et une bataille qui vaut la peine d’être menée

***

1. Le complexe médico-industriel

Nous devons commencer par le sens des mots.

Le « complexe médico-industriel » fait référence aux partenariats public-privé transnationaux de plus en plus puissants qui relient les universités, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et les organisations gouvernementales nationales et supragouvernementales telles que les Nations Unies et son traité Agenda 2030, l’Organisation mondiale de la santé et son Règlement sanitaire international, et la Fondation économique mondiale, entre autres.

Ces types de relations de coopération public-privé ont un nom. Ce nom a été créé par Benito Mussolini. Nous connaissons ce nom. Il s’agit du fascisme (corporatisme). C’est l’union de l’État et du pouvoir des entreprises. Nous devrions appeler les choses par leur nom.

L’une des choses qui s’est produite tout au long de la crise de la COVID et du processus continu de mondialisation et d’harmonisation est la militarisation et la perversion du langage.

Nous devons appeler les choses par leur vrai nom, malgré ce que cela peut impliquer ou la façon dont la presse peut y réagir. Par exemple, nous ne sommes pas d’extrême droite. Nous sommes de centre-droit. La vérité, c’est que nos adversaires sont devenus d’extrême gauche. Nous avons permis à la presse et aux grands médias de redéfinir le langage et de nous diaboliser en tant qu’extrême droite, mais la vérité est que ce sont eux les radicaux. C’est l’extrême gauche. Nous devons refuser de leur permettre de s’emparer de notre langue et de la pervertir. Nous devons le reprendre.

Le langage contrôle la pensée. Il contrôle la façon dont nous structurons notre compréhension du monde.

L’industrie pharmaceutique et la biotechnologie sont les principaux moteurs de l’économie mondiale, et les profits et le pouvoir de ce secteur ont permis aux dirigeants de ce secteur de devenir plus puissants que les États-nations individuels par le biais de la corruption, de l’ingérence électorale et de l’hégémonie économique. La crise du COVID en fournit de nombreux exemples pour l’illustrer. La peur militarisée d’un virus respiratoire légèrement pathogène a permis au secteur d’obtenir des concessions et des richesses de la part d’organisations nationales et supranationales (UE). À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir d’organisation capable de tenir ces « partenariats public-privé » responsables de leurs actions et de leurs méfaits.

L’industrie pharmaceutique et la biotechnologie étaient autrefois des moteurs économiques majeurs pour les économies américaine et européenne. Ce n’est plus le cas. Dans l’ensemble, ces secteurs sont maintenant de plus en plus dominés par les concurrents des États-Unis et de l’UE, en particulier notre concurrent dans le domaine de la guerre sans restriction, le Parti communiste chinois, et notre ennemi géopolitique, l’Inde.

Dans la mesure où les médicaments et les produits biologiques sont fabriqués aux États-Unis, ils sont fabriqués à partir de composés précurseurs qui sont également fabriqués par le PCC et des sociétés contrôlées par l’Inde. Si les États-Unis et l’OTAN se retrouvent dans un conflit majeur avec ces concurrents offshore, nous nous retrouverons sans accès aux médicaments essentiels d’ici quelques semaines en raison des restrictions de la chaîne d’approvisionnement.

Une grande partie de l’approvisionnement actuel en médicaments est fabriquée à l’étranger dans des installations qui sont essentiellement auto-surveillées, car la FDA a choisi de s’appuyer sur l’inspection et la surveillance locales. La FDA suppose que ces processus de contrôle de la qualité sont effectués conformément aux normes réglementaires américaines. Dans la mesure où une surveillance indépendante des médicaments et des produits biologiques importés a été effectuée, les données indiquent que la « confiance » de la FDA dans cette surveillance du contrôle de la qualité à l’étranger est mal placée.

Pièce 1 : La FDA n’a effectué aucune inspection en Chine ou en Inde entre avril 2020 et mars 2021.

La pièce 2 montre que les jours d’inspection de la FDA pour la région chinoise étaient inférieurs à dix jours par an.

Les importations pharmaceutiques chinoises en 2022 se sont élevées à environ 196 milliards de dollars, la deuxième plus grande importation de marchandises américaines, juste derrière l’industrie automobile.

La réponse fédérale américaine à cette menace n’a pas été de créer des politiques favorisant le rapatriement de ces industries aux États-Unis et à leurs alliés, mais plutôt de financer une installation en Virginie pour stocker des composés précurseurs. Mais le Congrès n’a pas donné suite à ce modeste programme, et bien que l’installation ait été obtenue, l’achat du stock n’a pas été financé.

Pendant ce temps, l’intégrité, la transparence, la cohérence et la fiabilité de la FDA ont été compromises. Une vague massive de départs à la retraite et de démissions a entraîné une transformation de l’agence de l’intérieur, en raison de la perte d’expertise et de la montée d’une culture politisée composée en grande partie de personnel non formé aux États-Unis. La FDA d’aujourd’hui est une FDA dans laquelle les décisions réglementaires sont devenues imprévisibles, arbitraires et capricieuses, ainsi que découplées des normes internationales précédemment acceptées. La porte tournante entre les retraités de la FDA et les grandes entreprises pharmaceutiques devient de plus en plus grande.

La corruption de la FDA est maintenant reconnue dans le monde entier, ce qui a éliminé un avantage concurrentiel clé pour les États-Unis. Auparavant, la FDA était considérée comme le garant neutre mondial de la pureté et de la qualité des produits biopharmaceutiques. Aujourd’hui, la FDA agit pour choisir les gagnants et les perdants dans la compétition mondiale pour innover afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé humaine (et de générer des profits et de la croissance industrielle en le faisant).

La perte d’intégrité de la FDA a détruit la logique selon laquelle l’achat et l’importation de produits biopharmaceutiques américains justifient des coûts plus élevés pour garantir une meilleure qualité. Les actions gouvernementales politisées ont des conséquences économiques.

2. Censure, propagande et technologie de guerre psychologique

Les médias sociaux développés par les services de renseignement américains et améliorés par la communauté intellectuelle britannique ont été développés comme une arme. Ne vous y trompez pas, les médias sociaux tels que nous les connaissons ; Facebook, Twitter – comme on l’incarnait autrefois, tous ces outils de médias sociaux sont des armes. Ce sont des armes de guerre psychologique. Ils ont été conçus comme des armes.

Ils ont été conçus et déployés lors du printemps arabe comme armes de guerre psychologique politique afin de faciliter le changement de régime. Cette stratégie est considérée comme un énorme succès par les services de renseignement américains. Puis le choc est venu lorsque Nigel Farage et son Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni ont utilisé les médias sociaux pour réaliser le Brexit. Cela s’est fait en grande partie via une communication décentralisée sur les médias sociaux, et ce choc a été encore renforcé lorsque M. Trump est devenu président Trump. Soudain, la communauté du renseignement des États-Unis, le département d’État et toute l’infrastructure qu’ils contrôlent et utilisent pour exercer un contrôle dans le monde entier se sont réveillés et ont reconnu qu’ils avaient un problème. Et ce problème s’étend maintenant au mouvement populiste ici et dans le monde entier, un populisme que nous représentons en tant que conservateurs de centre-droit.

Ce défi représente aujourd’hui une menace existentielle pour l’OTAN elle-même, car si l’Europe s’éveille au techno-totalitarisme imposé par la bureaucratie centrale de Bruxelles (c’est-à-dire l’Union européenne), et qu’elle commence à exercer la valeur de l’État-nation indépendant, il y a un risque perçu par le département d’État américain et la communauté du renseignement que l’Union européenne, cette structure qui a été créée pour maintenir une Europe unie se dissoudra. Elle se fragmentera, et si elle se fragmente, l’OTAN se fragmentera, et si l’OTAN se fragmente, alors l’establishment de la politique étrangère des États-Unis pense qu’il se retrouvera dans une situation de désavantage militaire et géopolitique important dans un monde de plus en plus multilatéral.

Il en résulte une réponse de la communauté du renseignement américain et du département d’État, dans laquelle ils se sentent justifiés d’employer pratiquement n’importe quelle méthode non cinétique afin d’appliquer et de maintenir le statu quo actuel. Reconnaissez que c’est le cas. Pour être clair, je ne plaide pas pour la dissolution de l’Union européenne ou de l’OTAN. Je vous signale que c’est la perception des Américains et de la communauté du renseignement Five Eyes, et qu’ils feront tout pour éviter cette conséquence. Ils se sentent justifiés par la logique utilitariste selon laquelle « tout est permis, la fin justifie les moyens », afin de défendre l’ordre mondial actuel et les plans d’avenir qu’ils ont développés.

En conséquence, la technologie de guerre psychologique est largement déployée par les gouvernements « démocratiques ». Il s’agit d’une technologie qui a été développée pour le combat offshore. L’OTAN considère qu’il s’agit d’un principe central de sa planification actuelle de la guerre. L’OTAN considère la technologie de guerre psychologique comme un aspect clé de la guerre hybride moderne. Cette technologie avancée est déployée par les gouvernements et les mondialistes sur les citoyens ordinaires en raison de la menace existentielle de la dissolution de l’Union européenne, de la menace existentielle perçue pour l’OTAN et de la nécessité de maintenir un consensus en contrôlant toutes les informations dans un monde de plus en plus multilatéral. Cela se fait par des techniques de propagande (comme le déni par le CI que l’ordinateur portable de Hunter Biden était réel en 2019), la programmation neurolinguistique et le nudging, ainsi que par la censure et la manipulation des algorithmes Internet des moteurs de recherche.

En d’autres termes, en réponse à la menace de la Chine, de la Russie, de la montée du Moyen-Orient, de la chute du pétrodollar, il existe une croyance largement acceptée parmi les « démocraties » occidentales qu’il est nécessaire et acceptable de déployer la technologie de guerre psychologique sur leurs citoyens.

Je soutiens que c’est fondamentalement contraire à l’éthique. La technologie de guerre psychologique, telle qu’elle est actuellement déployée et a été développée, peut contrôler complètement tous les aspects de l’information que vous recevez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous entendez.

Dans un monde où les gouvernements estiment qu’il est acceptable de déployer la technologie de guerre psychologique sur leurs citoyens, le concept de souveraineté individuelle et nationale devient complètement obsolète. Nous pouvons débattre de la question de savoir si le « vote en personne » ou les « bulletins de vote à distance » ou les « longues périodes de vote » permettent ou non la fraude électorale. Mais tout cela n’a aucune importance face à la guerre psychologique moderne. Lorsque cette technologie de guerre psychologique est déployée sur les citoyens par leur gouvernement, lorsque tout ce qu’ils entendent, ressentent, pensent, croient, est contrôlé par cette technologie, par les médias sociaux, par les médias établis, par tous les messages, alors la nuance du vote n’a aucune importance.

Encore une fois, c’est contraire à l’éthique et c’est une violation des droits de l’homme. Les humains ont le droit d’accéder à l’information dans une démocratie, ce qui est fondamental pour le contrat social. Comment pouvons-nous avoir un contrat social lorsque les citoyens des États-nations ne sont pas autorisés à prendre des décisions éclairées ? C’est là où nous en sommes en ce moment, et c’est justifié par la peur de cette crise existentielle.

C’est le mal en ce qui me concerne. C’est une violation majeure de l’éthique humaine. Nous manquons de respect à la capacité des individus à agir en tant qu’êtres souverains.

Plus important encore, le déploiement de la propagande et de la censure bloque l’innovation et l’adaptation au changement. Les cultures ne peuvent pas s’adapter ; Ils ne peuvent pas innover s’ils n’ont pas accès à des informations complètes, diversifiées et précises. C’est la chose la plus importante de toutes. Nous deviendrons stagnants. Avons-nous des exemples de ce type de stagnation ? Que se passe-t-il lorsque l’information est complètement contrôlée ? L’ex-Union soviétique connaît la réponse. Ceux qui ont vécu sous Ceausescu en Roumanie connaissent la réponse. Ceux qui ont vécu sous Salazar au Portugal connaissent la réponse.

3. Mondialisation contre nationalisme, et une bataille qui vaut la peine d’être menée

Il y a de nombreuses leçons que nous pouvons tirer de la crise du COVID, mais l’une des principales concerne « ce qu’est le mondialisme ». Nous lançons ce terme, nous ne semblons jamais le définir. C’est comme si c’était une bête amorphe. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus.

Le mondialisme est une planification centrale.

Nous avons vu les effets de la planification centrale pendant la crise du COVID. Les anciens résidents de l’Union soviétique comprennent la planification centrale. Nous comprenons les dommages causés par la planification centrale, par les bureaucrates qui déterminent notre avenir, qui prennent des décisions sur la façon dont un État-nation, une économie de personnes, devrait s’adapter aux conditions changeantes. Pendant la COVID, nous avons vu à quel point la planification centralisée peut être facilement corrompue et pervertie pour soutenir une grande variété d’agendas cachés.

La planification centrale est également associée à l’homogénéisation culturelle, la volonté de créer une culture, qui est essentiellement motivée dans le cas présent par la destruction intentionnelle de la diversité pour réduire les frictions économiques.

Cette poussée de mondialisation est essentiellement justifiée par de grandes forces économiques afin de soutenir l’agenda des organisations transnationales et mondialistes, en particulier les entreprises dans leurs relations de coopération avec les grandes organisations gouvernementales transnationales. Récemment, le PDG de Blackrock, Larry Fink, a parlé à voix haute de la nécessité de réduire la population humaine mondiale et de remplacer les travailleurs robotiques par des biens et des services. Tout cela est motivé de manière perverse par un modèle de société future collectivement appelé transhumanisme.

C’est anti-humain. Il s’agit d’un culte de la mort, aligné sur un large éventail de politiques anti-humaines promues, notamment l’avortement, la destruction de la religion et des valeurs familiales, et bien sûr l’abomination de la chirurgie de changement de sexe et du transgendérisme.

Ces politiques sont activement et globalement promues en utilisant la censure, la propagande et les méthodes modernes de guerre psychologique.

Nous devons avoir accès à une information sans restriction, ce qui signifie la liberté d’expression et la liberté de pensée. Maintenant, cela a un prix – un prix de responsabilité personnelle, un prix que les gens seront potentiellement exposés à des informations qui peuvent être dommageables ou offensantes. Mais si nous refusons de leur permettre d’avoir accès à l’information et à la diversité de pensée, nous empêcherons notre capacité en tant qu’États-nations et cultures de s’adapter à des conditions changeantes.

Et s’il y a une chose que nous devons absolument avoir en ce moment, c’est la capacité d’innover et de nous adapter. C’est ainsi que nous échappons au piège malthusien. Toute cette peur du réchauffement climatique et de la croissance démographique ; C’est de cela qu’il s’agit. Et le contre-argument à l’argument malthusien est que les humains s’adaptent. Les humains peuvent changer, les humains peuvent innover. Mais ils ne peuvent pas innover si toutes les informations sont contrôlées.

Les États et les cultures qui résistent à la propagande, à la censure et à la peur militarisée ont un avantage concurrentiel. Dans un monde multilatéral, la Roumanie ne devrait pas s’excuser de plaider en faveur de l’autonomie. Les États-nations européens indépendants ne devraient pas s’excuser d’avoir suivi leur propre voie et d’avoir innové. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire parce que cela leur donnera un avantage concurrentiel.

Je soutiens que les États-nations indépendants sont le laboratoire de l’innovation, de l’innovation culturelle, de l’innovation politique et de l’innovation économique. Il faut leur accorder la souveraineté et l’autonomie. S’ils ne le font pas, la capacité du monde à s’adapter au changement sera étouffée.

La meilleure façon de permettre au monde de s’adapter au changement est de respecter le principe de subsidiarité. C’est le concept selon lequel le pouvoir décisionnel devrait être délégué au niveau compétent le plus petit et le plus local. Le principe de subsidiarité exige la décentralisation. La composante ultime d’un monde adaptatif décentralisé n’est pas l’État-nation, c’est la famille. Nous devons célébrer la famille comme étant au cœur du principe et de l’orientation du concept de subsidiarité.

L’instrumentalisation de la peur par la propagande pour contrôler les gens est contraire à l’éthique. Nous avons vu des justifications répétées de la part d’universitaires, de bureaucrates, de gouvernements et d’organisations transnationales – que l’instrumentalisation de la peur est acceptable au service du bien public global tel qu’ils le définissent. Nous l’avons vu dans le cas de la crise du COVID au service de la santé publique. L’instrumentalisation de la peur par les gouvernements pour contrôler les gens est contraire à l’éthique et ne devrait être autorisée en aucune circonstance. Cela ne devrait pas être toléré. Nous devons le dénoncer quand nous le voyons.

Dernier point : nous avons un combat difficile devant nous. Ce combat difficile ne sera pas résolu par une élection, l’élection d’un politicien, ou un changement de leadership au Conseil européen ou au président des États-Unis. Ces problèmes se développent depuis des décennies, dans de nombreux cas depuis au moins un siècle, et ils ne seront pas résolus à court terme.

Nous avons un combat à long terme devant nous, qui nécessitera des années d’efforts pour mener ce combat.

Ne vous victimisez pas et ne vous plaignez pas. Encore et encore, j’entends ce cri de

« Pauvre de moi ».

« C’est un travail tellement difficile auquel nous sommes confrontés ».

« Il y a tellement d’obstacles ».

« Nos adversaires sont tellement retranchés, ils sont si puissants ».

« Ils ont tellement de forces ».

« Ils contrôlent les médias ».

« Ils sont si méchants ».

« Ils sont tellement contraires à l’éthique ».

Arrêtez de pleurnicher. Nous avons un combat. Nous devons mener ce combat, et il ne sert à rien de se plaindre.

C’est une chose merveilleuse. Quelle chose merveilleuse d’avoir un adversaire digne de ce nom.

C’est le plus grand cadeau du monde, et par Dieu, nous avons un adversaire digne de ce nom. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas nous dérober. Nous devons faire face au mal qui nous attend, et ce ne sera pas facile.

Battez-vous pour votre avenir et celui de vos enfants. Célébrez cette occasion de vous battre pour votre avenir. Quel cadeau d’avoir l’occasion à ce stade de faire une différence. Célébrez-le.

Refusez d’être une victime. Choisissez la vie, pas la mort. Ne vous excusez pas et battez-vous pour la vie, la liberté et la souveraineté.