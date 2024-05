Par Robert Bibeau.

Un étrange sentiment m’envahit quand je lis qu’un groupe de « juifs » – la plupart athée – se proclamant de nationalité française – américaine – britannique – allemande – canadienne se rassemblent en meeting « juif » international...en appui au peuple palestinien du Proche-Orient victime des massacres commis par leurs « frères en Yahweh » (est-ce la bonne expression ?) sous la direction de l’État terroriste de tous les « juifs » du monde – allant des ultra-orthodoxes racistes – aux athées, « juifs » de gauche, internationalistes et français (!!???) Quel est cet étrange statut de « juif » français international ? Pourquoi ce statut qui contribue à répandre la plus grande confusion sur la guerre coloniale en cours sur la terre de Palestine occupée depuis 1948 par des mercenaires et des estafettes à la solde du Grand capital occidental ? « Juif » c’est le nom d’une secte religieuse, ou d’un peuple de la diaspora essaimé à travers quelques pays étrangers, ou le nom d’une caste financière et de ses agrégats, ou autre chose socialement parlant ? « Juif » est un mythe auquel Marx lui-même à sacrifier.

Je vous invite à écouter le soliloque que Madame Michèle Sibony adresse à ses comparses « juifs » nationalistes de l’international « juive » (sic). Vous y trouverez les réflexions confuses d’intellectuels petits-bourgeois incapables de percevoir la signification profonde de l’attaque nationaliste palestinienne du 7 octobre contre l’occupant, que ces intellectuels nous invite à qualifier de « sioniste », une façon de réintroduire la mystique religieuse dans cette guerre anti-coloniale qui participe à l’ensemble de la guerre impérialiste au Moyen-Orient.

L’analyse fondamentale – de lutte de classe – de cette attaque du peuple palestinien martyr contre l’oppression quasi centenaire du proxy israélien reste à faire. Une chose est certaine cependant; cette réaction palestinienne, le 7 octobre 2023 n’est pas un nouvel épisode de la guerre des « juifs » – de la shoah – du sionisme – des arabes – de l’Islamisme – et autres fadaises racistes dont se délecte les deux camps impériaux en guerre globale, soit l’axe impérial occidental déclinant vis-à-vis l’axe impérial oriental « émergent ».

Nous ne pouvons compter sur la petite bourgeoisie intellectuelle pour comprendre l’étape qu’a franchie la bourgeoisie palestinienne et arabe du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord dans sa lutte- tiers-mondiste « émergente » contre le proxy de l’impérialisme occidental déclinant.

https://youtu.be/kYrqNTZ28YM?t=4