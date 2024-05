Projet minier LA LOUTRE

C’est parti malgré l’opposition de 99 % de la population? Où est la démocratie dans tout ça? On est en train de couper un million d’arbres matures et en santé, pour ériger une mine alors que Trudeau et Legault, qui ont signé les ententes environnementales partout au monde, donnent des permis pour réduire notre magnifique forêt à un désert très laid! Et créer un désastre écologique avant même que la mine ait tous les permis en main?!

Donc hier, mon voisin vient chez moi, et il me voit jeter un petit bouchon dans le bac à vidange. Et il s’indigne ! «Le plastique, ça va dans le recyclage!»

J’avais fais exprès. Parce que je guettais sa réaction. Car, lui, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si Legault ou Trudeau lui disent que c’est lui le coupable pour le réchauffement de la planète, il va les croire, et il va se transformer en agent écologique, non rémunéré, et surveiller ses voisins.

Et si je lui signale, que Legault et Trudeau ont émis des permis de coupe pour éliminer un million d’arbres dans notre magnifique forêt derrière nos maisons, en complet désaccord avec l’Entente Écologique de Paris, qu’ils ont signé, il va me répondre que ce n’est pas de nos affaires. Il va me dire que c’est hors de notre contrôle ?!? Mais, c’est moi qui a passé avec la pétition, NON À LA MINE, que 99% des citoyens ont signés, incluant lui?

C’est la logique défaitiste que je rencontre chaque jour, dans notre magnifique coin de pays, loin des grandes villes, et des médias vendus au profit. Alors, on regarde passé ces énormes camions, chargés d’arbres en santé, tués pour le profit et pour faire place à la mine. Même la ville qui est censé être contre la mine, et nous disent qu’il n’y a pas de rapport!?

Et tout ça se passe à l’abri des regards, naturellement. En hiver; quand la majorité des citoyens ne sont pas là. On est confronté devant un fait accomplt… encore! La magouille mesquine pour ouvrir une mine malgré la démocratie! C’est le contrecoup, des gouvernements, bien l’huilés de contourner nos aspirations et nous imposer ce qu’on ne veut pas.

C’est des méthodes anti démocratiques auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, à chaque instant, dans ce superbe pays, (libre et démocratique?) ou on contourne la Charte des Droits et Liberté, comme on veut.

Trudeau condamne la Chine pour ses tactiques antis démocratiques envers son peuple, alors qu’il emploie les mêmes procédures ici contre son peuple !?! Et il demeure quand même au pouvoir ? Ça s’appelle, manipuler l’opposition. Et, comme vous pouvez le constater, ça marche à merveille. Cela veut aussi dire que votre vote ne vaut plus rien. La solution c’est d’annuler votre vote, comme moi. Plus il va y avoir d’annulations, plus il va y avoir de changement. Bonne Journée.

John Mallette

Le Poète Prolétaire