CHAMPS, USINES ET ATELIERS DE PIERRE KROPOTKINE, 1910

Cette fois et à nouveau aux côtés de Pierre Kropotkine j’ai réalisé, sur proposition de Résistance 71, un PDF du livre sans doute le moins connu de Pierre Kropotkine « Champs, usines et ateliers » publié en Angleterre en 1898 et en français en 1910. Pierre Kropotkine avec cet ouvrage, analyse la structure économique de l’humanité et offre quelques solutions potentielles au marasme induit par la dictature de la marchandisation.

Comme le reprécise R71, si Kropotkine avait écrit « L’entraide, un facteur de l’évolution » pour démentir les thèses sociales-darwinistes de Thomas Huxley, « Champs, usines et ateliers » fut en partie écrit pour contrer la pseudo-science du malthusianisme qui sévissait alors et sévit toujours aujourd’hui.

Pour découvrir ce texte en version PDF N° 55 de 131 pages

Présenté comme suit ;

PRÉFACE P. 4

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE P. 6

CHAPITRE PREMIER : La décentralisation de l’industrie P. 8

CHAPITRE II : La décentralisation de l’industrie (suite) P. 19

CHAPITRE III : Les possibilités de l’agriculture P. 29

CHAPITRE IV : Les Possibilités de l’Agriculture (suite) P. 50

CHAPITRE V : Les Possibilités de l’Agriculture (suite) P. 59

CHAPITRE VI : Les petites industries et les villages industriels P. 70

CHAPITRE VII : Petites industries et villages industriels (Suite) P. 100

CHAPITRE VIII : Travail intellectuel et travail manuel P. 112

CHAPITRE IX : Conclusion P. 128

L’anarchie dans l’évolution socialiste, en 2 parties ;

Le Communisme anarchiste étant le résultat inévitable des tendances actuelles, c’est vers cet idéal que nous devons marcher, au lieu de dire : « Oui, l’Anarchie est un excellent idéal », et ensuite de lui tourner le dos.

Et si la prochaine révolution ne parvenait pas à réaliser cet idéal entier, — tout ce qui sera fait dans la direction de l’idéal restera ; tout ce qui sera fait en sens contraire sera condamné à disparaître un jour ou l’autre.

Règle générale. — Une révolution populaire peut être vaincue, mais c’est elle qui donne le mot d’ordre du siècle d’évolution qui lui succède. La France expire sous le talon des alliés en 1815, et c’est la France qui impose à l’Europe l’abolition du servage, le régime représentatif. Le suffrage universel est noyé dans le sang, et c’est le suffrage universel qui devient le mot d’ordre du siècle.

La Commune expire en 1871 dans les mitraillades, et c’est la Commune libre qui est aujourd’hui le mot d’ordre en France.

Et si le communisme anarchiste est vaincu dans la prochaine révolution, après s’être affirmé au grand jour, non-seulement il en restera l’abolition de la propriété privée ; non-seulement le travailleur aura conquis sa vraie place dans la société, non-seulement l’aristocratie foncière et industrielle aura reçu un coup mortel ; mais ce sera le Communisme anarchiste qui deviendra le point de mire de l’évolution du vingtième siècle.

Il résume ce que l’humanité a élaboré de plus beau, de plus durable : le sentiment de la justice, celui de la liberté, la solidarité devenue un besoin pour l’homme. Il garantit la liberté d’évolution de l’individu et de la société. Il triomphera.

Le « communisme » de l’anarcho-communisme tel que le voyait Kropotkine vient du mot « commun« , c’est à dire choses en commun, entraide et partage, puis bien sûr au sens de « commune » et même communalité, ou communalisme. C’est cela qu’il faut entendre, je pense, lorsqu’on parle de « communisme originel« , et qui fait partie intégrante de la nature humaine ; L’Humanité a vécu des centaines de milliers d’années de la sorte et certaines sociétés continuent de vivre comme cela aujourd’hui, ce qui fait imaginer aux gens qu’on ne peut vivre comme cela que dans la précarité et le dénuement technologique, cependant que rien n’est plus faux !

