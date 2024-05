Bilan Noir – L’Union européenne contre la France par Jean-Loup Izambert

Les Editions JCG présentent

Depuis 1979, tous les cinq ans, des millions d’hommes et de femmes votent pour des eurodéputés. Vous donnez votre voix à des candidats dont vous ignorez presque tout, dont vous ne pouvez contrôler l’action parlementaire ni les révoquer s’ils ne tiennent pas leurs engagements.

Résultat de 32 années d’Union européenne : pendant que vos eurodéputés prêtent des dizaines de milliards d’euros au régime ukrainien pour sa sale guerre, paysans et pêcheurs crèvent la faim et l’un de vos proches est en difficulté ou en train de mourir faute de médecin !

Passant au crible les décisions des eurodéputés, le journaliste d’investigation Jean-Loup Izambert met en exergue leurs conséquences pour la France et les Français. Voici le bilan noir de l’Union européenne que ne vous fera aucun élu. Révélateur de la tromperie organisée au plus haut niveau du pouvoir politique.

L’auteur

Jean-Loup Izambert : Journaliste professionnel pratique en indépendant depuis 1990 l’investigation à long terme sur des sujets d’actualité. Spécialisé sur les secteurs de la grande finance, de l’économie et de la politique, plusieurs de ses ouvrages mettant en cause des personnalités et des institutions ont défrayé la chronique, tels Le krach des 40 banques (1998), Le Crédit Agricole hors la loi ? (2001), Faut-il brûler l’ONU ? (2004), Les Démons du Crédit Agricole (2005), 56 – L’État français complice de groupes criminels (2015), Le virus et le président (2020), Le scandale Ivermectine (2021), Tous vaccinés, tous en danger ? et Les destructeurs (2023).

Bilan noir : ISBN 13 : 878-2-88663-367-2 – : mai 2024 – Prix : 22 € TTC – 224pages

SOMMAIRE

Avant-propos

Voyez comme ils vous trompent !

Chapitre 1. Des eurodéputés figuratifs

Chapitre 2. Majorités de complaisance

Chapitre 3. Les Gopé s’occupent de vous

Chapitre 4. Le droit national n’existe plus

Chapitre 5. La langue française sabrée

Chapitre 6. La démocratie bafouée

Chapitre 7. L’État au service de la grande finance

Chapitre 8. Une corruption permanente

Chapitre 9. Santé – Mort programmée par ordonnances

Chapitre 10. Logement – 15 millions de Français en difficulté

Chapitre 11. Industrie – «La France ne cesse de se désindustrialiser»

Chapitre 12. Commerce et agriculture – Déficit historique

Chapitre 13. Pêche – Des pêcheurs menés en bateau

Chapitre 14. Emploi – La grande régression

Chapitre 15. Qualité de vie – Tendance continue à l’appauvrissement

Chapitre 16. Paix – L’Union européenne, c’est la guerre