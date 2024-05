par Alfredo Jalife-Rahme

La narration de la crise économico-financière occidentale n’a pas grand rapport avec la réalité. Cependant, en urgence, celle-ci va contraindre les États-Unis à un choix existentiel.

Le magazine monarchique néolibéral mondialiste The Economist, dont les banquiers khazariens Rothschild détiennent 26,7% des parts, a commencé à publier un rapport spécial en sept parties sur le système financier mondial en danger de fragmentation.

Dans son deuxième chapitre, The Economist – qui se définit sans rire comme indépendant (sic) – aborde le nouvel ordre économique – N.O.M., à l’unisson de l’effritement de l’ordre libéral (sic) international dont «l’effondrement (megasic !) pourrait être soudain et irréversible».

Au-delà des épiphénomènes qu’il relate – de la résilience de l’économie mondiale à la montée en puissance des États-Unis (sic) malgré l’escalade de la guerre commerciale avec la Chine, en passant par l’absence de choc pétrolier en pleine guerre du Moyen-Orient – «un examen plus approfondi révèle une fragilité certaine». Selon lui, «l’ordre (mégasic !) qui régit l’économie mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale a été érodé (mégasic !)» et se trouve aujourd’hui «proche de l’effondrement». Cet axiome a été énoncé depuis longtemps par les critiques de la mondialisation dérégulée, nihiliste et misanthrope, mais pour le magazine porte-parole du mondialisme, aujourd’hui en chute libre, le fait de l’énoncer équivaut à une capitulation.

«Des éléments déclencheurs inquiétants se profilent, qui entraînent une descente dans l’anarchie» (mégasic !), situation où «les superpuissances recourent à la guerre». The Economist oublie que la mondialisation s’est imposée, et a perduré, grâce aux multiples guerres du «complexe militaro-financier» (Dennis Small dixit) de l’anglosphère.

Il se cite lui-même dans son article : «The world economic order cracks as critics go to long for the departure of globalization» (L’ordre économique mondial s’effrite tandis que les critiques parlent de fin de la mondialisation) . Aujourd’hui, la désintégration de l’ancien ordre est visible partout et, bien que le dollar reste dominant et que les économies émergentes soient plus résistantes, les flux de capitaux mondiaux ont commencé à se fragmenter, ce que j’ai exposé dans mon livre «Hacia la desglobalización» (Vers la déglobalisation) , il y a 17 ans, et plus récemment dans «Nuevo orden geofinanciero multipolar : desdolarización y divisa BRICS» (Nouvel ordre géofinancier multipolaire : dédollarisation et monnaie des BRICS).

Le journal mondialiste est inhabituellement bienveillant à l’égard de la gestion géofinancière/géoéconomique des États-Unis, «alors que le système établi après la Seconde Guerre mondiale avait réussi à marier les principes internationalistes (sic) et les intérêts stratégiques des États-Unis». Il conclut que, «soutenue par une forte croissance aux États-Unis (sic), l’économie mondiale semble pouvoir survivre à tout ce qui se présente à elle, mais ce n’est pas le cas» (mégasic !).

La propagande anglo-saxonne n’abandonne pas et, à Londres même, Ambrose Evans-Pritchard, porte-parole de la monarchie britannique en déclin, hallucine dans trois articles du Telegraph, en affirmant que :

l’énigmatique Khazarian Milei transformera l’Argentine en Texas de l’Amérique latine grâce aux réserves florissantes de gaz de schiste de Vaca Muerta ; le lithium argentin propulsera l’Argentine dans la stratosphère ; en défiant la Chine, le dysfonctionnel Milei jette les bases d’une révolution du marché libre.

Les hallucinations géofinancières des mondialistes sont aujourd’hui réfractaires à la réalité géopolitique. Peut-être en raison de sa spécialisation économiste, The Economist néglige trois dates nodales qui marquent la chute, pour ne pas dire l’effondrement, de l’ordre financier mondialiste désormais dépassé :

l’annonce de l’avenir depuis 2007 à la Conférence de sécurité de Munich par le président russe Poutine ; la faillite de Lehman Brothers, que l’anglosphère a tenté d’imputer à la Chine ; la défaite humiliante de l’OTAN en Ukraine.

À mon avis, l’élection du 5 novembre décidera si Biden poursuit sa guerre stérile à base d’hémorragie démographique contre la Russie ou si Trump optera pour un isolement régional sélectif et une reconstruction holistique des États-Unis.

source : Réseau Voltaire

Traduction Maria Poumier