Pourquoi les États-Unis ont-ils donné la priorité à l’endiguement de la Russie plutôt qu’à celui de la Chine ?

Par Andrea Korybko. Sur RIAC :: Pourquoi les États-Unis ont-ils donné la priorité à l’endiguement de la Russie plutôt qu’à celle de la Chine ? (russiancouncil.ru) Commentaires de Robert Bibeau éditeur.

Les experts s’efforcent d’expliquer pourquoi les États-Unis ont donné la priorité à l’endiguement de la Russie plutôt qu’a celui de la Chine, alors que la plupart des indicateurs précédents suggéraient très fortement qu’ils donneraient la priorité au deuxième scénario. (L’aspirant au titre d’hégémon du nouvel empire mondial, qui intègrera l’économie occidentale, c’est la Chine et non pas la Russie qui n’a pas le poids économique suffisant pour mettre sous sa botte le Grand capital occidental même s’il est décadent. NDÉ).

Le président américain Joe Biden a largement poursuivi l’approche musclée de son prédécesseur Donald Trump à l’égard de la République populaire jusqu’à l’automne dernier, lorsque les dernières tensions en Europe sont devenues impossibles à nier. Malgré cela, peu de gens dans le monde ont prédit la séquence d’événements qui se mettrait en branle à la fin du mois dernier, au cours de laquelle la Russie a commencé son opération militaire spéciale en Ukraine. (Ce que Poutine a fait avec l’assentiment de Pékin selon nous. NDÉ).

Le président russe Vladimir Poutine a articulé les objectifs de cette campagne dans son discours du 24 février à son pays. Il a déclaré que l’intention initiale était d’arrêter l’assaut génocidaire de Kiev contre les républiques du Donbass nouvellement reconnues, après qu’il ait provoqué une troisième série d’hostilités de guerre civile avec le soutien de Washington. Le dirigeant russe a également affirmé que l’OTAN avait établi clandestinement des infrastructures militaires dans l’ancienne République soviétique dans le but de mener une attaque surprise contre son pays à l’avenir. Cela se produirait probablement après que les États-Unis aient neutralisé les capacités nucléaires de seconde frappe de la Russie. (Voilà très exactement le motif pour lequel l’empire américain – sous l’égide de l’OTAN – devait endiguer d’abord la Russie hypersonique-nucléaire sur son flanc Est avant de s’attaquer à la Chine sur le front du Pacifique. NDÉ).

Cet objectif supplémentaire a été poursuivi par le déploiement continu par les États-Unis de « systèmes antimissiles » et d’armes de frappe près des frontières de la Russie. Le président Poutine s’est tellement inquiété de cette situation à la fin du mois de décembre qu’il a ordonné à son gouvernement de publier ses demandes de garanties de sécurité aux États-Unis et à l’OTAN à ce moment-là. Moscou a demandé des garanties juridiquement contraignantes empêchant l’expansion de l’OTAN vers l’Est, le retrait des armes de frappe près des frontières de la Russie et un retour au statu quo militaire continental inscrit dans l’Acte fondateur russo-OTAN de 1997, aujourd’hui disparu.

Celles-ci ont été repoussées par l’Occident, après quoi le président Poutine s’est senti obligé d’autoriser une action cinétique pour maintenir l’intégrité des lignes rouges de sécurité nationale de son pays en Ukraine et en Europe en général. Les tentatives diplomatiques antérieures de la Russie de réviser l’architecture de sécurité européenne en vue de rendre enfin la sécurité indivisible conformément aux principes associés de l’OSCE ont échoué. Les États-Unis et leurs alliés ont continué à prendre des mesures sous prétexte d’assurer leur propre sécurité, ce qui a fini par éroder celle de la Russie. Cette stratégie hostile est ce qui a vraiment mis en branle la séquence des événements il y a longtemps.

Après avoir expliqué la toile de fond des événements récents, il est maintenant temps d’explorer pourquoi les États-Unis ont refusé de résoudre diplomatiquement ce dilemme de sécurité non déclaré en Europe avec la Russie. Le sommet Biden-Poutine à Genève l’été dernier a donné de l’espoir à ceux qui pensaient que les États-Unis négocieraient enfin de bonne foi avec la Russie afin de libérer ses bureaucraties militaires, diplomatiques et de renseignement permanentes (« l’État profond ») pour qu’elles se concentrent beaucoup plus sur l’endiguement de la Chine plutôt que sur la Russie. Les négociations parallèles pour parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire iranien ont suggéré que les États-Unis feraient de même vis-à-vis de la République islamique. (Ces manoeuvres américaines ne sont qu’embrouilles et poudre aux yeux et visent à camoufler aux yeux des péquenots et des bourgeoisies secondaires la réalité de la guerre à finir entre les deux alliances impériales celle d’Occident contre celle d’Orient. L’impérialisme mondialisé ne peut être régenté que par une seule hyperpuissance – Les États-Unis sont déjà hors jeux et la Chine impériale prend sa place doucement. NDE).

Ces calculs ont apparemment changé vers l’automne dernier, lorsque la situation a commencé à s’intensifier en Europe. Apparemment, la décision avait été prise de ne pas négocier sincèrement avec la Russie de bonne foi et, le cas échéant, peut-être même de provoquer le Kremlin à prendre l’action cinétique que les services de renseignement américains ont par la suite prétendu qu’ils se préparaient à autoriser. À première vue, il n’est pas très logique que l’Amérique tente d’inciter la Russie à mener une action militaire en Ukraine, mais les développements qui ont suivi aident à répondre à cette question.

En termes simples, les États-Unis avaient très clairement un plan détaillé pour exploiter ce scénario dramatique dans le but de faire progresser l’endiguement sans précédent de la Russie en pleine coordination avec ses alliés de l’OTAN. Ce bloc militaire anti-russe ayant perdu sa raison d’être après la fin de ce que l’on peut qualifier avec le recul de vieille guerre froide, les États-Unis ont estimé qu’ils devaient remodeler les perceptions européennes de manière à raviver la soi-disant « menace russe de galvaniser l’Occident sous son influence hégémonique ». La violation délibérée des lignes rouges de sécurité nationale de la Russie en Ukraine et dans la région faisait partie de ce plan.

La Russie a été confrontée à un dilemme : soit elle s’est assise et a laissé ces menaces latentes se dérouler jusqu’à ce qu’elles aboutissent finalement à placer le pays dans une position de chantage perpétuel de la part de l’Occident, soit prendre des mesures militaires décisives visant à éviter ce scénario, malgré les coûts énormes pour sa stabilité macroéconomique. Le chantage qui aurait pu être tenté aurait probablement porté sur l’obtention réussie par l’Ukraine d’armes biologiques et/ou nucléaires, comme la Russie l’a maintenant averti qu’elle avait été poursuivie avec le soutien total des États-Unis jusqu’au début du conflit.

Si les États-Unis avaient réussi à éroder le potentiel de seconde frappe nucléaire de la Russie par les moyens qui avaient été identifiés précédemment parallèlement à l’expansion clandestine de l’infrastructure militaire de l’OTAN en Ukraine, Kiev aurait pu menacer Moscou d’armes de destruction massive (ADM) à la demande de ses protecteurs occidentaux. Si la Russie ne s’était pas soumise, une invasion conventionnelle du pays aurait pu être tentée et/ou elle aurait pu être menacée d’une attaque ADM de l’Ukraine. De toute évidence, la situation dans laquelle la Russie a été placée n’était pas idéale, d’où le choix d’agir.

Pour en revenir à la question principale de cette analyse, à savoir pourquoi les États-Unis ont donné la priorité à l’endiguement de la Russie plutôt qu’à celle de la Chine, il semble que le grand calcul stratégique de l’Amérique soit qu’il serait beaucoup plus facile de faire le premier à ce moment que le second, puisque l’effet de levier pertinent avait déjà été établi en Europe – contrairement à l’Asie. où les États-Unis n’ont pas fait progresser cet objectif au cours des trois dernières décennies, mais seulement au cours des dernières années. De plus, les États-Unis auraient pu considérer la Russie comme plus faible que la Chine et donc plus sensible aux pressions, non pas militairement, mais économiquement et technologiquement.

Si tel était le cas, comme l’affirme l’auteur, contenir la Russie aurait pu être considéré comme une condition préalable à l’endiguement de la Chine. (Exactement. NDÉ) Pour l’expliquer, le fait que les États-Unis réussissent à contenir la première et peut-être même l’ultime « balkanisation » en la plaçant dans une position perpétuelle de chantage (probablement des armes de destruction massive) aurait un impact considérable sur la sécurité nationale de la République populaire, qui dépend largement d’une Russie stable et amicale le long de ses frontières nord. Déstabiliser, affaiblir et peut-être même briser la Russie à long terme mettrait instantanément en péril la sécurité nationale de la Chine.

En outre, contenir la Russie entraîne un retour de bâton économique, financier, de chaîne d’approvisionnement et technologique moins immédiat pour l’Occident que de faire de même contre la Chine en raison de l’interdépendance économique complexe qui caractérise les relations entre l’Occident et la Chine. La Russie n’a jamais vraiment été très intégrée à l’économie mondiale, à l’exception du fait qu’elle est le principal fournisseur d’énergie de l’Europe, de sorte que les États-Unis auraient pu parier qu’il serait moins coûteux de faire pression sur leurs partenaires juniors pour qu’ils se « découplent » d’elle. De plus, les conséquences économiques que cela pourrait entraîner pour l’Europe pourraient être exploitées par les États-Unis.

Avec des engagements inattendus envers leur peuple liés à la subvention de la flambée des coûts de l’énergie et à la fourniture d’autres formes de soutien au milieu d’une crise économique intensifiée causée par le « découplage » de leurs relations énergétiques mutuellement bénéfiques avec la Russie, les États-Unis pourraient rapidement agir pour renforcer leur influence militaro-stratégique sur ces pays, car ils ne pouvaient pas se permettre de payer de leur poche pour « contenir » la Russie en réponse à la « menace russe » artificiellement fabriquée. Ses entreprises pourraient également racheter certains de leurs concurrents à bas prix dans certains scénarios, ainsi que vendre plus de GNL.