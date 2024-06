C’EST LA CITY DE LONDRES QUI PILOTE LE GOUVERNEMENT ZUNIEN, PAS L’INVERSE…

C’est pourquoi Dean Henderson nous avait déjà expliqué que ;

La marche des Rothschild (nous menait) vers la 3ème guerre mondiale ► WWIII AU N.O.M. DU FRIC, DU FLOUZE ET DE L’OSEILLE…



Ce qui m’avait permis d’introduire le PDF de Géopolitique N°54 de 34 pages « La City de Londres ; Au cœur de l’Empire » que j’ai réalisé et complété en étroite collaboration et à la demande de Résistance71 et dans lequel figure à partir de la page 25, le dossier constitué par Dean Henderson « Le Cartel de la Réserve Fédérale : Les Huit Familles » Source Global Research – Traduction R71 du 1er juin 2011…

Empire et alliance : quand la City de Londres gouverne les États-Unis

« Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n’y en aurait pas.”

~ Gutle Schnaper, épouse de Mayer Amschel Rothschild et mère de ses 5 fils ~

“Ceux, peu nombreux, qui comprennent le système seront ou bien si intéressés dans ses profits ou trop dépendants de ses faveurs, qu’il n’y aura aucune opposition de cette classe, tandis que d’un autre côté, la plus grande partie du corps social, mentalement incapable de saisir l’énorme avantage que le capital tire du système, subira sans se plaindre et peut-être même sans suspecter que le système est hostile à ses intérêts.”

~ Les frères Rothschild de Londres écrivant à leurs associés de New York en 1863 ~

Le bulldog de la couronne attaque la Syrie

Dean Henderson | 14 avril 2018 | URL de l’article original en anglais ► https://hendersonlefthook.wordpress.com/2018/04/14/crown-bulldog-attacks-syria/

Traduit de l’anglais par Résistance 71



“Voulez-vous bombarder ce pays de retour à l’âge de pierre ? Un pays qui était un des pays les plus développés du Moyen-Orient, il y a encore quelques années. Nous avons noté que les États-Unis refusent d’aider à reconstruire les zones où les combats ont cessé.” Cette déclaration, faite ce matin par l’ambassadeur russe aux Nations-Unies, Vassily Nebenzia, résume à elle seule pourquoi les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont lancé de nouvelles attaques sur la Syrie hier soir (NdT : dans la nuit du 13 au 14 avril)

Fort utilement, les frappes aériennes ont eu lieu juste avant qu’une équipe d’enquête de l’OPCW viennent sur le terrain à Douma pour y déterminer si l’attaque au gaz avait déjà bien eu lieu. Pris dans un nouveau mensonge, alors qu’une fois de plus les forces syro-russes ont mis en déroute les terroristes sponsorisés par la couronne (City de Londres) dans la Ghouta orientale, les psychopathes en charge ont décidé de balancer plus de 100 missiles en direction de zones très peuplées de la ville de Damas. De plus, cette attaque permet aux mercenaires “djihadistes” des banquiers de se regrouper après avoir été laminés par les raids aériens syriens, russes et turcs depuis des mois.

D’après des sources militaires russes, les forces syriennes ont intercepté 71 des 103 missiles tirés.

Parlons du plus grand mensonge.

Hier, et ce pour la première fois, un général de l’armée russe a percé ce mensonge sur RT lorsqu’il a déclaré qu’il y avait des preuves tangibles que la GB fusse derrière cette attaque “bidon à l’arme chimique” bien orchestrée à Douma.

Et oui, vous avez bien lu. Pas les États-Unis, pas Israël, pas l’Arabie Saoudite mais la Grande-Bretagne. Ceux qui sont familiers avec mes écrits savent que je désigne constamment du doigt la City de Londres et ses mensonges, sa tromperie et les guerres qui dominent les manchettes de presse de leurs sbires propagandistes médiatiques.

Les mensonges sont si constants et omniprésents qu’il est difficile de faire un tri. Mais il semblerait que les Russes commencent à comprendre le plus grand de tous les mensonges, celui qui veut faire croire que quelque part dans la relation américano-britannique si “spéciale”, les États-Unis sont le gros partenaire qui commandent le jeu. C’est tout juste l’opposé. La couronne, City de Londres mène la danse. Même ce portrait de Tony Blair toujours cité par la gogoche anti-guerre comme le laquais de George W. Bush, était un mensonge bien placé. Bush jouait en fait le rôle habituel de tout président américain, celui d’un bulldog bien rémunéré protégeant ses maîtres francs-maçons plus hauts placés dans le repère banquier de la couronne, City de Londres.

Le schéma est toujours le même.

Le MI6 britannique de la couronne, City crée le prétexte, que ce soit une histoire de “yellow cake” à l’uranium en Irak qui mena à l’invasion américaine de 2003, ou “l’empoisonnement” des Skripal à Salisbury ou la création des “casques blancs” en Syrie qui affirment qu’il y a eu des attaques au gaz sarin ou chloré en Syrie.

Une fois le prétexte de la couronne mis en pratique (le plus souvent en utilisant des sous-traitants du Mossad israélien), leur bulldog américain est ensuite lâché sur la cible, toujours un pays socialiste ou socialisant comme Assad, qui a passé sa vie politique à exposer ce grand mensonge. La dernière des choses que désire la couronne de la City c’est de voir s’établir de bonnes relations entre les USA et la Russie. Ceci ferait complètement dérailler leurs commerces lucratifs d ‘armes, de pétrole et de drogue et relèguerait la GB au rang de denrée périssable et donc jetable.

Les États-Unis sont et ont toujours été une force mercenaire hessianisé pour ce cartel banquier emmené par la famille Rothschild et basé à la City de Londres. Nous avons accumulé une dette nationale de 24 000 milliards de dollars, une très mauvaise réputation et des milliers de morts (essentiellement des soldats pauvres, des noirs ou basanés ), chair à canon pour protéger ce panier d’ordures.

Il est plus que temps que le monde comprenne enfin ce plus grand des mensonges. Faute de quoi, il y aura en permanence des prétextes inventés et des mensonges éructés pour toujours accumuler plus de dette, de mort et de destruction. Lorsque nous comprendrons, tout prendra fin et les révolutionnaires américains qui combattirent ces salopards il y a plus de 250 ans pourront mieux reposer sachant que cette victoire aura été vraiment accomplie.

De la même manière que les Rockefeller ont toujours été les obligés des Rothschild et non l’inverse !

Voilà pourquoi en France et bien avant que ne soit décidé que ce serait Macron, directement pucé par Rothschild, qui trônerait dans le fauteuil Élyséen comme un véritable cheval de Troie américain = bien mieux que Sarko l’américain totalement imprévisible et moins malléable que ce Baby MacDeRoth ! Nous sommes parfaitement légitimes et comme l’avait définit Résistance 71 en préambule d’un de ses articles ;

La mission de chacun est de démonter la pyramide du pouvoir pierre par pierre, c’est en changeant notre relation à la société que nous changerons de paradigme, que chacun voit l’intérêt commun et la machine du changement réel se mettra en place. C’est ça la révolution, elle est organique dans un changement de relation à la société des individus collectivement unis. C’est ainsi que tombera l’État, la grande partie de l’humanité ira de l’avant autrement, il tombera en désuétude. Nous vivons à notre sens les premiers moments de l’agonie du système étatique. C’est la fin, c’est un moment historique, même s’il n’est pas encore perçu comme tel. Ce que les « zélites » appellent le N.O.M correspond aux derniers soubresauts de l’ignominie étatico-capitaliste. Sa fin est proche, mais cela prendra un certain temps pour que la relation à la société change. L’humain est fondamentalement bon, il y parviendra… Les générations du futur apprendront notre histoire avec effarement… Elles seront incrédules de tant de veulerie et de stupidité induite combinées.

Et non par suivisme comme certains l’ont prétendus, mais plutôt parce que j’ai toujours été en accord avec cette idée force que tous ensemble nous serions capable d’éradiquer la malfaisance régnante ► Le Vatican, la City de Londres et Washington D.C. !…

FAIRE TOMBER L’EMPIRE anglo-américano-christo-sioniste, à mon sens et depuis toujours, c’est faire tomber tous les empires…

Mon objectif et mon idée première en créant ce blog en décembre 2015 était de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres et par-delà l’espace et le temps. Et en créant une chaine de diffusion de toutes ces pépites de vérité historique, qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle, entretenue par les peuples eux-mêmes, en acceptant, par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois pour faire péter les verrous des dogmes et en faisant émerger la vérité historique par le truchement des travaux des historiens, archéologues comme Sand, Pappé, Herzog qui rejoignent Newcomb, d’Errico, Morris, Dunbar-Ortiz, Zinn, Means dans le même combat ► Celui de la mise à jour de l’usurpation historique par la falsification et l’imposition d’une vision unique et dominatrice de justification du colonialisme. Tout cela a une racine religieuse à la base, qui s’est sécularisée par la suite (quoique…) mais le dogme fantasmagorique pourtant appliqué depuis des millénaires issu de la bible, du « peuple élu » de la « Terre promise » et de « droit divin » transformés séculairement dans le temps en « droit de domination » et aujourd’hui en « droit d’ingérence » {humanitaire bien sûr !} n’en est pas moins la source factice, induite du mécanisme de l’exploitation de l’Homme par l’Homme qu’est le colonialisme intra et extra muros… Et placer son origine dans le religieux a décuplé son impact sur des générations et nous entrevoyons le bout du tunnel en explosant tous les mensonges, tous les verrous, tous les dogmes, doctrines et codes…

Et c’est en réalisant le tout premier PDF politique en juin 2016 en collaboration étroite avec R71 qui a traduit de manière inédite, en français, l’essentiel du Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation « MEURTRE PAR DÉCRET/MURDER BY DECREE » Le Crime du génocide au Canada (dans les pensionnats pour Indiens) qui porte d’ailleurs le N° 1 dans mon blog et que j’ai mis à jour le 30/05/2017 pour en proposer une version réactualisée. Que ce format s’est imposé à nous comme un véritable outil pour créer une société parallèle, celle des associations libres fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres. Et pour ensuite en permettre une diffusion, la plus large possible, sur nos différents réseaux et lectorat car nous pensons, les uns et les autres, que tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement, pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche !

Et cela s’est révélé aussi vrai et juste que nécessaire, lorsque j’ai décidé de réunifier toutes les publications du Dr. Ashraf Ezzat dans ce PDF {N°3} Traduction de la Bible & Falsification historique que je fais évoluer au fur et à mesure de ses publications que je traduis moi-même parfois.

La possibilité d’échange, de partage de l’info à l’infini et gratuitement, m’a tellement séduite que j’ai décidé d’ouvrir une page de mon blog dédiée à tous les textes de Zénon (plus quelques inédits de l’auteur) que j’ai tout naturellement mis en format PDF tous approuvés par l’auteur et pour proposer une lecture différente d’un simple reblog, ce que d’ailleurs je ne fais jamais puisque et pour le moins, je donne toujours mon avis ou je produis une analyse que je complète avec mes propres recherches sur le sujet traité.

J’ai toujours pris soin en présentant chacun de ces PDF POLITIQUES de donner mes raisons et éventuellement souligner mes points de désaccord, comme avec Malatesta qui avait la conviction que rien ne pourrait se faire sans une insurrection qui mettra à bas le système. En faisant élire dans le programme de l’UAI en 1920 que « la seule voie qui reste au peuple qui veut s’émanciper est d’opposer la force à la force »…

De même, lorsque j’ai proposé à R71 de réaliser un PDF de leur traduction partielle du livre de Naïm Quassem « Hezbollah, son histoire de l’intérieur » car il n’était pas question d’en faire l’apologie mais juste mieux comprendre qui est le Hezbollah et quelles sont ses relations avec la politique internationale. Et pour l’apostat que je suis en précisant bien que : toute religion est une aliénation et un frein à la pensée humaine et la liberté intrinsèque de l’Homme et de son être générique. Estimant, néanmoins, qu’il est sectaire d’ignorer les réalités culturelles et religieuses du monde dans lequel nous vivons tous et qu’on appelle à changer.

Et, le tout dernier PDF POLITIQUE {N° 56} que j’ai réalisé à la demande de R71 sur L’anarchisme africain, l’histoire d’un mouvement – Par Sam Mbah et I.E. Igariwey permet de comprendre, pour qui veut, toute l’importance de savoir ce qu’est l’anarchisme, mais aussi l’importance de savoir ce qu’il n’est pas afin de désamorcer les non-sens le plus souvent commis de manière délibérée, ainsi que les déformations pathétiques que les marxistes et les groupies du capitalisme propagent au sujet de l’anarchisme.

Aux côtés de Kropotkine, de Bakounine mais aussi de Clastres et encore de Sahlins… On comprend que le « communisme » de l’anarcho-communisme tel que le voyait Kropotkine vient du mot « commun« , c’est à dire choses en commun, entraide et partage, puis bien sûr au sens de « commune » et même communalité, ou communalisme. C’est cela qu’il faut entendre, je pense, lorsqu’on parle de « communisme originel » , et qui fait partie intégrante de la nature humaine ; L’Humanité a vécu des centaines de milliers d’années de la sorte et certaines sociétés continuent de vivre comme cela aujourd’hui, ce qui fait imaginer aux gens qu’on ne peut vivre comme cela que dans la précarité et le dénuement technologique, cependant que rien n’est plus faux !

J’ai toujours pensé que toutes ces invitations à voyager par ces lectures combinées, nous permettraient assurément, le moment venu, de nous reconnaitre, guidés par nos petites flammes intérieures, car nous savons bien qu’il nous faudra écrire la suite de l’histoire à l’encre du réel et comme nous en discutions avec R71 hier encore : sans gizmos électroniques !!! À un moment donné, la désobéissance civile, donc la confrontation avec l’État sera inévitable. Si nous, la minorité faisons déjà tourner localement en ignorant l’État et le système politico-économique qui nous sont imposés, l’ébauche, les prémices de la société des sociétés, l’obsolescence de ces entités ne fera que croître et elles tomberont quasiment d’elles-mêmes ou avec un petit coup d’épaules « non-violent ».

C’est d’ailleurs cette synchronicité qui parfois confine au surnaturel avec R71 qui nous permet de dépasser nos points de désaccord, qui m’a permise et pour en avoir été la toute première lectrice, de réaliser le PDF de leur Manifeste Politique « Manifeste pour la société des sociétés » mais aussi d’en toucher du doigt l’Unicité de l’Universalité, et je sais que je n’ai vraiment pas été la seule à l’avoir ressenti ainsi, loin s’en faut…

C’est grâce à toutes ces lectures, traductions, PDF que j’ai pu affiner ma réflexion et admettre qu’elle tendait vers l’anarchie voire l’anarcho-indigénisme comme Gustav Landauer, le premier, s’en était approché au plus près avec son Appel au socialisme, pour la société des sociétés, 1911.

Et que je suis en capacité de rédiger aujourd’hui et de la manière la plus complète et le plus sincèrement possibles ce 1000ème petit billet de blog…

Au prochain voyage de lecture par PDF interposé (qui est déjà en projet) ; Vous pouvez retrouver dans cette page spéciale de mon blog les 56 déjà réalisés ► LES PDF DE JBL1960 à lire, télécharger, partager, diffuser et/ou s’imprimer gratos tant qu’on peut encore et comme on veut !