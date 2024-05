Thierry Meyssan a repris sa chronique avec Le Courrier des stratèges. Cet épisode est consacré à deux évènements traumatiques : la tentative de coup d’État en Türkiyé et d’assassinat du président Recep Tayyip Erdoğan la semaine dernière, et l’« accident » qui a couté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi et à son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Il explique pourquoi les enquêteurs iraniens et turcs sont persuadés que ces deux opérations sont des assassinats ciblés israéliens avec une complicité états-unienne dans le premier cas et au sein de la sécurité présidentielle iranienne dans le second.

Au passage, Eric Verhaeghe sollicite de nombreuses digressions concernant aussi bien la partialité de la Cour pénale internationale que le guide libyen Mouamar Kadhafi et le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy.

