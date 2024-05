Par Par Colin Todhunter sur Global Research, 14 avril 2024

Source: Qu’est-ce que le COVID a vraiment signifié ? Déclenchant une crise mondiale de la dette de plusieurs billions de dollars. « Intensifier une stratégie impérialiste » ? – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

« Et cela rend de plus en plus évident le grand fait central que la cause de la condition misérable de la classe ouvrière doit être cherchée, non pas dans ces griefs mineurs, mais dans le système capitaliste lui-même. » Friedrich Engels, La condition de la classe ouvrière en Angleterre (1845) (préface à l’édition anglaise, p.36)

Le FMI et la Banque mondiale ont pendant des décennies poussé un programme politique basé sur des coupes dans les services publics, des augmentations des impôts payés par les plus pauvres et des mesures visant à saper les droits et les protections des travailleurs.

Les politiques d’ajustement structurel du FMI ont fait que 52 % des Africains n’ont pas accès aux soins de santé et 83 % n’ont pas de filet de sécurité sur lequel s’appuyer s’ils perdent leur emploi ou tombent malades. Même le FMI a montré que les politiques néolibérales alimentent la pauvreté et les inégalités.

En 2021, un examen d’Oxfam sur les prêts COVID-19 du FMI a montré que 33 pays africains étaient encouragés à poursuivre des politiques d’austérité. Les pays les plus pauvres du monde doivent rembourser 43 milliards de dollars de dette en 2022, ce qui pourrait couvrir les coûts de leurs importations alimentaires.

Oxfam et Development Finance International (DFI) ont également révélé que 43 des 55 États membres de l’Union africaine sont confrontés à des réductions de dépenses publiques totalisant 183 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Selon le professeur Michel Chossudovsky du Centre de recherche sur la mondialisation, la fermeture de l’économie mondiale (confinement imposé le 11 mars 2020 à plus de 190 pays) a déclenché un processus d’endettement mondial sans précédent. Les gouvernements sont désormais sous le contrôle des créanciers mondiaux dans l’ère post-COVID.

Ce à quoi nous assistons, c’est à une privatisation de facto de l’État alors que les gouvernements capitulent devant les besoins des institutions financières occidentales.

De plus, ces dettes sont en grande partie libellées en dollars, ce qui contribue à renforcer le dollar américain et l’influence des États-Unis sur les pays.

Cela soulève la question suivante : de quoi s’agissait-il vraiment ?

Des millions de personnes se posent cette question depuis le début des confinements et des restrictions au début de 2020. S’il s’agissait effectivement de santé publique, pourquoi fermer la majeure partie des services de santé et de l’économie mondiale en sachant très bien quelles seraient les implications massives en matière de santé, d’économie et de dette ?

Pourquoi monter une campagne de propagande de style militaire pour censurer des scientifiques de renommée mondiale et terroriser des populations entières et utiliser toute la force et la brutalité de la police pour assurer le respect ?

Ces actions étaient totalement disproportionnées par rapport à tout risque posé à la santé publique, en particulier si l’on considère la façon dont les définitions et les données sur les « décès dus au COVID » ont souvent été manipulées et comment les tests PCR ont été utilisés à mauvais escient pour effrayer les populations et les inciter à se soumettre.

Le professeur Fabio Vighi de l’Université de Cardiff laisse entendre que nous aurions dû nous méfier dès le début lorsque les « élites dirigeantes sans scrupules » ont gelé l’économie mondiale face à un agent pathogène qui cible presque exclusivement les improductifs (les plus de 80 ans).

COVID était une crise du capitalisme déguisée en urgence de santé publique.

Capitalisme

Le capitalisme doit continuer à s’étendre ou à créer de nouveaux marchés pour assurer l’accumulation du capital afin de compenser la tendance à la baisse du taux de profit général. Le capitaliste a besoin d’accumuler du capital (richesse) pour pouvoir le réinvestir et réaliser de nouveaux profits. En exerçant une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs, le capitaliste extrait suffisamment de plus-value pour pouvoir le faire.

Mais lorsque le capitaliste est incapable de réinvestir suffisamment (en raison de la baisse de la demande de matières premières, d’un manque d’opportunités d’investissement et de marchés, etc.), la richesse (le capital) s’accumule, se dévalue et le système entre en crise. Pour éviter la crise, le capitalisme a besoin d’une croissance constante, de marchés et d’une demande suffisante.

Selon l’écrivain Ted Reese, le taux de profit capitaliste a tendance à baisser, passant d’environ 43 % dans les années 1870 à 17 % dans les années 2000. Bien que les salaires et les impôts sur les sociétés aient été réduits, l’exploitabilité du travail était de plus en plus insuffisante pour répondre aux exigences de l’accumulation du capital.

Fin 2019, de nombreuses entreprises ne pouvaient pas générer de bénéfices suffisants. La baisse du chiffre d’affaires, les flux de trésorerie limités et les bilans fortement endettés ont été prédominants.

La croissance économique s’affaiblissait à l’approche du krach boursier massif de février 2020, qui a vu des milliers de milliards de dollars supplémentaires injectés dans le système sous le couvert d’une « aide COVID ».

Pour éviter la crise jusque-là, diverses tactiques avaient été employées.

Les marchés du crédit ont été élargis et l’endettement personnel a augmenté pour maintenir la demande des consommateurs alors que les salaires des travailleurs étaient comprimés. La déréglementation financière s’est produite et les capitaux spéculatifs ont été autorisés à exploiter de nouveaux domaines et opportunités d’investissement. Dans le même temps, les rachats d’actions, l’économie de la dette étudiante, l’assouplissement quantitatif et les renflouements et subventions massifs et l’expansion du militarisme ont contribué à maintenir la croissance économique.

Il y a également eu une intensification d’une stratégie impérialiste qui a vu les systèmes de production indigènes à l’étranger être déplacés par des entreprises mondiales et des États contraints de se retirer des domaines d’activité économique, laissant les acteurs transnationaux occuper l’espace laissé ouvert.

Bien que ces stratégies aient produit des bulles spéculatives et conduit à une surévaluation des actifs et à une augmentation de la dette personnelle et gouvernementale, elles ont contribué à continuer à assurer des bénéfices et des retours sur investissement viables.

Mais en 2019, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, a averti que le monde se dirigeait comme un somnambule vers une nouvelle crise économique et financière qui aurait des conséquences dévastatrices. Il a fait valoir que l’économie mondiale était coincée dans un piège de faible croissance et que la reprise après la crise de 2008 était plus faible qu’après la Grande Dépression.

King a conclu qu’il était temps pour la Réserve fédérale et les autres banques centrales d’entamer des discussions à huis clos avec les politiciens.

C’est précisément ce qui s’est passé lorsque des acteurs clés, dont BlackRock, le fonds d’investissement le plus puissant du monde, se sont réunis pour élaborer une stratégie pour l’avenir. Cela a eu lieu avant le COVID.

En plus d’aggraver la dépendance des pays les plus pauvres vis-à-vis des capitaux occidentaux, Fabio Vighi affirme que les confinements et la suspension mondiale des transactions économiques ont permis à la Fed américaine d’inonder les marchés financiers en difficulté (sous le couvert du COVID) d’argent fraîchement imprimé tout en fermant l’économie réelle pour éviter l’hyperinflation. Les confinements ont suspendu les transactions commerciales, ce qui a épuisé la demande de crédit et arrêté la contagion.

COVID a fourni une couverture pour un renflouement de plusieurs billions de dollars pour l’économie capitaliste qui était en train de s’effondrer avant COVID. Malgré une décennie ou plus d’« assouplissement quantitatif », ce nouveau renflouement a pris la forme de milliers de milliards de dollars injectés sur les marchés financiers par la Fed américaine (dans les mois précédant mars 2020) et d’un « soulagement COVID » ultérieur.

Le FMI, la Banque mondiale et les dirigeants mondiaux savaient très bien quel serait l’impact sur les pauvres du monde de la fermeture de l’économie mondiale par des confinements liés à la COVID.

Pourtant, ils l’ont sanctionné et il est maintenant possible que plus d’un quart de milliard de personnes supplémentaires dans le monde tombent dans des niveaux extrêmes de pauvreté rien qu’en 2022.

En avril 2020, le Wall Street Journal a déclaré que le FMI et la Banque mondiale avaient été confrontés à un déluge de demandes d’aide de la part de dizaines de pays plus pauvres cherchant à obtenir des renflouements et des prêts auprès d’institutions financières ayant 1,2 billion de dollars à prêter.

En plus d’aider à redémarrer le système financier, la fermeture de l’économie mondiale a délibérément aggravé la dépendance des pays les plus pauvres vis-à-vis des conglomérats mondiaux et des intérêts financiers occidentaux.

Les confinements ont également contribué à accélérer la restructuration du capitalisme qui implique que les petites entreprises soient poussées à la faillite ou rachetées par des monopoles et des chaînes mondiales, garantissant ainsi des profits viables continus pour les Big Tech, les géants des paiements numériques et les sociétés mondiales en ligne comme Meta et Amazon et l’éradication de millions d’emplois.

Bien que les effets du conflit en Ukraine ne puissent être ignorés, l’économie mondiale étant à nouveau ouverte, l’inflation augmente et provoque une crise du coût de la vie. Avec une économie criblée de dettes, la marge de manœuvre pour augmenter les taux d’intérêt pour contrôler l’inflation est limitée.

Mais cette crise n’est pas inévitable : l’inflation actuelle n’est pas seulement induite par les liquidités injectées dans le système financier, mais aussi alimentée par la spéculation sur les marchés des produits alimentaires et la cupidité des entreprises, alors que les entreprises énergétiques et alimentaires continuent d’engranger d’énormes profits aux dépens des gens ordinaires.

Résistance

Cependant, la résistance est fertile.

Outre les nombreux rassemblements anti-restrictions et pro-liberté pendant le COVID, nous assistons maintenant à l’émergence d’un syndicalisme plus véhément – en Grande-Bretagne du moins – dirigé par des dirigeants avertis des médias comme Mick Lynch, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT), qui savent comment séduire le public et exploiter le ressentiment largement répandu contre la flambée du coût de la vie.

Les enseignants, les travailleurs de la santé et d’autres pourraient suivre le RMT dans une action de grève.

Lynch dit que des millions de personnes en Grande-Bretagne sont confrontées à un niveau de vie inférieur et à la suppression des pensions professionnelles. Il ajoute :

« COVID a été un écran de fumée pour les riches et les puissants de ce pays pour faire baisser les salaires autant qu’ils le peuvent. »

Tout comme une décennie d’« austérité » imposée a été utilisée pour obtenir des résultats similaires avant le COVID.

Le mouvement syndical devrait maintenant jouer un rôle de premier plan dans la résistance à l’attaque contre le niveau de vie et à de nouvelles tentatives de réduire l’aide sociale fournie par l’État et de privatiser ce qui reste.

La stratégie de démantèlement et de privatisation complets des services de santé et de protection sociale semble de plus en plus probable compte tenu de la nécessité de maîtriser la dette publique (liée à la COVID) et de la tendance à l’IA, à l’automatisation du lieu de travail et au chômage.

C’est une réelle préoccupation car, selon la logique du capitalisme, le travail est une condition de l’existence des classes laborieuses. Ainsi, si une main-d’œuvre de masse n’est plus jugée nécessaire, il n’y a pas besoin d’éducation, de protection sociale et de soins de masse et de systèmes qui ont traditionnellement servi à reproduire et à maintenir le travail dont l’activité économique capitaliste a besoin.

En 2019, Philip Alston, le rapporteur de l’ONU sur l’extrême pauvreté, a accusé les ministres du gouvernement britannique de « paupérisation systématique d’une partie importante de la population britannique » dans la décennie qui a suivi le krach financier de 2008.

Alston a déclaré :

« Comme Thomas Hobbes l’a observé il y a longtemps, une telle approche condamne les moins nantis à une vie « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ». Alors que le contrat social britannique s’évapore lentement, la prédiction de Hobbes risque de devenir la nouvelle réalité.

Après COVID, les mots d’Alston ont encore plus de poids.

Alors que cet article touche à sa fin, on apprend que Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre. Un Premier ministre remarquable, ne serait-ce que pour sa criminalité, son manque de fondement moral et son double standard – également applicable à beaucoup de ses copains au gouvernement.

Dans cet esprit, terminons là où nous avons commencé.

« Je n’ai jamais vu une classe aussi profondément démoralisée, aussi incurablement avilie par l’égoïsme, aussi rongée à l’intérieur, aussi incapable de progrès, que la bourgeoisie anglaise…

Car il n’existe rien dans ce monde, si ce n’est pour l’argent, lui-même non exclu. Il ne connaît pas d’autre béatitude que celle du gain rapide, pas d’autre douleur que celle de perdre de l’or.

En présence de cette avarice et de cette soif de gain, il n’est pas possible qu’un seul sentiment ou opinion humaine reste intact. Friedrich Engels, La condition de la classe ouvrière en Angleterre (1845), p.275

*

Note aux lecteurs : Veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Telegram. N’hésitez pas à republier et à partager largement les articles de Global Research.

L’auteur de renom Colin Todhunter est spécialisé dans le développement, l’alimentation et l’agriculture. Il est associé de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG) à Montréal.

L’auteur ne reçoit aucun paiement d’aucun média ou organisation pour son travail. Si vous avez apprécié cet article, pensez à lui envoyer quelques pièces : colintodhunter@outlook.com

L’image en vedette provient de Red Voice Media

Lisez l’e-Book de Colin Todhunter intitulé

Nourriture, dépossession et dépendance. Résister au Nouvel Ordre Mondial

Nous assistons actuellement à une accélération de la consolidation corporative de l’ensemble de la chaîne agroalimentaire mondiale. Les conglomérats de haute technologie et de mégadonnées, dont Amazon, Microsoft, Facebook et Google, ont rejoint les géants traditionnels de l’agro-industrie, tels que Corteva, Bayer, Cargill et Syngenta, dans le but d’imposer leur modèle d’alimentation et d’agriculture au monde.

La Fondation Bill et Melinda Gates est également impliquée (documentée dans « Gates to a Global Empire » de Navdanya International), que ce soit en achetant d’immenses étendues de terres agricoles, en promouvant une « révolution verte » tant annoncée (mais ratée) pour l’Afrique, en poussant les technologies biosynthétiques d’alimentation et de génie génétique ou plus généralement en facilitant les objectifs des méga-entreprises agroalimentaires.