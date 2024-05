Les portes du Grand Continent asiatique: la Palestine, la Chine et la guerre pour l’avenir de l’humanité (vision maoïste du conflit national palestinien)

Voici venu du collectif de réflexion marxiste chinois Qiao , un long article (en fait selon leur habitude un livret à imprimer et lire, ue pratique en rupture avec les “réseaux sociaux” indispensable à une pensée dialectique et démonstrative). En première analyse il s’agit d’un argumentaire en faveur d’une résistance armée palestinienne face à l’impérialisme qui a fait d’Israël (comparé par Mao à Formose-Taiwan) le bastion de son néocolonialisme dans l’orient arabe, notez que les propos de Mao s’adressent en général à l’OLP (dont le descendant serait Barghouti et pas le Hamas). Est-il possible de les appliquer à l’actualité et d’appuyer la lutte armée et sa légitimité, tant en Palestine qu’à Taiwan? Faire dans les deux cas le lien entre la guerilla maoiste et la résistance populaire, rien d’évident et cela mérite débat… Nénamoins le paralèle de cette analyse fouillée sur le plan historique c’est qu’à l’inverse des radicalisations qui cachent mal ou s”affirment même antisémites pour ratisser large, elle montre que le fait que le peuplement d’Israël ait masqué sa dimension néocoloniale sous le martyre millénaire et l’extermination nazie du peuple juif a été au contraire à la base de la confusion, comme l’est le pseudo islamisme de groupes terroristes type les Oïoghours ou Al Qiada , c’est pourquoi il est indispensable de procéder à ce retour aux contradictions impérialistes. Nous proposons de revenir au fait que ce n’est pas la lutte armée qui doit être dénoncée mais qui la mène, contre qui et au profit de qui. Ce n’est pas la “coexistence pacifique” ce sont les articulations et la compréhension des résistances nationales et popaulaires intégrées dans un endiguement de la violence impérialiste qui doivent être étudiées aujourd’hui et dépasser les analogies. Souvent le modalités qui montrent qui en est victime sont parlantes, ce que ne fait pas assez ce texte. Pourtant cette analyse a le grand mérite de montrer le rôle de “déclencheur” que joue Gaza (y compris comme nous l’avons vu dans la majorité des jeunes juifs américains), ce qui est devenu un crime, une injustice tolérée comme dans le cas de Cuba est apparu intolérable. En ce sens, tout à coup c’est la conscience planétaire que nous sommes dans une nouvelle guerre monidale dans laquelle la multiplicité des fronts entretenus par l’impérialisme a engendré ses modalités de lutte, on peut plus ou moins s’en sentir proche ou le contraire, le fait est que ce sont les peuples souverains qui s-y reconnaissent ou pas. Le fait que la Chine joue partout la négociation et l’apaisement ne lui fait pas désavouer la lutte armée si telle est le choix des peuples exaspérés, c’est aussi le positionnement de ce blog et en ce qui concerne la France, il choisit ce qui rapproche le plus notre peuple de la conscience de l’adversaire réel. (note et traduction de danielle Bleitrach histoireetsociete)

7 MARSÉCRIT PAR CHARLES XU

Alors que la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza entre dans son sixième mois, le Collectif Qiao présente une intervention urgente de Charles Xu sur la résistance palestinienne et la place de la Chine, de son peuple et de son héritage révolutionnaire dans le mouvement de solidarité mondial.

Cet essai détaille le soutien quasi inconditionnel de la Chine à la lutte armée palestinienne dans sa phase initiale, et les liens durables forgés entre les deux peuples même à travers les accords d’Oslo et le virage de la résistance vers l’islam politique. Il analyse ensuite l’équilibre des forces depuis le 7 octobre à travers le prisme des écrits de Mao sur la guérilla, et établit également des parallèles entre les projets technologiques souverains de la Chine et de l’Axe de la Résistance, qui se renforcent mutuellement. À travers les histoires imbriquées de l’ancien garde rouge Zhang Chengzhi et de l’Armée rouge japonaise, il soutient que la Palestine doit être le pivot de toute lutte de libération panasiatique.

Table des matières

Partie I : La Palestine et la Chine à la marée haute de la libération nationale arrow_upward

L’impérialisme a peur de la Chine et des Arabes. Israël et Formose sont les bases de l’impérialisme en Asie. Vous êtes la porte du grand continent et nous sommes l’arrière. Ils ont créé Israël pour vous, et Formose pour nous. Leur objectif est le même.

— Mao Zedong aux délégués de l’Organisation de libération de la Palestine en visite, Pékin, 1965

L’impérialisme a posé son corps sur le monde, la tête en Asie orientale, le cœur au Moyen-Orient, ses artères atteignant l’Afrique et l’Amérique latine. Où que vous le frappiez, vous l’endommagez et vous servez la Révolution mondiale.

— Ghassan Kanafani, cité dans La révolte de 1936-39 en Palestine (1972)

Entre ces deux images saisissantes de l’impérialisme – dessinées par les révolutionnaires chinois et palestiniens les plus emblématiques du XXe siècle, tous deux géants de la littérature à part entière – nous pouvons discerner un fil conducteur. Mao et Kanafani considéraient chacun leur ennemi comme une force active, intentionnelle, voire organique, concentrant ses énergies sur les extrêmes est et ouest de l’Asie. Tous deux identifiaient Israël comme le « cœur » de l’Empire, son bélier contre la « porte » de l’Orient. Le corollaire de leur vision est que la lutte séculaire de la Palestine contre le colonialisme sioniste est le pivot de la révolution panasiatique, et que sa libération serait un événement d’une importance historique mondiale égale, sinon supérieure, à celle de la Chine.

Dans leurs historiographies nationales respectives, l’État d’Israël et la République populaire de Chine (RPC) sont nés à un an d’intervalle, respectivement en 1948 et 1949. Juridiquement parlant, la première a été accouchée par les deux camps de la guerre froide naissante avec la bénédiction des Nations Unies ; en réalité, elle est née dans le sang, à travers le génocide originel de la Nakba palestinienne. Ce dernier a émergé par une lutte tout aussi violente contre le joug colonial et, en moins d’un an, s’est retrouvé en guerre avec les armées impérialistes arborant cette même bannière de l’ONU. Du point de vue d’aujourd’hui, c’est un fait riche en ironie historique qu’à l’époque, une grande partie de la gauche mondiale considérait les deux développements comme historiquement progressistes.

Dans ces premières années, la Chine elle-même n’était en aucun cas exempte de telles limitations analytiques en ce qui concerne le sionisme et la question nationale palestinienne, comme le souligne Zhang Sheng, chercheur à Johns Hopkins. Bien qu’ils n’aient jamais été aussi enthousiastes sur le potentiel d’Israël que les Soviétiques l’étaient au départ, les dirigeants de la RPC ont d’abord largement partagé leur point de vue selon lequel il s’agissait d’un « État progressiste de gauche qui pourrait potentiellement devenir un allié dans la lutte contre l’hégémonie occidentale ». Zhang note que des positions profondément contradictoires peuvent être trouvées dans les mêmes publications officiellement sanctionnées. Par exemple, La vérité sur la question palestinienne (1950) condamnait le sionisme comme « l’avant-garde de la conspiration impérialiste visant à asservir la Palestine », tout en dénonçant simultanément « l’invasion agressive » d’Israël par les monarchies arabes dirigées par la Jordanie, un « chien courant de l’impérialisme britannique ».

Pour sa part, Israël a unilatéralement accordé sa reconnaissance diplomatique à la RPC dès 1950, bien avant tout autre pays du Moyen-Orient. Le Quotidien du Peuple, organe officiel du Parti communiste chinois (PCC), a salué ce geste, mais les dirigeants de l’État ont sagement choisi de ne pas faire de même. Les relations officieuses se dégraderaient presque immédiatement sur le soutien d’Israël à l’intervention menée par les États-Unis dans la guerre de Corée. Ils se détérioreront davantage lorsque la Chine fera des ouvertures diplomatiques et culturelles aux pays arabes et à d’autres pays islamiques, dans un processus souvent médiatisé par des dignitaires Hui et Ouïghours qui ont avancé une vision de résistance panislamique à l’impérialisme occidental. Au moment de la conférence afro-asiatique de 1955 à Bandung, organisée par le dirigeant indonésien farouchement antisioniste Sukarno, la Chine soutenait sans équivoque le droit au retour des réfugiés palestiniens.

Peu de temps après, il y a eu l’invasion conjointe israélienne, britannique et française de l’Égypte de Nasser en octobre 1956, quelques mois seulement après que ce dernier soit devenu le premier pays arabe à établir des relations avec la RPC. L’Irak suivra en 1958 lorsque la révolution du 14 juillet renversera la monarchie hachémite ; presque simultanément, les Marines américains ont envahi le Liban pour réprimer violemment un défi révolutionnaire à son régime compradore. Au milieu de ces développements clarifiants, la Chine en est venue à se considérer de plus en plus comme un « front intérieur de la lutte du peuple arabe contre l’impérialisme » et à mobiliser son peuple en conséquence, comme l’a noté l’historien de l’Université Fudan, Yin Zhiguang. Les lignes de bataille étaient enfin fermement tracées, juste à temps pour que le mouvement national palestinien fasse irruption avec force sur la scène historique mondiale.

Cette nouvelle phase de lutte a commencé en 1964 avec la fondation de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant qu’organe politique non subordonné à aucun autre État arabe. Un an plus tard, la Chine est devenue le premier pays non arabe à accorder une reconnaissance diplomatique officielle à l’OLP, qui a rapidement ouvert une ambassade à Pékin. Son soutien à la lutte armée palestinienne s’est étendu bien au-delà de la rhétorique : Lillian Craig Harris note qu’« entre 1964 et 1970, les Palestiniens se sont battus avec des armes de fabrication chinoise, ce qui implique que la RPC était [leur] fournisseur exclusif parmi les grandes puissances ». Cette aide aurait inclus des AK-47 et d’autres armes légères de modèle soviétique, de l’artillerie antichar, des lance-roquettes de modèle américain et du matériel radio, principalement livrés via la Syrie et la Jordanie. À partir de 1967, l’OLP a également envoyé plusieurs contingents d’une douzaine de combattants chacun (principalement issus de la faction dirigeante du Fatah) en Chine pour des programmes d’entraînement de plusieurs mois à la théorie et à la pratique de la guérilla.

Au-delà des divisions entre factions, les révolutionnaires palestiniens ont été presque unanimement enthousiastes dans leur gratitude pour la solidarité morale et matérielle de la Chine. Ahmed Shuqairy, le premier président de l’OLP, est allé jusqu’à affirmer que « les Palestiniens devraient être reconnaissants non pas envers les autres Arabes, mais envers le vaillant et généreux peuple chinois, qui a aidé notre mouvement révolutionnaire bien avant que les dirigeants arabes ne reconnaissent l’OLP. Il n’est pas, comme certains semblent le penser, soutenu par Nasser ou tout autre dirigeant arabe. Son successeur Yasser Arafat, qui se rendra en Chine quatorze fois au cours de ses 35 années à la tête du mouvement, a crédité la RPC comme « la plus grande influence dans le soutien de notre révolution et le renforcement de sa persévérance ». George Habash, fondateur du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a insisté sur le fait que « notre meilleur ami est la Chine. La Chine veut qu’Israël soit rayé de la carte parce que tant qu’Israël existera, il restera un avant-poste impérialiste agressif sur le sol arabe.

Manifestation de solidarité avec la Palestine à Pékin, 1969. La banderole se lit comme suit : « Soutenez résolument la lutte des peuples palestinien et arabe contre le sionisme et l’impérialisme américain ! »

L’affinité de la Chine pour la cause de la libération palestinienne avait en fait des racines plus profondes que cette simple convergence d’intérêts stratégiques. Comme le souligne Harris, « malgré de grandes différences, l’arène palestinienne est la situation du monde arabe qui se rapproche le plus de l’expérience chinoise de la révolution contre un envahisseur impérialiste ». Les allusions à la guerre de résistance de 1937-1945 contre le Japon, qui a élevé la capacité du PCC à mener une « guerre populaire prolongée » à de nouveaux sommets, abondaient dans les déclarations chinoises de solidarité avec les guérillas palestiniennes. Dans le discours de 1965 susmentionné de Mao aux délégués de l’OLP en visite, par exemple, il a déclaré que

Vous n’êtes pas seulement deux millions de Palestiniens face à Israël, mais cent millions d’Arabes. Vous devez agir et réfléchir sur cette base. Lorsque vous parlez d’Israël, gardez la carte de l’ensemble du monde arabe devant vos yeux… Les peuples ne doivent pas avoir peur si leur nombre est réduit dans les guerres de libération, car ils auront des temps de paix pendant lesquels ils pourront se multiplier. La Chine a perdu vingt millions de personnes dans la lutte pour la libération.

Les dirigeants chinois se sont également inspirés de la lutte anti-japonaise, où les communistes ont formé un front uni avec leurs ennemis idéologiques acharnés dans le Kuomintang, pour juger de la manière de répartir le soutien entre les différentes factions de l’OLP. Bien plus qu’un alignement théorique strict, ils ont donné la priorité à l’unité politique et militaire, affichant une préférence marquée pour le nationalisme interclasse du Fatah par rapport au FPLP ouvertement marxiste-léniniste (en particulier pendant la campagne de détournements d’avions de ce dernier). Dans son discours de 1965, par exemple, Mao a mis en garde son auditoire : « Ne me dites pas que vous avez lu telle ou telle opinion dans mes livres. Vous avez votre guerre, et nous avons la nôtre. Vous devez définir les principes et l’idéologie sur lesquels repose votre guerre. Les livres obstruent la vue s’ils sont empilés devant l’œil. Et lors d’une autre visite en 1971, le Premier ministre Zhou Enlai a recommandé « que les organisations palestiniennes fusionnent en une véritable unité qui n’aura que deux organes : l’un pour diriger la lutte armée, et l’autre politique, et que l’OLP devienne le noyau principal du peuple palestinien ».

Tout au long de cette période, le militantisme rhétorique de la Chine pour la défense de la lutte armée palestinienne – et dans une certaine mesure le volume de son soutien matériel – a également connu des hauts et des bas en fonction des exigences politiques. Il a atteint son apogée à la suite de la défaite désastreuse d’Israël contre plusieurs armées arabes et de l’occupation ultérieure de Gaza, de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et du Sinaï lors de la guerre des Six Jours de 1967. Cela n’a bien sûr fait qu’amplifier le prestige qui a acquis aux fedayin palestiniens lorsqu’ils ont vaincu une invasion israélienne de la Jordanie lors de la bataille de Karameh en 1968. Enhardis comme il se doit, ils ont ensuite lancé une révolte à grande échelle contre la monarchie jordanienne en 1970 – avec le soutien total de la Chine, alors que Radio Pékin les exhortait à « se battre contre la clique militaire jordanienne et leurs maîtres militaristes américains jusqu’à la victoire finale ».

Ce soulèvement de « septembre noir » s’est terminé par une catastrophe, les forces de l’OLP ayant été complètement mises en déroute et expulsées de toutes leurs bases territoriales en Jordanie. Par la suite, la Chine a considérablement réduit son parrainage de ces activités insurrectionnelles et s’est tournée vers la reconstruction des relations d’État à État avec les gouvernements arabes. Cela s’est déroulé en tandem avec son rapprochement naissant avec les États-Unis et son entrée à l’ONU en 1971, porté par une vague de soutien des États africains et arabes (et, fait intéressant, d’Israël). Néanmoins, la Chine est restée l’allié le plus indéfectible de la Palestine parmi les grandes puissances. Pendant la guerre israélo-arabe de 1973, il a été le seul à refuser d’approuver la résolution 338 du Conseil de sécurité de l’ONU au motif qu’elle ne prévoyait pas explicitement la restauration des droits nationaux du peuple palestinien, et a ensuite boycotté la conférence de paix de Genève pour avoir exclu les représentants palestiniens. Conformément à ses polémiques idéologiques contre le « révisionnisme » soviétique, la Chine a dénoncé le soutien de l’URSS aux accords de paix arabo-israéliens négociés en 1967 et 1973 comme une trahison de la cause palestinienne par une grande puissance.

À travers tous ces rebondissements, les manifestations populaires de solidarité chinoise avec la lutte de libération palestinienne se sont poursuivies sans relâche. À partir de 1965, avec la première visite de l’OLP à Pékin, le jour de la Nakba (15 mai) a été officiellement désigné comme « Journée de solidarité avec la Palestine » et commémoré chaque année par des rassemblements publics de masse de 100 000 personnes ou plus sur la place Tiananmen. Le court documentaire de propagande « 巴勒斯坦人民必胜 » (« Le peuple palestinien doit gagner », 1971) présente des images d’actualités d’énormes manifestations contre la crise de Suez de 1956 et la guerre des Six Jours de 1967, y compris des délégations populaires aux ambassades de Palestine, d’Égypte et de Syrie. Des foules tout aussi importantes sont montrées en train de saluer Yasser Arafat lors de sa visite à Pékin en 1970.

Démentant l’image occidentale de la Chine pendant la Révolution culturelle comme une société fermée et xénophobe, les liens entre les peuples se sont également forgés à un niveau plus profondément intime. Le susmentionné Ghassan Kanafani, par exemple, a voyagé en Chine et en Inde en 1965 et a documenté ses expériences dans un récit de voyage révolutionnaire peu connu intitulé « ثم أشرقت آسيا », ou « Puis l’Asie a brillé ». Au cours de la partie chinoise de son voyage, il a visité Pékin, Shanghai et Hangzhou, rencontrant le maréchal Chen Yi et enregistrant ses observations non seulement de monuments comme la place Tiananmen et la Grande Muraille, mais aussi de mosquées et de collectifs agricoles. Méditant sur les monuments préservés du passé impérial, il salue la longue tradition de rébellion du pays : « Si j’étais chinois, mon admiration pour ce que les empereurs ont fait pour eux-mêmes ne serait dépassée que par ce que le peuple a fait aux empereurs ! » Ses commentaires sur la pauvreté étaient tout aussi émouvants et prophétiques :

La pauvreté, si l’on veut utiliser un mot plus brutal, est cet ogre qui a ravagé la Chine tout au long de sa longue histoire et que la révolution n’a pas encore pu, en raison de son âge et des nombreux problèmes de la Chine, transformer en serviteur, mais a réussi à mettre en cage… Il semble que la vitalité de la révolution et sa volonté de mobiliser l’énergie humaine dépassent sa capacité financière, et les Chinois sont fiers de ce que peuvent faire à mains nues en attendant l’avenir, alors qu’ils sont confiants de pouvoir financer leur bien-être. Ils ont mis au travail les 1 300 millions d’armes dont ils disposent pour construire la route de l’avenir sans un moment d’attente.

Le compatriote littéraire de Kanafani, Abu Salma, un poète qui a ensuite présidé l’Union générale des écrivains et journalistes palestiniens, a été tout aussi ému lors de sa visite en Chine pour écrire les lignes suivantes (citées par Yin Zhiguang) :

Ghassan Kanafani sur la Grande Muraille, 1965

Au-delà de ces visites temporaires de nature personnelle ou diplomatique, une petite mais durable communauté d’expatriés palestiniens s’est également formée en Chine, composée principalement de journalistes dissidents et d’intellectuels exilés par des gouvernements hôtes arabes hostiles. La RPC a également offert des bourses à plusieurs dizaines d’étudiants palestiniens par an, créant une communauté suffisamment solide pour former l’Union générale des étudiants palestiniens en 1981. Comme l’a raconté Mohammed Turki al-Sudairi, ces étudiants sont restés politiquement actifs même après le reflux de la marée haute de la mobilisation de masse de la Révolution culturelle : « Des manifestations et des rassemblements majeurs ont eu lieu tout au long de 1979, 1980, 1982 et 1983 en relation avec des événements régionaux tels que la signature des accords de Camp David par l’Égypte, le bombardement américain de la Libye, l’invasion israélienne du Liban, et les tournants de la guerre civile libanaise tels que les massacres de Sabra et Chatila.

Ces événements ont tracé une direction inexorable pour la Chine dans ses relations avec l’OLP, qui, depuis le sommet de la Ligue arabe de 1974, avait été désignée comme le « seul représentant légitime du peuple palestinien ». C’était une voie prophétiquement tracée par Lillian Craig Harris dès 1977, lorsqu’elle écrivait : « Que la Chine considérerait les Palestiniens comme « vendus » s’ils acceptaient un État de Cisjordanie avec un accord contre les attaques contre Israël pour sécuriser plus de territoire est une autre question. Pourtant, tout indique que le pragmatisme chinois pourrait s’étendre jusqu’à engloutir même une Palestine non révolutionnaire si le bénéfice pour la Chine était un État avec lequel elle entretient de bonnes relations.

C’est en effet exactement ce qui s’est passé avec la Déclaration d’indépendance palestinienne de 1988, qui a implicitement reconnu le plan de partage de l’ONU de 1947 et s’est retirée de l’engagement explicite de l’OLP en faveur d’une solution à un État. Comme en 1965, mais avec beaucoup moins de fanfare, la Chine a été l’un des premiers pays à majorité non musulmane à reconnaître le nouvel État de Palestine. Au moment où Arafat a signé les accords d’Oslo en septembre 1993, accordant une reconnaissance réciproque à Israël et abandonnant toute revendication sur 78 % de la Palestine historique, la Chine avait déjà des relations diplomatiques avec l’État sioniste depuis plus d’un an. Ce n’était que l’un des quelque 25 pays à prédominance socialiste, ex-soviétique et/ou de l’ancien bloc de l’Est qui l’avaient fait depuis la chute de l’URSS et le lancement presque simultané du « processus de paix ». La capitulation de l’OLP à Oslo n’a fait que fournir une couverture a posteriori à la grande majorité des alliés non arabes de la Palestine pour la suivre dans la normalisation.

Le rôle de la Chine dans ce processus, bien que peu atypique, comportait un certain nombre de particularités historiques ironiques. L’une d’entre elles était qu’elle avait établi des liens économiques informels avec Israël des années avant l’établissement officiel de relations diplomatiques, en grande partie comme moyen d’échapper aux embargos occidentaux sur les armes imposés après les manifestations de Tiananmen en 1989. (La technologie militaire d’origine israélienne a eu l’avantage supplémentaire d’être largement testée au combat contre les systèmes d’armes soviétiques au cours de nombreuses guerres contre les États arabes.) Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères de l’époque, Benjamin Netanyahu, aurait déclaré en novembre 1989 : « Israël aurait dû profiter de la répression des manifestations en Chine, alors que l’attention du monde était concentrée sur ces événements, et aurait dû procéder à des déportations massives d’Arabes des territoires. Malheureusement, ce plan que j’ai proposé n’a pas obtenu de soutien. Inutile de dire que ce ne serait pas sa dernière chance.

Une autre ironie qui a acquis une importance suprême depuis le 7 octobre 2023 est qu’une coalition large et idéologiquement diversifiée de forces de résistance palestiniennes a enfin atteint le type d’unité opérationnelle dont la Chine de l’ère Mao avait toujours rêvé. La salle des opérations conjointes de Gaza couvre un éventail idéologique beaucoup plus large que celui représenté à tout moment dans l’OLP, allant du Hamas et du Jihad islamique palestinien au FPLP marxiste-léniniste et au FDLP. Pourtant, ce front uni s’est formé en opposition explicite à l’OLP dirigée par le Fatah, et son principal sponsor extérieur n’est pas la Chine mais la République islamique d’Iran – également héritière d’une révolution anti-impérialiste mais de caractère nettement différent.

Cela dit, la Chine entretient des liens symboliques chaleureux avec un certain nombre de ces formations, tout comme le PCC avec les formations marxistes sur une base de parti à parti. Ces derniers ont à leur tour rendu la pareille, par exemple en approuvant publiquement la politique de la Chine à Hong Kong (voir les déclarations du FPLP et du FDLP) et, plus récemment, en saluant ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Malgré les tensions intra-palestiniennes sur la normalisation et la coopération sécuritaire avec Israël, ces positions sont largement conformes à l’opposition officielle de l’État de Palestine à « l’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de questions liées au Xinjiang ». Alors que le monde regarde avec horreur les scènes incontestables de génocide relayées en temps réel depuis Gaza, cette position sur le Xinjiang – bien que loin d’être atypique pour les pays du Sud – contraste fortement avec la petite minorité bruyante de séparatistes ouïghours de la diaspora qui ont exprimé leur admiration pour l’ethnonationalisme sioniste et exprimé leur solidarité avec Israël après le 7 octobre.

Alors que le génocide entre dans son sixième mois, la rhétorique officielle de la Chine a également récemment pris une tournure plus dure et plus ouvertement pro-résistance. Plus particulièrement, lors d’une audience de la Cour internationale de justice en février 2024 sur la légalité de l’occupation israélienne, le conseiller juridique du ministère chinois des Affaires étrangères, Ma Xinmin, a fait des vagues en affirmant que « l’utilisation de la force par le peuple palestinien pour résister à l’oppression étrangère et achever la création d’un État indépendant est un droit inaliénable ». Citant la résolution 3070 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1973 – inscrite dans le droit international à la marée haute de la lutte anticoloniale – il a réitéré la légitimité de la résistance palestinienne « par tous les moyens, y compris la lutte armée », qui se distingue catégoriquement « des actes de terrorisme ». Pour sa part, le Hamas a rapidement réagi en exprimant son appréciation pour cette intervention inhabituellement audacieuse.

Il y a également de solides arguments à faire valoir que l’approche diplomatique plus méthodique de la Chine dans l’ère post-Mao – associée à son défi croissant à l’hégémonie américaine sous Xi Jinping – a contribué à façonner un environnement régional plus favorable à la résistance palestinienne. Helena Cobban, par exemple, affirme que « la réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran aidée par Pékin a transformé la politique de toute la région du Golfe et de l’Asie occidentale et, d’une certaine manière, a rendu l’action du 7 octobre plus réalisable pour les dirigeants du Hamas. La réconciliation a rétabli la Chine en tant que puissance ayant une influence majeure en Asie occidentale après une absence de plus de cinq cents ans… les relations croisées qui s’étaient construites entre les membres des BRICS, anciens et nouveaux, ont fourni un riche réseau de solidarité « postcoloniale » pour la lutte de libération nationale anticoloniale que les dirigeants et les partisans du Hamas se considéraient comme combattant ».

Cela dit, il reste un sentiment commun au sein de la gauche anti-impérialiste chinoise que, selon les mots de Yin Zhiguang, « avec la disparition de la politique idéologique en Chine, l’influence discursive autrefois obtenue par la diplomatie de la Chine nouvelle s’estompe également ». Dans un message à l’auteur, Zhang Sheng a réitéré ce point avec encore plus de force : « Le soutien de la Chine de l’ère Mao à la lutte juste du peuple palestinien pour la libération est l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de l’internationalisme de la RPC, et je me sens toujours fier et inspiré aujourd’hui en lisant cette période de l’histoire. Jusqu’à aujourd’hui, la Chine est toujours un véritable ami de la Palestine, et nous serons toujours solidaires de la lutte du peuple palestinien pour la libération et l’autodétermination. Malheureusement, je dois admettre douloureusement que certaines de ces glorieuses traditions se sont estompées après la Réforme, et j’aurais vraiment souhaité que la Chine puisse faire plus pour s’exprimer contre les invasions israéliennes et contre le génocide en cours à Gaza.

En d’autres termes, nous devons regarder au-delà du domaine guindé des déclarations officielles et des relations d’État à État afin de vraiment comprendre l’importance de la Chine et la montée de la multipolarité pour la résistance palestinienne après le 7 octobre. Dans la suite de cet essai, nous nous tournerons vers d’autres manifestations plus profondes du lien indissoluble entre les deux peuples et leurs processus révolutionnaires respectifs.

Partie II : Le déluge d’Al-Aqsa, ou la guerre populaire dans la nouvelle ère arrow_upward

Des guérilleros palestiniens en Jordanie étudient Citations du président Mao Zedong, 1970

Mao Zedong dit …