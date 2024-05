La Russie se prépare à s’associer stratégiquement aux talibans d’Afghanistan (Korybko)

Par Andrew Korybko.

La force motrice pour retirer la désignation terroriste des talibans et les inviter au forum d’investissement du mois prochain en Russie est le désir de faire des progrès tangibles dans la conclusion d’un accord énergétique stratégique avec le Pakistan, qui compléterait son pivot de l’Oumma et son Grand partenariat eurasien.

Les talibans restent des parias internationaux en raison de leur refus de mettre en place un gouvernement véritablement inclusif sur le plan ethno-politique, conformément à leurs promesses antérieures, ainsi que de leur traitement des femmes. Bien qu’aucun progrès tangible n’ait été réalisé sur l’une ou l’autre de ces deux questions très sensibles, les intérêts économiques et sécuritaires ont poussé les acteurs régionaux à établir des relations de facto avec ce groupe pour des raisons pragmatiques. De tous ceux qui l’ont fait, la Russie est loin devant tous, comme le prouvent ces derniers développements :

* 16 mai 2024 : « Les talibans afghans ne sont plus l’ennemi de la Russie – diplomate russe »

* 17 mai 2024 : « L’Afghanistan élargit la gamme de marchandises exportées vers la Russie – vice-Premier ministre Overchuk »

* 24 mai 2024 : « Les talibans peuvent stabiliser l’Afghanistan s’ils sont laissés à eux-mêmes – directeur du FSB »

* 27 mai 2024 : « La Russie invite les talibans au Forum économique international de Saint-Pétersbourg – Ministère des Affaires étrangères »

* 27 mai 2024 : « Les ministères russes proposent à Poutine de retirer les talibans de la liste des terroristes – envoyé »

Comme on peut le constater, la perception de la menace que la Russie avait auparavant des talibans a disparu et elle considère désormais le groupe comme un fournisseur de sécurité régionale en ce qui concerne l’endiguement de l’EI-K. De plus, la situation géographique de l’Afghanistan lui permet de faciliter le commerce russe avec le Pakistan, tant commercial qu’énergétique. Ces intérêts se sont combinés pour inciter la Russie à embrasser plus ouvertement ce groupe, qui précède le forum sur l’investissement du mois prochain et le sommet des BRICS d’octobre. Voici quelques informations générales détaillées :

* 27 septembre 2021 : « Comparaison des contours du pivot de l’Oumma russe en Syrie et en Afghanistan »

* 19 août 2022 : « Les talibans envisagent que la Russie joue un rôle important dans l’équilibre géo-économique du groupe »

* 6 mars 2023 : « Les cinq principaux points à retenir de la dernière interview de l’ambassadeur russe en Afghanistan »

* 16 juin 2023 : « L‘homme de référence afghan de la Russie a fait allusion à la possibilité de liens militaro-techniques avec les talibans »

* 19 mai 2024 : « Analyse de l’importance stratégique du centre pétrolier afghan prétendument prévu par la Russie »

Fondamentalement, la Russie considère l’Afghanistan comme un élément indispensable de sa réorientation géostratégique plus large vers les pays à majorité musulmane, tandis que les talibans pensent que la Russie peut aider leur pays à éviter de manière préventive une dépendance potentiellement disproportionnée vis-à-vis de la Chine et en particulier du Pakistan. Ils ont également des intérêts économiques communs en ce qui concerne la facilitation du commerce entre la Russie, l’Asie centrale et l’Asie du Sud via l’Afghanistan, dont ce pays de transit peut profiter en conséquence pour aider à reconstruire son économie.

Quelque chose d’important est manifestement en préparation entre eux, à en juger par le calendrier des délibérations de la Russie sur le retrait des talibans de sa liste terroriste juste avant le Forum international d’investissement de Saint-Pétersbourg de la semaine prochaine. Selon toute vraisemblance, non seulement la Russie s’attend à faire des progrès sur son hub pétrolier afghan qui serait prévu, mais il pourrait même y avoir une mise à jour sur la livraison de gaz russe par gazoduc au Pakistan via l’Afghanistan qu’il n’a mentionnée qu’une seule fois en septembre 2022.

Cela ne signifie pas non plus qu’un accord sera conclu, car cela implique que le Pakistan accepte enfin de conclure ses pourparlers de longue date sur une politique énergétique stratégique, ce qu’il a jusqu’à présent hésité à faire sous la pression américaine depuis le coup d’État post-moderne d’avril 2022. Néanmoins, même un protocole d’accord entre la Russie et l’Afghanistan dirigé par les talibans, mais probablement retiré de la liste des terroristes, sur ce chemin de fer et/ou sur un chemin de fer parallèle, serait important car il pourrait aider à faire avancer les pourparlers russo-pakistanais.

C’est là que réside l’objectif plus large poursuivi par les derniers développements dans les relations russo-afghanes, à savoir l’expansion globale des relations russo-pakistanaises, qui est considérée comme la dernière pièce des concepts du pivot de l’Oumma et du Grand partenariat eurasien de la Russie à être achevée. Cet État d’Asie du Sud de près d’un quart de milliard d’habitants est considéré comme un marché prometteur pour les exportations commerciales et énergétiques russes, ainsi qu’une porte d’entrée terrestre vers l’Inde, avec laquelle la Russie entretient des liens stratégiques depuis des décennies.

Du point de vue du Kremlin, le succès des relations russo-pakistanaises pourrait permettre à Moscou d’exercer une influence positive sur Islamabad pour résoudre politiquement le conflit du Cachemire, très probablement en formalisant simplement la ligne de contact comme frontière internationale. Cela pourrait alors libérer au maximum le potentiel géoéconomique de l’Eurasie en créant un corridor transcontinental, mais tout cela n’est que dans le meilleur des cas, ce qui est loin d’être assuré.

Par exemple, le Pakistan pourrait toujours refuser de bouger en ce qui concerne la conclusion d’un accord énergétique stratégique avec la Russie en raison de la pression américaine mentionnée précédemment, ou il pourrait l’accepter mais rester en désaccord sérieux avec l’Inde. Un autre facteur est la réaction de l’Inde à l’expansion globale des relations russo-pakistanaises, surtout si cela aboutit à ce que la Russie invite le Pakistan à participer au sommet « Outreach »/« BRICS-Plus » d’octobre, dont les risques politiques potentiels ont été détaillés ici.

Quoi qu’il en soit, il est clair que la force motrice pour retirer la désignation terroriste des talibans et les inviter au forum d’investissement du mois prochain est le désir de faire des progrès tangibles dans la conclusion d’un accord énergétique stratégique avec le Pakistan, qui compléterait son pivot de l’Oumma et son Grand partenariat eurasien. Espérons que ces processus interconnectés se dérouleront sans heurts et ne se dérouleront pas d’une manière qui risquerait par inadvertance d’offenser l’Inde. C’est une tâche difficile, mais les diplomates russes sont plus que qualifiés pour la gérer.