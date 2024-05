Un général allemand expose les enjeux de la guerre globale qui s’amorce en Ukraine (Harald Kujat)

Rarement aura-t-on entendu un général allemand démasquer les enjeux mondiaux sous jacent à la guerre globale lancée par l’empire occidental décadent contre l’empire oriental émergent (voir : Le défi de l’empire oriental à l’empire occidental du capital – les 7 du quebec). Méthodiquement le général Harald Kujat expose les paramètres de la guerre européenne en Ukraine comme aucun média mainstream ne les a jamais exposés. Il identifie les grandes puissances qui s’affrontent (États-Unis, Union européenne, OTAN, Chine, Russie et leurs alliés) dans cette guerre en passe de dégénérer en un conflit nucléaire apocalyptique. Une conférence à écouter, à méditer, et à diffuser afin d’éclairer les géopoliticiens de plateaux télé… les pseudo experts et les politiciens véreux (voir: Un nouveau rideau de fer est en construction de l’Arctique à l’Europe centrale…Ils préparent leur guerre – les 7 du quebec)