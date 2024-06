LA MORT DES EMPIRES: APRÈS LA FINANCIARISATION DES ÉCONOMIES CAPITALISTES

Par Henry Johnston − Le 3 Avril 2024 − Source Russia Today Réédition sur La mort des empires : L’histoire nous dit ce qui suivra l’effondrement de l’hégémonie américaine | Le Saker Francophone

L’une des caractéristiques curieuses du paysage américain est que la financiarisation de l’économie est aujourd’hui largement condamnée comme étant malsaine, mais que peu de choses sont faites pour l’inverser. Il fut un temps, dans les années 1980 et 1990, où le capitalisme axé sur la finance était censé ouvrir la voie à une meilleure allocation des capitaux et à une économie plus dynamique. Ce n’est plus un point de vue que l’on entend souvent.

Par conséquent, si un tel phénomène est majoritairement perçu négativement mais n’est pas modifié, il ne s’agit peut-être pas simplement d’un échec de l’élaboration des politiques, mais plutôt de quelque chose de plus profond – quelque chose de plus endémique dans le tissu même de l’économie capitaliste. Il est bien sûr possible de rejeter la responsabilité de cet état de fait sur les élites actuelles, cyniques et assoiffées de pouvoir, et d’arrêter là l’analyse. Mais un examen de l’histoire révèle des cas récurrents de financiarisation qui présentent des similitudes remarquables, ce qui invite à conclure que la situation difficile de l’économie américaine au cours des dernières décennies n’est peut-être pas unique et que la montée en puissance constante de Wall Street était en quelque sorte prédestinée.

Présentation de Giovanni Arrighi : la financiarisation comme phénomène cyclique

C’est dans ce contexte qu’il convient de revisiter les travaux de l’économiste politique italien et historien du capitalisme mondial Giovanni Arrighi (1937-2009). Arrighi, qui est souvent catalogué de manière simpliste comme un historien marxiste, une étiquette bien trop restrictive compte tenu de l’ampleur de son travail, a exploré les origines et l’évolution des systèmes capitalistes depuis la Renaissance et a montré comment les phases récurrentes d’expansion et d’effondrement financiers sous-tendent des reconfigurations géopolitiques plus vastes. L’idée selon laquelle le cycle d’ascension et de chute de chaque hégémon successif se termine par une crise de financiarisation occupe une place centrale dans sa théorie. C’est cette phase de financiarisation qui facilite le passage à l’hégémon suivant.

Arrighi fait remonter l’origine de ce processus cyclique aux cités-États italiennes du XIVe siècle, époque qu’il qualifie de naissance du monde moderne. Depuis le mariage du capital génois et de la puissance espagnole, à l’origine des grandes découvertes, il retrace ce chemin à travers Amsterdam, Londres et, enfin, les États-Unis.

Dans chaque cas, le cycle est plus court et chaque nouvel hégémon est plus grand, plus complexe et plus puissant que le précédent. Et, comme nous l’avons mentionné plus haut, chaque cycle se termine par une crise de la financiarisation qui marque l’étape finale de l’hégémonie. Mais cette phase fertilise également le sol dans lequel le prochain hégémon germera, faisant ainsi de la financiarisation le signe avant-coureur d’un changement hégémonique imminent. En fait, la puissance montante émerge en partie en profitant des ressources financières de la puissance financiarisée et en déclin.

Arrighi a décelé une première vague de financiarisation à partir de 1560, lorsque les hommes d’affaires génois se sont retirés du commerce et se sont spécialisés dans la finance, établissant ainsi des relations symbiotiques avec le Royaume d’Espagne. La vague suivante commence vers 1740, lorsque les Hollandais se retirent du commerce pour devenir “les banquiers de l’Europe”. La financiarisation de la Grande-Bretagne, que nous examinerons plus loin, est apparue vers la fin du XIXe siècle ; pour les États-Unis, elle a commencé dans les années 1970.

Il définit l’hégémonie comme “le pouvoir d’un État d’exercer des fonctions de direction et de gouvernance sur un système d’États souverains”. Ce concept repose sur l’idée qu’historiquement, cette gouvernance a été liée à la transformation du fonctionnement du système de relations entre les États et qu’elle consiste en ce que nous appellerions la domination géopolitique, mais aussi en une sorte de leadership intellectuel et moral. La puissance hégémonique ne se contente pas de se hisser au sommet dans la joute entre les États, elle forge en fait le système lui-même dans son propre intérêt. La clé de cette capacité d’expansion du pouvoir de l’hégémon est la capacité de transformer ses intérêts nationaux en intérêts internationaux.

Les observateurs de l’hégémonie américaine actuelle reconnaîtront la transformation du système mondial en fonction des intérêts américains. Le maintien d’un ordre “fondé sur des règles” à forte connotation idéologique – ostensiblement au bénéfice de tous – s’inscrit parfaitement dans la catégorie de l’amalgame entre intérêts nationaux et internationaux. Le précédent hégémon, la Grande Bretagne, avait sa propre version, qui intégrait à la fois des politiques de libre-échange et une idéologie correspondante qui mettait l’accent sur la richesse des nations plutôt que sur la souveraineté nationale.

Pour en revenir à la question de la financiarisation, c’est l’historien français Fernand Braudel, dont Arrighi était un disciple, qui a été le premier à en saisir l’aspect historique. Braudel a observé que la montée de la finance en tant qu’activité capitaliste prédominante d’une société donnée était un signe de son déclin imminent.

Arrighi a adopté cette approche et, dans son ouvrage majeur intitulé “Le long vingtième siècle”, il a élaboré sa théorie du modèle cyclique d’ascension et d’effondrement au sein du système capitaliste, qu’il a appelé le “cycle systémique d’accumulation”. Selon cette théorie, la période d’ascension est basée sur une expansion du commerce et de la production. Mais cette phase finit par arriver à maturité, et il devient alors plus difficile de réinvestir de manière rentable le capital dans une nouvelle expansion. En d’autres termes, les activités économiques qui ont propulsé la puissance montante au sommet deviennent de moins en moins rentables à mesure que la concurrence s’intensifie et que, dans de nombreux cas, une grande partie de l’économie réelle est perdue au profit de la périphérie, où les salaires sont plus bas. L’augmentation des dépenses administratives et le coût de l’entretien d’une armée toujours plus nombreuse y contribuent également.

Cela conduit à l’apparition de ce qu’Arrighi appelle une “crise de signal”, c’est-à-dire une crise économique qui signale le passage de l’accumulation par l’expansion matérielle à l’accumulation par l’expansion financière. Il s’ensuit une phase caractérisée par l’intermédiation financière et la spéculation. Une autre façon de voir les choses est que, ayant perdu la base réelle de sa prospérité économique, une nation se tourne vers la finance comme dernier domaine économique dans lequel l’hégémonie peut être maintenue. La phase de financiarisation se caractérise donc par une importance exagérée accordée aux marchés financiers et au secteur de la finance.

Comment la financiarisation retarde l’inévitable

Cependant, la nature corrosive de la financiarisation n’est pas immédiatement évidente – en fait, c’est plutôt le contraire. Arrighi montre comment le virage de la financiarisation, initialement très lucratif, peut offrir un répit temporaire et illusoire sur la trajectoire du déclin, retardant ainsi l’apparition de la crise terminale. Par exemple, l’hégémon en place à l’époque, la Grande-Bretagne, a été le pays le plus durement touché par la “longue dépression” de 1873-1896, une période prolongée de malaise qui a vu la croissance industrielle de la Grande-Bretagne ralentir et sa position économique se dégrader. Pour Arrighi, il s’agit de la “crise du signal”, c’est-à-dire le moment du cycle où la vigueur productive est perdue et où la financiarisation s’installe.

Et pourtant, comme le dit Arrighi en citant David Landes dans son livre de 1969 “The Unbound Prometheus”, “comme par magie, la roue a tourné”. Dans les dernières années du siècle, les affaires se sont soudainement améliorées et les bénéfices ont augmenté. “La confiance revint – non pas la confiance ponctuelle et évanescente des brefs booms qui avaient ponctué la morosité des décennies précédentes, mais une euphorie générale telle qu’elle n’avait pas prévalu depuis… le début des années 1870….Dans toute l’Europe occidentale, ces années sont restées dans les mémoires comme le bon vieux temps – l’ère édouardienne, la belle époque.” Tout semblait à nouveau aller pour le mieux.

Toutefois, le rétablissement soudain des bénéfices n’a rien de magique, explique Arrighi. Ce qui s’est passé, c’est que “tandis que sa suprématie industrielle déclinait, sa finance triomphait et ses services en tant qu’expéditeur, négociant, courtier d’assurance et intermédiaire dans le système mondial des paiements sont devenus plus indispensables que jamais”.

En d’autres termes, la spéculation financière a connu une forte expansion. Au départ, une grande partie des revenus financiers en expansion provenait des intérêts et des dividendes générés par des investissements antérieurs. Mais une part de plus en plus importante a été financée par ce qu’Arrighi appelle la “conversion domestique du capital marchand en capital monétaire”. Pendant ce temps, alors que le capital excédentaire était retiré du commerce et de la production, les salaires réels britanniques ont commencé à baisser à partir du milieu des années 1890 – un renversement de la tendance des cinq dernières décennies. L’enrichissement de l’élite financière et commerciale dans un contexte de baisse générale des salaires réels est un phénomène qui devrait interpeller les observateurs de l’économie américaine actuelle.

En adoptant la financiarisation, la Grande-Bretagne a joué la dernière carte dont elle disposait pour éviter le déclin de son empire. Au-delà, il y avait la ruine de la Première Guerre mondiale et l’instabilité subséquente de l’entre-deux-guerres, une manifestation de ce qu’Arrighi appelle le “chaos systémique” – un phénomène qui devient particulièrement visible pendant les crises de signal et les crises terminales.

Historiquement, observe Arrighi, ces ruptures ont été associées à une escalade vers la guerre pure et simple, en particulier la guerre de Trente Ans (1618-48), les guerres napoléoniennes (1803-15) et les deux guerres mondiales. Fait intéressant et quelque peu contre-intuitif, ces guerres n’ont généralement pas vu s’opposer l’hégémon en place et le challenger (à l’exception notable des guerres navales anglo-néerlandaises). Ce sont plutôt les actions d’autres rivaux qui ont accéléré l’arrivée de la crise terminale. Mais même dans le cas des Néerlandais et des Britanniques, le conflit a coexisté avec la coopération, les marchands néerlandais dirigeant de plus en plus leurs capitaux vers Londres, où ils généraient de meilleurs rendements.

Wall Street et la crise du dernier hégémon

Le processus de financiarisation émergeant d’une crise de signal s’est répété avec des similitudes étonnantes dans le cas du successeur de la Grande-Bretagne, les États-Unis. Les années 1970 ont été une décennie de crise profonde pour les États-Unis, avec des niveaux d’inflation élevés, un dollar affaibli après l’abandon de la convertibilité-or en 1971 et, peut-être plus important encore, une perte de compétitivité de l’industrie manufacturière américaine. Face à des puissances montantes telles que l’Allemagne, le Japon et, plus tard, la Chine, capables de les surpasser en termes de production, les États-Unis ont atteint le même point de basculement et, comme leurs prédécesseurs, ils se sont tournés vers la financiarisation. Les années 1970 ont été, selon l’historienne Judith Stein, la “décennie charnière” qui a “scellé une transition à l’échelle de la société de l’industrie à la finance, de l’atelier à la salle des marchés”.

Arrighi explique que cela a permis aux États-Unis d’attirer des quantités massives de capitaux et de s’orienter vers un modèle de financement par le déficit – un endettement croissant de l’économie et de l’État américains vis-à-vis du reste du monde. Mais la financiarisation a également permis aux États-Unis de renforcer leur pouvoir économique et politique dans le monde, d’autant plus que le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Ce sursis a donné aux États-Unis l’illusion de la prospérité à la fin des années 1980 et dans les années 1990, lorsque, comme le dit Arrighi, “il y avait cette idée que les États-Unis étaient ‘revenus’”. Il ne fait aucun doute que la disparition de leur principal rival géopolitique, l’Union soviétique, a contribué à cet optimisme débordant et au sentiment que le néolibéralisme occidental était justifié.

Cependant, sous la surface, les plaques tectoniques du déclin continuaient de grincer, les États-Unis devenant de plus en plus dépendants des financements extérieurs et augmentant de plus en plus l’effet de levier sur une partie de plus en plus réduite de l’activité économique réelle qui était rapidement délocalisée et vidée de sa substance. À mesure que Wall Street prenait de l’importance, de nombreuses économies américaines essentielles ont été essentiellement dépouillées de leurs actifs au nom du profit financier.

Mais, comme le souligne Arrighi, la financiarisation ne fait que retarder l’inévitable, ce que les événements ultérieurs aux États-Unis n’ont fait que mettre en évidence. À la fin des années 1990, la financiarisation elle-même a commencé à dysfonctionner, en commençant par la crise asiatique de 1997 et l’éclatement de la bulle Internet qui a suivi, et en continuant avec une réduction des taux d’intérêt qui a gonflé la bulle immobilière qui a explosé de manière si spectaculaire en 2008. Depuis lors, la cascade de déséquilibres dans le système financier n’a fait que s’accélérer et ce n’est que grâce à une combinaison de tours de passe-passe financiers de plus en plus désespérés – gonfler une bulle après l’autre – et de coercition pure et simple que les États-Unis ont pu prolonger leur hégémonie encore un peu plus longtemps que prévu.

En 1999, Arrighi, dans un article coécrit avec l’universitaire américaine Beverly Silver, a résumé la situation difficile de l’époque. Un quart de siècle s’est écoulé depuis que ces mots ont été écrits, mais ils auraient tout aussi bien pu l’être la semaine dernière :

L’expansion financière mondiale de ces vingt dernières années n’est ni une nouvelle étape du capitalisme mondial, ni le signe avant-coureur d’une “hégémonie à venir des marchés mondiaux”. C’est plutôt le signe le plus clair que nous sommes au milieu d’une crise hégémonique. En tant que telle, on peut s’attendre à ce que l’expansion soit un phénomène temporaire qui prendra fin de manière plus ou moins catastrophique… Mais l’aveuglement qui a conduit les groupes dirigeants [des États hégémoniques du passé] à confondre l’“automne” avec un nouveau “printemps” de leur… pouvoir a signifié que la fin est arrivée plus tôt et de manière plus catastrophique qu’elle n’aurait pu l’être autrement… Un aveuglement similaire est évident aujourd’hui.

Un prophète précoce d’un monde multipolaire

Dans ses derniers travaux, Arrighi s’est intéressé à l’Asie de l’Est et a étudié les perspectives de transition vers la prochaine hégémonie. D’une part, il identifie la Chine comme le successeur logique de l’hégémonie américaine. Toutefois, en guise de contrepoids, il ne pense pas que le cycle qu’il a décrit puisse se poursuivre à l’infini et estime qu’il arrivera un moment où il ne sera plus possible de faire naître un État doté de structures organisationnelles plus vastes et plus complètes. Selon lui, les États-Unis représentent peut-être justement cette puissance capitaliste expansive qui a poussé la logique capitaliste jusqu’à ses limites terrestres.

Arrighi considérait également que le cycle systémique d’accumulation était un phénomène inhérent au capitalisme et ne s’appliquait pas aux périodes précapitalistes ou aux formations non capitalistes. En 2009, à sa mort, Arrighi estimait que la Chine restait une société de marché résolument non capitaliste. La manière dont elle évoluerait reste une question ouverte.

Si Arrighi n’était pas dogmatique sur la façon dont l’avenir se dessinerait et n’appliquait pas ses théories de manière déterministe, en particulier en ce qui concerne les développements des dernières décennies, il s’est exprimé avec force sur ce que l’on pourrait appeler, dans le langage d’aujourd’hui, la nécessité de s’accommoder d’un monde multipolaire. Dans leur article de 1999, Silver et lui prédisent “qu’une chute plus ou moins imminente de l’Occident des sommets du système capitaliste mondial est possible, voire probable”.

Les États-Unis, pensent-ils, “ont encore plus de capacités que la Grande-Bretagne il y a un siècle pour convertir leur hégémonie déclinante en une domination d’exploitation”. Si le système finit par s’effondrer, “ce sera principalement en raison de la résistance des États-Unis à l’ajustement et à l’accommodement. Et inversement, l’ajustement et l’adaptation des États-Unis à la puissance économique montante de la région de l’Asie de l’Est est une condition essentielle pour une transition non catastrophique vers un nouvel ordre mondial”.

Il reste à voir si un tel accommodement se produira, mais Arrighi adopte un ton pessimiste, notant que chaque hégémon, à la fin de son cycle de domination, connaît un “boom final” au cours duquel il poursuit son “intérêt national sans se soucier des problèmes au niveau du système qui nécessitent des solutions au niveau du système”. Il n’existe pas de description plus pertinente de la situation actuelle.

Les problèmes systémiques se multiplient, mais l’ancien régime sclérosé de Washington ne s’y attaque pas. En prenant son économie financiarisée pour une économie vigoureuse, il a surestimé la puissance de l’armement du système financier qu’il contrôle, voyant ainsi à nouveau le “printemps” là où il n’y a que l’“automne”. Comme le prédit Arrighi, cela ne fera qu’accélérer la fin.

Henry Johnston

Rédacteur en chef de RT. Il a travaillé pendant plus de dix ans dans la finance et est titulaire des licences FINRA Series 7 et Series 24.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone