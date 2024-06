Ukraine: les États-Unis planifient une escalade suicidaire…pour l’Ukraine (dossier)

Mme Nuland (USA) appelle à une escalade contre la Russie

Ukraine: les États-Unis planifient une escalade suicidaire

Par M.K. Bhadrakumar – Le 31 mai 2024 – Surce Indian Punchline

La guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie se trouve à un nouveau point d’inflexion. Le champ de bataille se déplace radicalement vers le territoire russe, ce qui est sans précédent, même pendant la guerre froide. L’évolution de la situation constituera un événement capital dans la politique du XXIe siècle.

Trois questions fondamentales se posent ici. Premièrement, la stratégie de l’OTAN pour l’avenir, étant donné que l’Occident réalise qu’il n’est pas possible que la Russie soit vaincue en Ukraine ; deuxièmement, la crise constitutionnelle à Kiev, le mandat présidentiel de Vladimir Zelensky ayant pris fin le 21 mai ; et, troisièmement, les intentions de la Russie, qui sont au cœur de tout cela.

Certes, l’OTAN et l’UE révisent leur stratégie, tandis que la Russie espère conserver « une longueur d’avance » sur l’Occident, comme l’a déclaré le président Vladimir Poutine.

La Russie n’est pas intéressée par une escalade, car elle se débrouille bien avec une simple guerre d’usure contre l’Ukraine. Jusqu’à présent, la Russie a contré efficacement la « Mission Creep » des États-Unis, qui consiste à faire pression sur les limites qu’ils se sont imposées en matière d’aide à l’Ukraine et, finalement, à les franchir.

La grande question aujourd’hui est de savoir comment on peut interpréter l’affirmation de l’administration Biden – déclarée par le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, le département d’État et le Pentagone – disant qu’elle n’est pas favorable à l’utilisation d’armes occidentales par Kiev pour attaquer le territoire russe d’avant-guerre.

Un schéma bien établi s’est mis en place : lorsque Washington déclare qu’un système d’armement avancé est interdit à l’Ukraine, il s’avère en fait que Kiev n’a qu’à s’asseoir pendant quelques mois en attendant que Biden franchisse la ligne rouge qu’il s’était lui-même imposé.

La Russie ne considérera donc pas cela comme le dernier mot de Washington. Curieusement, le terrain est préparé pour lever le tabou, les Républicains du Congrès et le secrétaire d’État Blinken pressant la Maison Blanche de donner son feu vert. Le New York Times et le Washington Post rapportent que ce n’est qu’une question de temps avant que l’administration ne cède à la bénédiction formelle des Américains pour accélérer les frappes sur la Russie. (ici et ici)

Le New York Times et le Guardian ont fait état jeudi d’un changement de position des États-Unis qui permet désormais à l’artillerie ukrainienne fournie par les États-Unis de riposter aux batteries russes à la frontière russe depuis la région de Kharkov et de cibler les concentrations de forces russes massées à la frontière dans la région russe de Belgorod.

Entre-temps, une nouvelle phase est sur le point de commencer pour conclure la bataille du Donbass, qui, même après deux ans, reste inachevée. Les centres militaires ukrainiens retranchés dans la région – Pokrovsk, Kramatorsk et Slovyansk – menacent toujours le sud de l’oblast de Donetsk.

De même, Volchansk, à la frontière russe, face à la ville de Belgorod et à Kupyansk, qui est également un important point logistique et un nœud ferroviaire (près de 20 lignes de chemin de fer se croisent dans la ville, la moitié d’entre elles allant directement en Russie), est une épine dans la chair de la région frontalière de la Russie.

Les Russes ont ouvertement déclaré que les raids répétés de la région de Kharkov sur la ville de Belgorod et ses environs devaient être contrés par la création d’une « zone de sécurité ». Poutine lui-même en a parlé dès le mois de mars.

D’après les indications actuelles, les opérations russes sont dirigées vers deux villes ukrainiennes proches de la frontière – Volchansk et Lypsti. La Russie pourrait étendre le front en faisant une incursion dans l’oblast de Sumy, mais tout effort sérieux pour capturer Sumy ou Kharkov semble peu probable à ce stade.

Dans une analyse incisive, le célèbre observateur de la Russie, Big Serge, a écrit la semaine dernière : « L’objectif principal de ces fronts sera de fixer les réserves ukrainiennes sur place et de dénuder la capacité de l’Ukraine à réagir sur d’autres fronts. Cette guerre ne sera pas gagnée ou perdue à Kharkov, mais dans le Donbass, qui reste le théâtre décisif. Il semble que nous soyons actuellement dans la phase de préparation et de formation d’une offensive d’été russe dans le Donbass, qui (probablement entre autres) comprendra une offensive russe sur la ville de Konstyantinivka. Il s’agit de la dernière grande zone urbaine qui protège l’avancée vers Kramatorsk-Slovyansk depuis le sud (en rappelant que ces villes jumelles constituent l’objectif final de la campagne russe dans le Donbass) ».

L’offensive estivale russe attendue

Poutine a vivement réagi aux récentes attaques par procuration contre les actifs stratégiques de la Russie avec des armes occidentales à l’intérieur de son territoire. Il a prévenu que « cette escalade sans fin peut avoir de graves conséquences ».

Selon lui,

les armes de précision à longue portée ne peuvent être utilisées sans reconnaissance spatiale… la sélection de la cible finale et ce que l’on appelle la mission de lancement ne peuvent être effectués que par des spécialistes hautement qualifiés qui s’appuient sur ces données de reconnaissance, des données de reconnaissance technique. Pour certains systèmes d’attaque, comme Storm Shadow, ces missions de lancement peuvent être mises en place automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des militaires ukrainiens… Le lancement d’autres systèmes, comme ATACMS, par exemple, repose également sur des données de reconnaissance spatiale, les cibles sont identifiées et communiquées automatiquement aux équipages concernés, qui ne se rendent peut-être même pas compte de ce qu’ils sont en train de mettre en place. Un équipage, peut-être même un équipage ukrainien, met alors en place la mission de lancement correspondante. Toutefois, la mission est élaborée par des représentants des pays de l’OTAN, et non par l’armée ukrainienne. Ces représentants des pays de l’OTAN, en particulier ceux qui sont basés en Europe, notamment dans les petits pays européens, devraient donc garder à l’esprit que leurs pays sont petits et densément peuplés, ce qui est un facteur à prendre en compte avant qu’ils ne commencent à parler de frappes en profondeur sur le territoire russe. Il s’agit d’une question sérieuse et, n’en doutez pas, nous la suivons de très près.

Poutine a souligné que

si l’Europe devait faire face à ces graves conséquences, que feraient les États-Unis, compte tenu de la parité de nos armes stratégiques ? C’est difficile à dire. Cherchent-ils à déclencher un conflit mondial ? Je pense qu’ils voulaient se mettre d’accord sur les armes stratégiques… Nous attendrons de voir ce qui se passera ensuite.

Toutefois, de plus en plus de signes indiquent que l’administration Biden a peut-être simplement mis en veilleuse l’idée d’utiliser des armes occidentales à longue portée pour détruire les atouts stratégiques de la Russie à l’intérieur de son territoire jusqu’à la fin du sommet de l’OTAN à Washington (du 9 au 11 juillet), afin de garder le troupeau uni.

De même, Joe Biden pourrait estimer qu’il est plus opportun d’attiser les tensions avec la Russie que de laisser le terrain de la politique étrangère au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui pourrait débarquer à Washington pour s’adresser aux législateurs. Le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a déclaré mercredi à la chaîne publique israélienne Kan que « nous nous attendons à sept mois de combats supplémentaires » à Gaza. Les Républicains considèrent déjà le Moyen-Orient comme la plus grande gaffe de Biden en matière de politique étrangère. C’est là que réside le véritable risque.

Il y a une cohérence remarquable dans les propos russes selon lesquels la profondeur de la zone tampon de sécurité proposée le long des frontières occidentales dépendra entièrement de considérations de sécurité. Le vice-président du conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a récemment déclaré explicitement que la zone de sécurité pourrait non seulement inclure Kiev, mais aussi s’étendre jusqu’à la frontière polonaise si l’Occident envoie à Kiev des armes à longue portée. Mardi, Poutine a remis en question la légitimité du maintien de Zelensky au pouvoir à Kiev après la fin de son mandat présidentiel le 21 mai.

La balle est dans le camp de Biden. Mais les signes ne sont pas bons. L’Allemagne, qui est le plus proche allié européen des États-Unis, change apparemment de tactique et déclare désormais que « l’action défensive de l’Ukraine ne se limite pas à son propre territoire, mais [peut] également être étendue au territoire de l’agresseur ».

Le porte-parole de la chancelière a déclaré que la position précédente de Berlin, selon laquelle l’Ukraine n’utiliserait pas d’armes allemandes sur le sol russe, était « une déclaration de situation » qui était vraie à ce moment-là, mais qui ne s’appliquait pas nécessairement à l’avenir. Il a refusé de révéler les accords précis conclus entre Berlin et Kiev sur l’utilisation des armes allemandes.

M.K. Bhadrakumar

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Ukraine : l’escalade suicidaire | Le Saker Francophone

