Stalingrad n’est pas en Normandie !

http://mai68.org/spip3/spip.php?article370

Note de do : En ces temps où les Américains font la guerre aux Russes en Ukraine, et ont mandaté Israël pour génocider GAZA, nous sommes noyés sous la propagande pro-US du débarquement de Normandie. Il me semble par conséquent adéquat de rappeler que ce sont les communistes qui ont vaincu les nazis et pas les Amerloques, qui n’ont débarqués le 6 juin que pour voler la victoire de la résistance. _________________________ « Stalingrad, patrie de la victoire » … 80 ans déjà !

Le jeudi 2 février 2023, la ville russe de Volgograd, rebaptisée de son nom soviétique de Stalingrad le temps des commémorations, comme chaque année, célèbre le 80e anniversaire de la fin de la bataille du même nom et de la victoire sur l’Allemagne nazie.

« Stalingrad, patrie de la victoire »

Stalingrad, c’est un million de morts côté soviétique dans et hors la ville. La bataille a été un tournant dans la deuxième guerre mondiale et marqua le début du recul des troupes nazies suivi de leur défaite totale. D’énormes panneaux dans la ville proclament « Stalingrad, patrie de la victoire ». La bataille de Stalingrad (1942-1943) a en effet changé le cours du conflit en Union soviétique et dans le monde.

« Nous pouvons le refaire. »

« Nous pouvons le refaire. » Ce slogan est apparu dans l’espace public russe il y a une dizaine d’années. Cette phrase, disent les historiens, a été écrite par un soldat soviétique sur le Reichstag après sa prise en 1945 par les soldats du bataillon Stalingrad.

_____________________________

Les Américains n’ont débarqué, implorés par de Gaulle, que pour voler la victoire de la résistance !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article3815

Rappelons que grâce à la résistance, la Corse est la première région « de France » à s’être libérée (et toute seule, bien sûr !)

Le Massif Central aussi s’est libéré tout seul. Et même Paris s’est libéré tout seul par une insurrection armée avant l’arrivée de Leclerc et des Américains !

L’armée de Leclerc était d’ailleurs pour beaucoup composée d’Espagnols anarchistes qui avaient auparavant combattu contre Franco. Ce Franco (allié d’Hitler) à qui, rappelons-le, les Américains livraient autant de pétrole (à travers le Portugal !) qu’il en avait besoin pour combattre la révolution espagnole.

Bien sûr, la résistance n’aurait pas eu autant de succès sans l’indispensable victoire des Soviétiques contre les Allemands à Stalingrad le 2 février 1943. Certains pourraient avoir envie de me dire que sans les Américains on serait passés sous la botte de Staline, mais ce serait une erreur ; puisque, par exemple, en Yougoslavie, les résistants menés par Tito ont viré les Allemands avant l’arrivée de Staline et que les Yougoslaves ont tout simplement refusé de passer sous la botte stalinienne !

Donc oui, je le dis et le redis : Les Américains n’ont débarqué, implorés par de Gaulle, que pour voler la victoire de la résistance !

Pour que les résistants acceptent de déposer les armes, il a bien fallu leur donner quelque chose en échange : c’est ce qu’on appelle les conquêtes de la résistance !

La leçon de cette histoire, c’est que quand le rapport de force est favorable au prolétariat, plutôt que de tout perdre, la bourgeoisie trouve toujours de quoi financer de vraies retraites, de vraies sécus, de vrais services publics, et des entreprises privées peuvent être nationalisées, comme la SNCF, EDF-GDF, Etc.

Conclusion :

GRÈVE GÉNÉRALE SAUVAGE TOTALE ET ILLIMITÉE !

___________________________

Deuxième guerre mondiale – URSS, 25 000 000 de morts – USA, 350 000 morts

http://mai68.org/spip2/spip.php?article3803

Bonjour à toutes et à tous,

À l’école, on apprenait quand j’étais gosse que l’URSS avait eu 25 millions de morts pendant la deuxième guerre mondiale. Plus tard, après Tchernobyl en 1986, sous Gorbatchev, un nouveau chiffre venu de Russie en donnait 30 millions, et même 33 millions.

À côté de ça, avec leur 350 000 morts, les Américains n’ont pas à la ramener, et on sait très bien que c’est aux soviétiques qu’on doit dire merci de s’être sacrifiés en si grand nombre pour nous libérer du nazisme.

Ce qui prouve par ailleurs que le régime staliniste, malgré ses énormes défauts, n’était pas si mauvais que ça puisqu’il n’y aurait pas eu, sinon, autant de soviétiques à se sacrifier pour le sauver. Luniterre fait remarquer par ailleurs que ce sont les « meilleurs stalinistes » qui sont morts pendant la guerre, ce qui a permis ensuite à l’aile droite (Krouchtchev) du Parti Communiste russe d’arriver au pouvoir.

Bien à vous,

VIVE L’ANARCHIE !

do

3 juin 2019

__________________________________________________