Les États-Unis et l’OTAN s’engagent davantage dans l’affrontement contre la Russie…ils préparent leur guerre

Par Droits d’auteur © Mike Whitney, Recherche mondiale, 2024, sur Pour éviter une guerre nucléaire, Poutine doit être un peu plus fou – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

La conférence de presse du président Poutine mercredi en Ouzbékistan a peut-être été l’événement le plus inhabituel et le plus extraordinaire de ses 24 ans de carrière politique.

Après avoir abordé les questions constitutionnelles entourant la décision du président ukrainien Zelensky de rester en fonction au-delà de son mandat de quatre ans, Poutine a fait une déclaration brève mais troublante sur le plan de l’OTAN de tirer des armes à longue portée sur des cibles en Russie.

Poutine a clairement indiqué que la Russie répondrait à ces attaques et que les pays qui fourniraient les systèmes d’armes seraient tenus responsables.

Il a également donné une description très détaillée du fonctionnement des systèmes et de la manière dont ils exigent que les sous-traitants du pays d’origine soient directement impliqués dans leur fonctionnement. Ce qui est si remarquable dans les commentaires de Poutine, ce n’est pas le fait qu’ils rapprochent le monde d’une confrontation directe entre adversaires dotés de l’arme nucléaire, mais qu’il ait dû rappeler aux dirigeants politiques occidentaux que la Russie ne va pas rester les bras croisés. Voici une partie de ce que Poutine a dit :

En ce qui concerne les frappes, franchement, je ne suis pas sûr de ce dont parle le secrétaire général de l’OTAN. Lorsqu’il était Premier ministre de Norvège (nous avions de bonnes relations) et je suis sûr qu’il ne souffrait pas de démence à l’époque. S’il parle d’attaquer potentiellement le territoire russe avec des armes de précision à longue portée, lui, en tant que chef d’une organisation militaro-politique, même s’il est un civil comme moi, doit être conscient du fait que les armes de précision à longue portée ne peuvent pas être utilisées sans reconnaissance spatiale. C’est mon premier point.

Mon deuxième point est que la sélection finale de la cible et ce que l’on appelle la mission de lancement ne peuvent être effectuées que par des spécialistes hautement qualifiés qui s’appuient sur ces données de reconnaissance, des données de reconnaissance technique. Pour certains systèmes d’attaque, tels que Storm Shadow, ces missions de lancement peuvent être effectuées automatiquement, sans avoir besoin d’utiliser l’armée ukrainienne. Qui le fait ? Ceux qui fabriquent et ceux qui fourniraient ces systèmes d’attaque à l’Ukraine le font. Cela peut se produire et se produit sans la participation de l’armée ukrainienne. Le lancement d’autres systèmes, tels que l’ATACMS, par exemple, repose également sur des données de reconnaissance spatiale, les cibles sont identifiées et automatiquement communiquées aux équipages concernés qui ne se rendent peut-être même pas compte de ce qu’ils mettent exactement. Un équipage, peut-être même un équipage ukrainien, effectue ensuite la mission de lancement correspondante. Cependant, la mission est organisée par des représentants des pays de l’OTAN, et non par l’armée ukrainienne. Poutine Presser en Ouzbékistan, au Kremlin

Regardez la vidéo ici

Résumons :

Les armes de précision à longue portée (missiles) sont fournies par les pays de l’OTAN Les armes de précision à longue portée sont pilotées par des experts ou des entrepreneurs du pays d’origine Les armes de précision à longue portée doivent être liées aux données de reconnaissance spatiale fournies par les États-Unis ou l’OTAN Les cibles en Russie sont également fournies par les données de reconnaissance spatiale fournies par les États-Unis ou l’OTAN

Ce que Poutine essaie de faire valoir, c’est que les missiles à longue portée sont fabriqués par l’OTAN, fournis par l’OTAN, exploités et lancés par des sous-traitants de l’OTAN, dont les cibles sont sélectionnées par des experts de l’OTAN à l’aide de données de reconnaissance spatiale fournies par l’OTAN.

À tous égards, le tir potentiel d’armes de précision à longue portée sur des cibles en Russie est une opération OTAN-États-Unis. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de confusion quant à savoir qui est responsable. L’OTAN est responsable, ce qui signifie que l’OTAN déclare effectivement la guerre à la Russie. Les longs commentaires de Poutine ne font que souligner ce point critique. Voici plus de Poutine :

Ainsi, ces responsables des pays de l’OTAN, en particulier ceux basés en Europe, en particulier dans les petits pays européens, devraient être pleinement conscients de ce qui est en jeu. Ils doivent garder à l’esprit que ce sont des pays petits et densément peuplés, ce qui est un facteur à prendre en compte avant de commencer à parler de frapper profondément sur le territoire russe. C’est une question sérieuse et, sans aucun doute, nous suivons cela très attentivement. Poutine Presser en Ouzbékistan, au Kremlin

Naturellement, les médias occidentaux ont concentré toute leur attention sur le paragraphe ci-dessus, et pour une bonne raison ; Poutine énonce l’évidence : « Si vous attaquez la Russie, nous riposterons. » C’est le message sous-jacent. Voici quelques-uns des titres (hystériques) de vendredi :

Vladimir Poutine menace d’une « guerre totale » si l’Ukraine utilise des armes occidentales pour frapper la Russie – alors que Volodymyr Zelensky demande la permission à ses alliés, MSN.com

Pourquoi Poutine menace-t-il à nouveau d’une guerre nucléaire ?, The Interpreter

Poutine met en garde l’Occident : la Russie est prête pour une guerre nucléaire, Reuters

MENACE DU TYRAN : Vladimir Poutine menace d’une guerre totale si l’Ukraine utilise des armes occidentales pour frapper la Russie, The Sun

(et le meilleur de tous)

Il est temps d’appeler le bluff de Poutine, CNN

Est-ce de cela qu’il s’agit ; tester Poutine pour voir s’il bluffe ?

Si c’est le cas, c’est une stratégie particulièrement risquée. Mais il y a un grain de vérité dans ce qu’ils disent. Après tout, Poutine avertit que toute attaque contre la Russie déclenchera une frappe de représailles immédiate et féroce. Et il conseille aux dirigeants des « petits pays densément peuplés de l’OTAN » d’examiner comment une attaque nucléaire de la Russie pourrait avoir un impact sur leurs perspectives d’avenir. Mettraient-ils vraiment toute leur civilisation en danger pour savoir si Poutine bluffe ou non ? Voici à nouveau Poutine :

Regardez ce que vos collègues occidentaux rapportent. Personne ne parle de bombarder Belgorod (en Russie) ou d’autres territoires adjacents. La seule chose dont ils parlent, c’est que la Russie ouvre un nouveau front et attaque Kharkov. Pas un mot. Pourquoi? Ils l’ont fait de leurs propres mains. Eh bien, qu’ils récoltent les fruits de leur ingéniosité. La même chose peut se produire dans le cas où les armes de précision à longue portée dont vous avez parlé sont utilisées.

Plus largement, cette escalade sans fin peut avoir de graves conséquences. Si l’Europe devait faire face à ces graves conséquences, que feraient les États-Unis, compte tenu de notre parité en matière d’armes stratégiques ? C’est difficile à dire. Poutine Presser en Ouzbékistan, au Kremlin

Poutine semble sincèrement mystifié par le comportement de l’Occident. Les dirigeants américains et de l’OTAN pensent-ils vraiment qu’ils peuvent attaquer la Russie avec des missiles à longue portée et que la Russie ne répondra pas ? Pensent-ils vraiment que leur propagande ridicule peut avoir un impact sur l’issue d’un affrontement entre deux superpuissances dotées de l’arme nucléaire ? À quoi pensent-ils ou pensent-ils ? Nous ne savons pas. Nous semblons être entrés dans une « stupidité inexplorée » où le désespoir et l’ignorance convergent pour créer une politique étrangère qui est une folie totale. Voici un article de Tass News Service :

Les pays de l’OTAN qui ont approuvé des frappes avec leurs armes sur le territoire russe doivent savoir que leurs équipements et leurs spécialistes seront détruits non seulement en Ukraine, mais aussi à tout point d’où le territoire russe est attaqué, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, sur sa chaîne Telegram, notant que la participation de spécialistes de l’OTAN pourrait être considérée comme un casus belli.

« Tout leur équipement militaire et leurs spécialistes qui combattent contre nous seront détruits à la fois sur le territoire de l’ancienne Ukraine et sur le territoire d’autres pays, si des frappes sont menées à partir de là contre le territoire russe », a averti Medvedev.

Il a ajouté que Moscou partait du fait que toutes les armes à longue portée fournies à l’Ukraine étaient déjà « directement exploitées par des militaires des pays de l’OTAN », ce qui équivaut à une participation à la guerre contre la Russie et à une raison de lancer des opérations de combat. Les armes de l’OTAN seront frappées dans tout pays d’où la Russie pourrait être attaquée – Medvedev, Tass

Source

C’est noir sur blanc.

Là où Poutine a choisi d’adopter l’approche diplomatique, Medvedev a opté pour le coup de marteau.

« Si vous attaquez la Russie, nous vous bombarderons pour vous ramener à l’âge de pierre. »

Pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas. Mais peut-être que la clarté est ce dont les gens ont besoin pour ne pas comprendre les conséquences potentielles de leurs actes. Quoi qu’il en soit, personne à Washington ou à Bruxelles ne peut dire qu’il n’a pas été prévenu.

Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que Washington veuille réellement étendre la guerre malgré le fait que des villes d’Europe de l’Est pourraient être incinérées dans le processus. Il se pourrait que les faucons de guerre de Beltway considèrent un conflit plus large comme le seul moyen de réaliser leurs ambitions géopolitiques.

Poutine sait que c’est une possibilité réelle, tout comme il sait qu’il y a un électorat important à Washington qui soutient l’utilisation d’armes nucléaires. Cela pourrait expliquer pourquoi il procède si prudemment, parce qu’il sait qu’il y a des fous au sein de l’establishment américain qui attendent avec impatience un affrontement avec leur vieux rival russe afin de pouvoir mettre en œuvre leurs théories sur les armes nucléaires « utilisables » pour un avantage tactique. Voici Poutine :

Les États-Unis ont une théorie de « frappe préventive »… Maintenant, ils développent un système pour une « frappe désarmante ». Que cela signifie-t-il? Cela signifie frapper les centres de contrôle avec des armes modernes de haute technologie pour détruire la capacité de l’adversaire à contre-attaquer.

Poutine a consacré beaucoup de temps à l’étude de la doctrine nucléaire américaine, et cela le préoccupe profondément. Après tout, l’administration Biden n’a-t-elle pas lancé une attaque sans précédent contre « un élément clé du parapluie nucléaire russe » la semaine dernière ?

En effet, ils l’ont fait.

Et les États-Unis (via leur Nuclear Posture Review) n’ont-ils pas rebaptisé l’utilisation offensive des armes nucléaires en un acte de défense justifiable ?

C’est le cas.

Et cette révision ne fournit-elle pas aux faucons américains le cadre institutionnel nécessaire pour lancer une attaque nucléaire sans crainte de poursuites judiciaires ?

C’est le cas.

Et ces mêmes faucons de guerre n’ont-ils pas développé leurs théories respectives sur la « première frappe », la « préemption » et la « frappe désarmante » afin de jeter les bases d’une attaque nucléaire de première frappe contre un rival géopolitique de Washington ?

Ils l’ont fait.

Et la doctrine nucléaire américaine ne stipule-t-elle pas que les armes nucléaires peuvent être utilisées « dans des circonstances extrêmes pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis ou de leurs alliés et partenaires ? »

C’est le cas.

Et cette définition inclut-elle des rivaux économiques comme la Chine ?

Oui.

Et est-ce une défense d’une attaque à l’arme nucléaire de « première frappe » ?

C’est vrai.

Et cela signifie-t-il que les États-Unis ne considèrent plus leur arsenal nucléaire comme purement défensif mais comme un instrument essentiel pour préserver « l’ordre fondé sur des règles » ?

Oui, c’est le cas.

Et Poutine sait-il qu’il existe des acteurs puissants dans l’establishment politique et l’État profond qui aimeraient voir le tabou sur les armes nucléaires levé afin qu’elles puissent être utilisées dans plus de situations et plus fréquemment ?

Il le fait.

Et sait-il que Washington considère la Russie et la Chine comme les principales menaces à l’hégémonie mondiale des États-Unis et à « l’ordre fondé sur des règles » ?

Oui.

Et réalise-t-il que si les États-Unis mettent en œuvre leur politique de première frappe, la Russie n’aura peut-être pas le temps de riposter ?

Il le fait.

Et Poutine réalise-t-il que les analystes de la politique étrangère le considèrent comme un homme sobre et raisonnable qui pourrait ne pas appuyer sur la gâchette ou réagir rapidement lorsque la Russie sera confrontée à une attaque préventive qui infligera à Moscou la défaite stratégique recherchée par l’Occident ?

Non, il ne le fait pas. Il pense toujours que la possession d’une grande cache d’armes nucléaires dissuadera l’agression américaine. Mais une grande cache d’armes nucléaires n’est pas dissuasive lorsque votre adversaire est convaincu que vous ne les utiliserez pas.

Parfois, être raisonnable n’est pas la meilleure façon de repousser un adversaire. Parfois, il faut être un peu fou.

C’est une leçon que Poutine doit apprendre. Rapidement.

*

Note aux lecteurs : Veuillez cliquer sur le bouton de partage ci-dessus. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Telegram. N’hésitez pas à republier et à partager largement les articles de Global Research.

Cet article a été publié à l’origine sur The Unz Review.

Michael Whitney est un analyste géopolitique et social renommé basé dans l’État de Washington. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste-citoyen indépendant en 2002 avec un engagement en faveur du journalisme honnête, de la justice sociale et de la paix dans le monde.

Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG).