GUERRE MONDIALE : L’OCCIDENT OUBLIE LES LEÇONS DE BORODINO

Par Régis de Castelnau

J’aime bien Larry Johnson. Cet ancien agent de la CIA, longtemps chargé des problèmes de terrorisme a acquis une certaine audience depuis deux ans. En étant très critique sur le comportement de l’administration américaine dont il connaît bien les ressorts. Ne se payant pas de mots, il dispose également d’une culture militaire suffisante.

Continuant mon travail « de désinformation pro-russe » j’incite à garder son sang-froid face aux rodomontades du kéké de l’Élysée, et aux autorisations données aux ukrainiens par le patron américain d’utiliser les missiles fournis pour frapper la Russie « dans la profondeur ». On reviendra sur ce qu’implique cette « autorisation » en termes d’implication opérationnelle de l’OTAN. Mais en attendant écoutons Larry Johnson nous expliquer clairement que l’Occident n’a pas les moyens de faire la guerre à la Russie, pas plus qu’à la Chine d’ailleurs.

Régis de Castelnau

L’OCCIDENT OPTE POUR LA STRATÉGIE BORODINO EN UKRAINE ET EN CHINE

Je sais, l’Histoire ne se répète pas, mais elle rime parfois. Après avoir observé les récentes actions occidentales en Ukraine et écouté les menaces américaines de plus en plus belliqueuses dirigées contre la Chine, je constate d’étranges parallèles avec la bataille de Borodino.

Ah bon, en quoi la victoire française à la Pyrrhus dans la bataille épique contre les forces russes le 7 septembre 1812, près du village situé à l’ouest de Moscou, est-elle pertinente par rapport à la situation actuelle en Ukraine et en Chine ? Laissez-moi vous l’expliquer.

La bataille de Borodino a été l’apogée de la tentative imprudente de Napoléon de conquérir la Russie et a préparé le terrain pour sa défaite qui a suivi. Les pertes subies par les troupes françaises pour assurer leur « victoire » à Borodino les ont laissés décimés et incapables de terminer la guerre qu’ils avaient commencée. Napoléon et ses commandants se sont retranchés à Moscou pendant une courte période, mais ensuite, au début de l’hiver, ils ont réalisé qu’ils risquaient d’être anéantis s’ils restaient et ont choisi d’essayer de retourner en France. Ils ne disposaient pas la logistique nécessaire pour survivre dans une zone de conflit. La longue et meurtrière retraite de Moscou a marqué le point le plus bas de l’armée française dans cette campagne. Elle était entrée en Russie avec une armée de 600 000 hommes et en est sortie avec seulement 16 % des forces encore intactes. Perdre 500 000 soldats n’est pas une recette pour la victoire.

Nous voilà plus de 200 ans après cette débâcle et voilà les Français de retour sur le territoire russe (oui, la terre que nous appelons aujourd’hui l’Ukraine était territoire russe en 1812). On peut supposer que les Français ne sont plus très attachés à l’enseignement de l’Histoire. Ils se sont alliés à une armée ukrainienne condamnée et affrontent une fois de plus une armée russe plus nombreuse qui combat sur son propre territoire. Et qu’est-ce que les Français vont « apprendre » aux Ukrainiens ? Quelle expérience ont-ils dans la lutte interarmes contre un homologue technologique ? La réponse est : « AUCUN ! » La dernière fois que les Français ont pu revendiquer une sorte de victoire, c’était en novembre 1918, lorsque l’Allemagne s’est rendue aux alliés pour mettre fin à la Première Guerre mondiale.

Mais ce ne sont pas seulement les Français qui choisissent bêtement d’intensifier la guerre avec la Russie : les États-Unis et de nombreux pays de l’OTAN encouragent également ouvertement l’Ukraine à utiliser des missiles fournis par l’Occident pour frapper à l’intérieur de la Russie, ignorant l’avertissement de la Russie selon lequel il s’agit d’une ligne rouge. L’Occident a des difficultés d’apprentissage. Il a ignoré les avertissements de Vladimir Poutine au cours des 17 dernières années (ainsi que le câble du directeur de la CIA Bill Burns de 2008 alors qu’il était ambassadeur à Moscou) selon lesquels l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constituait une ligne rouge pour la Russie. Le non-respect de cet avertissement a abouti à l’opération militaire spéciale de février 2022. (Voir: Ukraine: les États-Unis planifient une escalade suicidaire…pour l’Ukraine (dossier) – les 7 du quebec ).

Poutine avertit désormais l’Occident que les frappes ukrainiennes en Russie constituent une autre ligne rouge qui se heurtera à une réponse militaire russe. C’est encore une fois du déjà vu, la majeure partie de l’Occident ignore l’avertissement de Poutine. Bien que les missiles fournis par l’Occident – ​​à savoir Himars, ATACMS, Storm Shadows et Taurus – aient une portée limitée (le Taurus peut parcourir la plus grande distance, environ 300 milles), il s’agit toujours d’une violation flagrante de la souveraineté de la Russie. Je réitère ce que j’ai dit dans un article précédent : si la Russie fournissait au Mexique des missiles qui étaient ensuite utilisés pour frapper des cibles à l’intérieur des États-Unis, le peuple américain exigerait des représailles. Pourquoi diable les Américains se livrent-ils au fantasme selon lequel les Russes s’en fichent ? C’est une folie totale. (Voir: Pour éviter une guerre nucléaire…que faut-il faire ? – les 7 du quebec ).

Lorsque des hommes comme Ted Postol, Stephen Bryen et Doug MacGregor expriment ouvertement leur inquiétude face à l’escalade rhétorique et physique de l’Occident contre la Russie, vous savez que vous êtes entré dans une zone d’énorme danger. Je connais ces trois hommes, et ils ne sont pas enclins à l’émotion ou aux prédictions farfelues. Pourtant, dans la situation actuelle, ils sont véritablement effrayés par ce qu’ils voient. Je partage leur peur.

La stratégie de Borodino ne se limite pas à l’Ukraine. Les États-Unis ont l’intention d’entrer en guerre contre la Chine. C’est aussi de la folie. Tout comme la profonde incursion de Napoléon en Russie a étiré ses lignes de communication (c’est-à-dire sa logistique) jusqu’à l’effondrement, les États-Unis parlent d’une confrontation militaire avec la Chine qu’ils ne peuvent pas soutenir.

L’échec de l’opération Prosperity Guardian en mer Rouge, qui n’a apparemment rien à voir avec la Chine, est en fait un précurseur de ce que les États-Unis rencontreraient s’ils entraient en guerre contre la Chine. Projeter de la puissance avec des navires de surface à l’ère des drones et des missiles hypersoniques est l’analogie du 21e siècle avec l’attaque d’une position de mitrailleuse avec une cavalerie à cheval. Je n’ignore pas la possibilité que les États-Unis, grâce à une combinaison de navires de surface, de sous-marins et de moyens aériens, puissent infliger de graves pertes aux Chinois. Mais les Chinois riposteront et, après une première poussée d’énergie, les États-Unis seront incapables de maintenir leurs forces dans le Pacifique, loin du continent américain.

La leçon de Borodino est qu’une guerre d’usure favorise la puissance la plus proche de ses lignes d’approvisionnement. C’est une leçon que l’Occident, et notamment l’Amérique, refuse d’apprendre. La classe politique dirigeante américaine – tant républicaine que démocrate – s’est trompée en croyant pouvoir imposer sa volonté au monde en recourant à la force. La diplomatie, dans leur monde imaginaire, est pour les chattes. Aucun candidat à la présidentielle ne prône la diplomatie plutôt que la force militaire. Les États-Unis et l’Europe trébuchent vers une guerre qui est entièrement évitable, mais refusent d’emprunter les voies de sortie qui pourraient désamorcer les conflits.

Une autre leçon de Borodino : même si l’armée de Napoléon a subi de terribles pertes, Napoléon a maintenu sa soif insatiable de conquête et a refusé de trouver un chemin vers la paix. C’est ce désir inassouvi qui l’a finalement conduit à Waterloo. La quête occidentale de domination de la Russie et de la Chine est susceptible de conduire à un Waterloo du XXIe siècle pour l’Amérique et l’Europe.

Oui, l’Histoire rime.