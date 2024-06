La victoire de la Russie sur l’Ukraine approche (Scott Ritter)

Alors que l’opération militaire de la Russie en Ukraine entre dans son 28e mois, on peut dire que le conflit est passé par plusieurs phases distinctes, toutes sauf une (le gambit d’ouverture) dont la priorité était la guerre d’usure comme principale philosophie militaire directrice.

Pour les observateurs militaires occidentaux, éduqués comme nous le sommes sur ce que nous considérons comme les philosophies militaires « modernes » de la guerre de manœuvre, l’approche russe du combat semble primitive, un retour à la guerre de tranchées des conflits passés, où la vie humaine était une marchandise facilement échangée contre quelques centaines de mètres de paysage grêlé d’obus.

Après un examen plus approfondi, et avec l’avantage de 27 mois de données accumulées, l’approche russe de la guerre émerge comme une application progressive de l’art militaire qui prend en compte la totalité du spectre de la guerre – tactiques de petites unités, capacité d’armement, renseignement, communications, logistique, économie de défense et, peut-être le plus important de tous, réalité politique.

Il est essentiel de garder à l’esprit que si la Russie est entrée dans le conflit face à un seul adversaire (l’Ukraine), il est devenu clair en quelques mois que Moscou était confrontée à la capacité militaire cumulative de l’Occident collectif, où le soutien financier, matériel, logistique, de commandement et de contrôle et de renseignement de l’OTAN était marié aux ressources humaines ukrainiennes pour créer une capacité militaire conçue dans l’intention d’épuiser physiquement et mentalement la Russie. pour vaincre stratégiquement la Russie en promouvant les conditions de son effondrement économique et politique.

Le fait que la Russie ait reconnu très tôt cette intention stratégique de la part de ses adversaires déclarés et non déclarés témoigne de la patience et de la vision de ses dirigeants. Des observateurs militaires extérieurs ont critiqué l’incapacité de Moscou à porter un coup fatal à l’Ukraine dès le début, attribuant cet échec à un mauvais leadership et à une capacité militaire encore plus faible de la part d’une machine militaire russe soudainement jugée incompétente.

Cependant, la réalité était bien différente : Moscou effectuait la transition stratégique d’une posture militaire en temps de paix. Il avait initialement l’intention d’un bref conflit en obligeant le gouvernement ukrainien à la table des négociations (pour être contrecarré par les partenaires occidentaux de l’Ukraine, qui ont choisi de sacrifier l’Ukraine dans l’espoir de vaincre stratégiquement la Russie au lieu d’opter pour une résolution pacifique), à une posture capable d’épuiser à la fois la capacité de résistance de l’Ukraine et la capacité de l’Occident collectif à soutenir Kiev économiquement et politiquement.

D’un point de vue militaire, l’objectif stratégique de la Russie a toujours été la « démilitarisation » de l’Ukraine. Initialement, cela aurait pu être réalisé en battant l’armée ukrainienne sur le champ de bataille. En effet, Moscou était sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, même après avoir retiré ses forces des environs de Kiev et des autres territoires ukrainiens qu’elle avait occupés dans les phases initiales du conflit. Lorsque la Russie est passée à la phase deux, l’objectif était d’achever la libération de la région du Donbass. Les batailles menées en mai et juin 2022 ont presque amené l’armée ukrainienne au point de rupture – des opérations lentes et difficiles où la Russie a exploité sa supériorité en puissance de feu pour infliger des pertes massives à une armée ayant une capacité limitée à se maintenir. Seule la décision de l’Occident collectif de fournir des injections massives de ressources militaires – équipement, formation, logistique, commandement et contrôle, et renseignement – a sauvé les Ukrainiens. Avec l’aide de l’OTAN, Kiev a pu reconstruire son armée épuisée et passer à la contre-attaque, repoussant les forces russes dans les environs de Kharkov et de Kherson.

Ce succès militaire s’est avéré être la perte de l’Ukraine et de ses alliés occidentaux. Les impressionnants gains territoriaux réalisés lors des offensives de Kharkov et de Kherson qui ont eu lieu entre fin août et mi-novembre 2022 se sont avérés être un stupéfiant. Alors que la Russie s’adaptait aux nouvelles réalités d’un conflit élargi, mobilisant des centaines de milliers de soldats, construisant des défenses solides et mettant son industrie de la défense sur le pied de guerre, les Ukrainiens et leurs conseillers de l’OTAN supposaient qu’ils seraient simplement en mesure de répéter les succès de l’été-automne 2022 grâce à une grande contre-offensive estivale en 2023.

Cet espoir s’est avéré vain.

C’est à ce moment que les principes de la guerre d’usure commencèrent à être appliqués par les Russes sous une forme plus complète. Alors que l’Ukraine et ses alliés de l’OTAN ont mis en place une capacité de frappe offensive massive qui a associé les dernières réserves de main-d’œuvre entraînées de l’Ukraine à des milliards de dollars d’équipement et de formation occidentaux, la Russie a continué à s’engager dans des opérations dites de « hachoir à viande » dans et autour de la ville d’Artyomovsk (connue en Ukraine sous le nom de Bakhmut). Ces batailles ont fait des pertes massives des deux côtés. La Russie, cependant, a pu non seulement absorber ces pertes, mais continuer à accumuler des réserves stratégiques. L’Ukraine, quant à elle, a gaspillé des dizaines de milliers de soldats et des milliards de dollars de matériel militaire difficile à remplacer qui avait été affecté à la contre-offensive de l’été 2023. Ainsi, lorsque les Ukrainiens ont finalement lancé leur contre-offensive, début juin 2023, ils l’ont fait avec des forces insuffisantes pour la tâche. Au cours des mois suivants, qui se sont prolongés jusqu’à l’automne, l’armée ukrainienne s’est écrasée face aux défenses russes, qui ont été optimisées pour vaincre les attaquants.

Au moment où la contre-offensive s’est arrêtée, en décembre 2023, l’Ukraine était une force épuisée militairement. Ses forces armées avaient épuisé leurs réserves d’effectifs. L’OTAN avait épuisé ses stocks de matériel militaire disponible. Et l’Occident était épuisé politiquement à la perspective d’un conflit sans fin qui semblait destiné à aboutir à un cycle sans fin de jets d’argent après de mauvais, tout en échouant à atteindre l’objectif stratégique de vaincre la Russie.

Moscou, en revanche, est sorti de la contre-offensive ukrainienne de 2023 en bonne position. D’un point de vue militaire, les Russes avaient gagné la guerre d’usure avec l’Ukraine et l’Occident collectif – les calculs militaires de base indiquaient que l’Ukraine consommait de la main-d’œuvre et des ressources matérielles à un rythme bien supérieur à celui qu’elles pouvaient être reconstituées, ce qui affaiblissait physiquement Kiev chaque jour où le conflit s’éternisait, tandis que les Russes étaient capables d’accumuler de la main-d’œuvre et des ressources matérielles à un rythme bien supérieur à celui que l’Ukraine était capable de détruire, ce qui signifie que la Russie se renforçait chaque jour où le conflit se poursuivait.

Sur le plan économique, l’Ukraine et ses soutiens occidentaux étaient épuisés. Le contrecoup des sanctions anti-russes agressives imposées par l’Occident a considérablement réduit la capacité industrielle des membres européens de l’alliance de l’OTAN à maintenir la portée et l’ampleur de son soutien militaire à l’Ukraine, tandis que les réalités politiques intérieures des États-Unis, amplifiées par le fait qu’ils étaient engagés dans un cycle d’élections présidentielles très disputé, a paralysé la capacité américaine à soutenir financièrement l’Ukraine. L’épuisement militaire et économique de l’Ukraine et de l’Occident collectif a gravement affecté la capacité de cette coalition à soutenir politiquement une guerre qui n’avait aucune perspective discernable de bien se terminer.

Bien que le conflit n’ait pas, loin de là, été sans coût pour la Russie, l’approche adoptée par les dirigeants, pour créer des conditions sur le champ de bataille conçues pour maximiser les pertes ennemies tout en minimisant les leurs, signifiait que Moscou est entré en 2024 dans une position beaucoup plus forte militairement, économiquement et, peut-être plus important encore, politiquement. La guerre, a-t-on dit, est une extension de la politique par d’autres moyens, et cela ne fait pas exception au vieil adage. La dernière victoire électorale du président russe Vladimir Poutine a fourni aux dirigeants de Moscou un mandat politique qui renforce considérablement la main de la Russie, en particulier par rapport à la position affaiblie de l’Ukraine.

C’est dans un tel contexte qu’il faut évaluer l’offensive russe au nord de Kharkov. D’un point de vue militaro-politique, l’opération a un objectif spécifique : repousser les forces ukrainiennes de la frontière avec la Russie afin que l’artillerie et les systèmes de roquettes ukrainiens ne puissent plus frapper le territoire russe. Mais il y a un objectif plus large pour cette offensive : poursuivre le processus de broyage de l’armée ukrainienne, pour achever la tâche plus large de « démilitarisation » fixée par le Kremlin.

En cela, la Russie y parvient. Tout d’abord, en attaquant au nord de Kharkov, Moscou a contraint Kiev à engager non seulement ses dernières réserves stratégiques mobiles en réponse, mais, parce que ces forces sont insuffisantes en force, à forcer l’Ukraine à retirer des unités sur la ligne de contact orientale, à Kherson, Zaporozhye et Donbass, et à les détourner vers la direction de Kharkov. L’épuisement des réserves fait partie intégrante de la stratégie globale d’usure russe. De plus, alors que ces forces se déplacent vers la région de Kharkov, elles sont interceptées par les frappes aériennes, de missiles et de drones russes, érodant encore leur puissance de combat. Le résultat est que l’Ukraine défend maintenant une ligne de défense plus longue avec encore moins de forces qu’au départ.

Il ne faut pas s’attendre à ce que les efforts russes s’arrêtent en direction de Kharkov. Des rapports indiquent que Moscou rassemble des forces importantes en face de la ville ukrainienne de Soumy. Si la Russie devait ouvrir une nouvelle direction d’attaque là-bas, l’Ukraine aurait du mal à trouver des forces suffisantes pour mettre en place une défense viable. Et à un moment donné, il faut s’attendre à ce que des réserves supplémentaires fassent leur apparition sur d’autres parties du champ de bataille, peut-être à Zaporozhye, à Donetsk ou à Lougansk, où les forces ukrainiennes ont été étirées jusqu’au point de rupture.

Le but d’une guerre d’usure est d’épuiser votre ennemi au point qu’il est impossible de continuer à résister. C’est l’objectif de Moscou depuis avril 2022. Et c’est l’objectif aujourd’hui. L’offensive de Kharkov n’est que la manifestation actuelle de la poursuite de cette stratégie, et l’indication la plus claire à ce jour que la fin de partie russe en Ukraine approche.

Scott Ritter est un ancien officier de renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur de « Disarmament in the Time of Perestroika : Arms Control and the End of the Soviet Union ». Il a servi en Union soviétique en tant qu’inspecteur chargé de la mise en œuvre du traité FNI, dans l’état-major du général Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe et, de 1991 à 1998, en tant qu’inspecteur en désarmement de l’ONU.

Photo de couverture : Un militaire du groupe de reconnaissance du district militaire oriental des forces armées russes est vu dans un véhicule se déplaçant en direction de Kharkiv pendant l’opération militaire spéciale en Ukraine. © Sputnik / RIA Novosti