La Russie pourrait sérieusement envisager de compter sur son partenaire stratégique iranien pour armer l’Axe de la Résistance afin de forcer un retrait américain humiliant d’au moins certaines parties de l’Asie occidentale, la Syrie en particulier, ou de l’entraîner dans un conflit régional majeur juste avant les élections de novembre.

Le président Poutine a répondu de manière énigmatique comme suit lorsqu’il a été interrogé jeudi sur la réponse de son pays à l’Occident laissant l’Ukraine utiliser ses armes pour frapper des cibles à l’intérieur des frontières universellement reconnues de la Russie : « Si quelqu’un juge possible de fournir de telles armes à la zone de guerre, de frapper notre territoire… Pourquoi ne devrions-nous pas fournir des armes similaires à ces régions du monde, où elles seront utilisées contre des sites sensibles de ces pays ? Nous pouvons réagir de manière asymétrique. Nous y réfléchirons. »

L’Axe de la Résistance est la seule force qui a la volonté politique de frapper les sites occidentaux sensibles. Ces groupes alliés à l’Iran ont déjà attaqué des bases américaines en Syrie, en Irak et en Jordanie, dont les premières ont été construites sans l’approbation de Damas tandis que les autres aident à cette occupation illégale. Ils ont intensifié leurs frappes depuis la dernière guerre entre Israël et le Hamas, suscitant parfois une réponse écrasante, mais les États-Unis continuent de rester sur place car le retrait donnerait à l’Axe de la Résistance une victoire majeure.

C’est la raison pour laquelle la Russie pourrait sérieusement envisager de compter sur son partenaire stratégique iranien pour armer ces groupes afin de forcer un retrait américain humiliant d’au moins certaines parties de l’Asie occidentale, la Syrie en particulier, ou de l’entraîner dans un conflit régional majeur juste avant les élections de novembre. Le public n’a pas l’appétit pour une autre guerre dans cette partie du monde, et il ne veut pas non plus en financer une qui se rapproche de celle qu’il finance en Ukraine, et le Pentagone doit reconstituer ses stocks.

En plus de cela, Israël a du mal à atteindre ses objectifs à Gaza, il n’est donc pas non plus préparé à un autre conflit régional majeur. Tout au plus, l’État juif autoproclamé pourrait-il mener davantage de frappes aériennes contre l’Axe de la Résistance et peut-être armer l’Ukraine d’armes offensives en réponse à l’armement par la Russie de groupes syriens et irakiens via l’Iran, surtout s’ils acheminent des armes au Hezbollah. Cependant, il est peu probable qu’Israël risque des représailles iraniennes à part entière en franchissant ses lignes rouges, de sorte que les risques d’escalade resteraient probablement minimes.

La raison pour laquelle la Russie ne l’a pas encore fait et ne fait qu’y « penser » en ce moment, selon les mots du président Poutine, est que cette politique pourrait avoir des conséquences très négatives et imprévues. C’est un pragmatique consommé et généralement très prudent lorsqu’il s’agit de prendre des décisions majeures, qu’il n’entreprend qu’après en avoir soigneusement étudié toutes les dimensions possibles, et même alors, généralement seulement au dernier moment possible. La Crimée, la Syrie et l’opération spéciale sont de parfaits exemples de cette approche.

Alors que beaucoup aimeraient voir la Russie aider l’Iran à faire saigner les États-Unis en Asie occidentale via l’Axe de la Résistance, le Kremlin craint que cela ne conduise les États-Unis à « escalader au maximum pour désamorcer » la situation en Ukraine en ordonnant aux troupes de l’OTAN de traverser le Dniepr et de s’approcher de manière menaçante des nouvelles frontières de la Russie. Dans ce jeu dangereux de la poule mouillée nucléaire, Moscou pourrait recourir à des armes nucléaires tactiques en dernier recours pour se défendre, ce qui pourrait déclencher une série d’événements rapides qui se termineront par l’apocalypse.

En outre, bien qu’il y ait une justice poétique dans le fait que la Russie utilise l’Iran pour chasser les États-Unis d’Asie occidentale, tout comme les États-Unis ont utilisé l’Ukraine pour chasser la Russie de la mer Noire (comme certains Occidentaux le font au moins), il y a toujours une chance que l’escalade régionale risque de devenir incontrôlable en raison du fait que Netanyahu est un canon libre…(loser canon) Il est sous pression nationale et internationale comme jamais auparavant, et il pourrait sérieusement envisager de « s’intensifier pour désamorcer » contre l’Iran, tout comme les États-Unis pourraient le faire contre la Russie (qu’elle soit coordonnée ou non).

De son point de vue, la Russie s’appuyant sur l’Iran pour armer l’Axe de la Résistance avec de meilleures armes pour frapper les bases régionales des États-Unis pourrait faire basculer l’ équilibre des forces entre Israël et le Hezbollah, rendant ainsi l’État juif autoproclamé plus vulnérable que jamais vis-à-vis de ses adversaires. En conséquence, tout comme les États-Unis pourraient ordonner aux troupes de l’OTAN de traverser le Dniepr et de s’approcher de manière menaçante des nouvelles frontières de la Russie, Israël pourrait menacer de franchir les lignes rouges du Hezbollah, ce qui pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale.

Même si les États-Unis et Israël ne réagissent pas de manière excessive à l’armement potentiel de l’Axe de la Résistance par la Russie via l’Iran, certaines de ces armes pourraient également être acheminées vers les Houthis du Yémen, qui pourraient ensuite les utiliser pour menacer l’Arabie saoudite. Le président Poutine est en excellents termes avec le prince héritier du Royaume, et leurs deux pays gèrent conjointement le marché mondial du pétrole. Le scénario d’une détérioration de leurs liens si certaines armes russes se retrouvent entre les mains des Houthis pourrait également le faire réfléchir à deux fois avant cette option.