Par Moon of Alabama – mai 2024

Après les récentes menaces des pays “occidentaux” d’intervenir avec leurs propres troupes dans la guerre en Ukraine, la Russie a réagi en révélant une menace mortelle :

La Russie a menacé de frapper les installations militaires britanniques et a déclaré qu’elle organiserait des exercices simulant l’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille en réponse à l’utilisation d’armes britanniques par l’Ukraine pour frapper son territoire.

Il semble maintenant que le traitement ait atteint son objectif.

Le journal italien Corriere Della Serra rapporte (en italien, traduction automatique éditée) :

“Pas de bottes sur le terrain“. Selon le Corriere, il s’agit de l’une des phrases clés contenues dans le projet original du document et qui sera approuvée au sommet de l’OTAN qui se tiendra à Washington du 9 au 11 juillet. La référence est faite à l’Ukraine : l’Alliance de l’Atlantique Nord n’enverra pas de soldats au combat (“no boots on the ground“). La stratégie, dictée par les Etats-Unis, ne change pas. Mais dans le même temps, les dirigeants occidentaux se préparent à un changement de rythme.