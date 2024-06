La semaine politique du général Delawarde

Par Dominique Delawarde

Nouvelles du 8 juin 2024 –(Sélection DD)

1 – Politique étrangère russe.

2- Déclarations de Poutine relevées en marge du Forum de St Pétersbourg

La Russie a fait tout son possible pour trouver une formule de règlement en Ukraine par des moyens pacifiques,

La crise ukrainienne a commencé avec le renversement du Président Viktor Ianoukovitch en 2014 à la suite de protestations de masse.

Le rapport des pertes entre les forces russes et ukrainiennes est de 1 à 5

Aujourd’hui, 1.348 soldats et officiers russes restent en captivité en Ukraine, alors que le nombre des militaires ukrainiens en captivité s’élève à 6.465.

Au moins 30 journalistes russes ont trouvé la mort pendant les combats en Ukraine,

La Russie a le droit de fournir des armes aux régions depuis lesquelles des attaques contre les sites sensibles des pays livrant des armes à Kiev pourraient être menées;

Si les États-Unis cessent de fournir des armes à l’Ukraine, le conflit prendra fin dans deux à trois mois;

La Russie souhaite que l’Ukraine devienne un État neutre;

La livraison de missiles allemands à Kiev marque la destruction complète des relations entre

Moscou et Berlin;

La Russie ne menace personne, en particulier les chefs d’autres États;

Il serait possible de résoudre les problèmes avec les dirigeants européens s’ils avaient le courage de protéger les intérêts nationaux;

La situation à Gaza ne ressemble pas à une guerre, mais à la destruction totale de la population civile.

3 – Visite du ministre des affaires étrangères russe en Afrique sur les deux dernières années.

Mais que fait donc, pendant ce temps, le ministre des affaires étrangères français ?

4 – Élections européennes : A la veille de l’élection européenne, l’excellent tour d’horizon présenté par Auguste Rivet: «ICI BRUXELLES. CORRUPTION, GUERRE, CRISE ÉNERGÉTIQUE,

– Géopolitique de l’énergie nucléaire : émission présentée par Xavier Moreau sur RT en

français https://odysee.com/@EchiquierMondial:2/ENNUCLE:e? src=embed&t=134.228004

– Ukraine : Bulletin nmr 189 de situation sur le bras de fer planétaire OTAN-Russie. «Grand architecte vs mur du réel, Russie : 4e économie mondiale, macroneries.»

https://odysee.com/@STRATPOL:d/189:db?src=embed&t=193.213718

Xavier Moreau y démonte les affirmations mensongères d’Alain Bauer qui est dans la propagande atlantiste. Ces affirmations d’Alain Bauer sont aussi contredites par les prévisions de la banque mondiale et par celle du FMI. Cet individu prend donc ses auditeurs pour des cons.

La fuite en avant d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine (fourniture d’armes et d’instructeurs) est porteur de cruelles déconvenues pour la France. Vladimir Poutine a clairement déclaré qu’en réplique il pouvait, lui aussi, fournir des armes aux ennemis de la France et de l’occident otanien. Pourquoi pas à l’Iran, à la Syrie et aux Houtis qui visent nos bateaux, voire à des ennemis de l’intérieur.

Une vidéo intéressante de Jeffrey Sachs, géopoliticien US réputé: « Une guerre provoquée : Jeffrey Sachs de l’ONU sur la situation en Ukraine » https://www.youtube.com/watch?

v=bDHD0jQDxyQ

– Gaza : Le bilan continue de s’alourdir, jour après jour pour les palestiniens. Netanyahou n’a pas encore été cherché son ovation debout devant le Congrès US. Peut être la semaine prochaine …

La situation s’envenime à la frontière du Sud Liban. Israël cherche-t-il à élargir le conflit à l’ensemble du Moyen-Orient et à y entraîner l’occident otanien ?

– Géopolitique générale : Une vidéo intéressante de 8 minutes de Jeffrey Sachs

«Les défis et espoirs d’un monde multipolaire émergent»

https://www.youtube.com/watch?v=LZlp9dY7wy4

– Élections européennes : Pour ceux qui sont encore attachés à la Souveraineté de notre pays et à la Paix, tant en Europe qu’en Palestine, ne vous laissez pas avoir par les sondages qui veulent nous imposer les résultats avant que le scrutin n’ait lieu: un seul vote utile: UPR-Frexit. Le vote de demain pourrait réserver des surprises comme celui des législatives 2022.

A chacun de se forger son opinion, bien sûr.