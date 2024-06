ISRAËL VA PERDRE!

L’arrogance ne paye pas. À un moment donné, il arrive quelque chose ou quelqu’un avec le courage de dire «NON, C’EST ASSEZ!» C’est une vague humaine qui n’est pas arrêtable. Gandhi, un petit bonhomme frêle, arrive à convaincre son peuple qu’assez c’est assez! Il obtient de la superpuissante Empire Anglaise, l’indépendance pour son pays.

Il y a pleins d’exemple comme ça dans l’histoire du monde. Ça m’a toujours intrigué, les paroles de cette chanson Américaine qui répète souvent, «But our flag was still there!» (Mais notre drapeau était toujours là!)

J’ai recherché dans les annales de l’Anthem National Américain pour savoir l’explication de cette chanson que les Américains vénèrent par-dessus tout? Et j’ai trouvé ma réponse.

Pendant la guerre de l’Indépendance contre l’Empire Britannique, un petit Fort Américain, au bord de la mer, a été attaqué par la flotte Britannique. Cent navires de guerre contre ce petit fort pas trop important, mais gardé de gens résolues. Et aux milieux de ce fort en bois flottait fièrement le nouveau drapeau américain.

L’amiral a ordonné aux Américains de baisser leur drapeau et capituler. Les Américains ont refusés. Alors l’attaque a commencée, mais le drapeau résistait à tous les bombes pendant toute la journée, juste qu’au crépuscule ! Quand il a, en fin tombé, à la surprise de la puissante marine Britannique, c’est des gens du fort qui ont ramassés le drapeau fracassé et l’ont hissé encore, au bout de leur bras. Et ils se faisaient descendre, mais d’autre braves gens prenaient leur place. «But our flag was still there!»

Comme nous le savons tous, les Américains l’ont gagné cette guerre, contre toutes attentes ! La volonté d’un peuple, peu faire la différence. Le sentiment victorieux d’avoir gagné contre LA superpuissance mondiale, cette émotion violente et triomphateur a fait son chemin au travers les rangs des rebelles Américains.

C’est possible!

John Mallette

Le Poète Prolétaire