Pour l’éminent British Medical Journal, les vaccins et le confinement ont causé d’innombrables décès

Les vaccins contre le Covid-19 et les mesures de confinements pourraient être responsables de l’augmentation des décès durant l’épidémie. Il ne s’agit pas de l’énième thèse taxée complotiste mais des conclusions d’une récente étude publiée sur le BMJ Public Health le 3 juin 2024, une branche du British Medical Journal, la célèbre revue médicale faisant autorité au Royaume-Uni et dans le monde.

C’est une véritable bombe. Données à l’appui, des scientifiques loin de tous soupçons ont évoqué les conséquences des restrictions comme facteurs indéniables de l’excessive mortalité des années 2021-2022 :

“Depuis l’éclosion de la pandémie de COVID-19, la surmortalité comprend donc non seulement les décès dus à l’infection par le SARS-CoV-2, mais aussi les décès liés aux effets indirects des stratégies sanitaires pour lutter contre la propagation du virus et l’infection.” “Les pays du monde occidental ont rapidement mis en œuvre des mesures de confinement (telles que les confinements, les fermetures d’écoles, la distanciation physique, les restrictions de voyage, les fermetures d’entreprises, les ordres de rester à la maison, les couvre-feux et les mesures de quarantaine avec traçage des déplacements) pour limiter la propagation du virus. Ces interventions non pharmaceutiques ont toutefois eu des effets indirects néfastes (tels que les dommages économiques, l’accès limité à l’éducation, l’insécurité alimentaire, la maltraitance des enfants, l’accès limité aux soins de santé, la perturbation des programmes de santé et les problèmes de santé mentale) qui ont augmenté la morbidité et la mortalité par d’autres causes [que le Covid-19].” Les populations vulnérables ayant besoin d’un traitement médical complexe, comme les patients atteints de maladies cardiovasculaires, de maladies cérébrovasculaires, de diabète et de cancer, ont été touchées par ces restrictions en raison de l’accès limité aux services médicaux et de leur prestation.”

Selon les mêmes, les effets secondaires des vaccins ont été “sous–estimés“. Et de rappeler les tests Pfizer qui avaient mis en évidence “un risque plus élevé de 36 % d’effets indésirables graves dans le groupe vacciné” par rapport aux individus auxquels un placebo avait été administré.

“Par définition, ces effets indésirables graves entraînent la mort, mettent la vie en danger, nécessitent une hospitalisation (ou sa prolongation) et entraînent une invalidité/incapacité persistante importante (…). L a plupart de ces effets indésirables graves concernent des conditions cliniques courantes, par exemple, un AVC ischémique, un syndrome coronarien aigu ou une hémorragie cérébrale. Les professionnels de santé et les citoyens ont signalé des blessures graves et des décès après la vaccination dans diverses bases de données officielles du monde occidental, comme VAERS aux États-Unis, EudraVigilance dans l’Union européenne et Yellow Card Scheme au Royaume-Uni.”

Dans leurs conclusions, les scientifiques qui lamentent que “les autopsies ont rarement été effectuées” invitent les gouvernements à enquêter :

“La surmortalité est restée élevée dans le monde occidental pendant trois années consécutives, malgré la mise en œuvre de mesures de confinement et de vaccins contre le COVID-19. Cela soulève de graves préoccupations. Les dirigeants politiques et les décideurs doivent examiner en profondeur les causes sous-jacentes de cette mortalité excessive.”

Seront-ils écoutés ?

Quant à nos concitoyens les plus enthousiastes quant aux mesures restrictives, prendront-ils acte des scandales, des études, et des fuites mettant à mal les décisions prises durant l’épidémie qui se succèdent?

Rien n’est moins sûr.

Audrey D’Aguanno

Crédit photo : DR (photo d’illustration)