ALERTE ROUGE : nano-biotechnologie, ARNm, sont des armes de destruction massive contre l’humanité

Par, le 25 avril 2024. Ce que vous allez (re)lire dans cette compilation PDF remarquablement mise en page par Jo , est ce que vous lirez de plus important pour les très longues prochaines années.

RIEN, n’est plus important aujourd’hui que de comprendre et exposer ce crime gigantesque à l’échelle planétaire. Cette information contenue dans le PDF ci-dessous est la raison même pour laquelle il faut s’opposer à 100% au « traité pandémies » de l’OMS. C’est notre arrête de mort à toutes et tous !

L’humanité est sous attaque nano-biotechnologique depuis plusieurs décennies, culminant dans ce qu’on pourrait appeler « L’opération COVID-19 / injections ARNm », véritable arsenal de guerre biologique dernier cri contre les peuples du monde, essentiellement les peuples des pays dits « développés ».

Nous dénonçons ici le fléau #1 contre l’humanité, de fait contre tout organisme vivant sur cette planète, les preuves sont accablantes et terrifiantes. Nous vous en laissons seuls juges . Merci de diffuser sans aucune modération. Il en va tout simplement de la survie de l’humanité.

La nano-biotechnologie, arme de destruction massive déployée contre l’humanité (PDF) :

Nano-biotechnologie_FleauNo1_contre_lhumanite