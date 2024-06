Après 3 ans de censure: les médias grand public confirment que «les vaccins COVID sont à blâmer pour la surmortalité»

.

Introduction

Si ce rapport de The Telegraph avait été publié début 2021, plusieurs millions de vies auraient été sauvées.

Mais en 2021, la censure a été imposée. Le journalisme honnête a été réduit au silence. Les médias ont soutenu la campagne de peur.

Le rapport du Telegraph de la rédactrice scientifique Sara Knapton, 5 juin 2024, concerne :

Des chercheurs néerlandais ont analysé les données de 47 pays occidentaux et ont découvert qu’il y avait eu plus de trois millions de décès supplémentaires depuis 2020, la tendance se poursuivant malgré le déploiement des vaccins et des mesures de confinement.

Ils ont déclaré que les chiffres « sans précédent » « soulevaient de sérieuses inquiétudes » et ont appelé les gouvernements à enquêter pleinement sur les causes sous-jacentes, y compris les éventuels méfaits des vaccins. Écrivant dans le BMJ Public Health, les auteurs de la Vrije Universiteit d’Amsterdam ont déclaré : « Bien que les vaccins Covid-19 aient été fournis pour protéger les civils contre la morbidité et la mortalité dues au virus Covid-19, des événements indésirables suspects ont également été documentés. « Les professionnels de la santé et les citoyens ont signalé des blessures graves et des décès après la vaccination à diverses bases de données officielles dans le monde occidental. »

Cliquez ici pour lire l’article complet sur The Telegraph.

Commentaires et analyses

Depuis le début de l’année 2021, coïncidant avec le déploiement du vaccin Covid, une tendance à la hausse des décès liés au vaccin Covid s’est développée.

Il y a une augmentation de la surmortalité attribuable au vaccin Covid.

Ironiquement, trois ans plus tard, les médias grand public rapportent maintenant (voir Telegraph ci-dessus) la surmortalité vaccinale liée au Covid.

C’EST LA VÉRITÉ TACITE :

Surmortalité déclenchée par le « vaccin » Covid 19 (2020-2022)

.

Vous trouverez ci-dessous un graphique relatif à la surmortalité en Allemagne (toutes causes confondues), qui indique l’écart entre la mortalité observée et la mortalité attendue (par groupe d’âge) en 2020, 2021 et 2022.

Remarquez l’évolution à la hausse de la surmortalité en 2021 et 2022 suite au déploiement du vaccin Covid en décembre 2020. Cette tendance est mondiale.

Allemagne : surmortalité par groupe d’âge (%)

Désinformation dans les médias grand public

En 2021, les médias grand public ont joué un rôle clé dans le maintien de la désinformation concernant le vaccin Covid. Cela faisait partie de l’appareil de propagande. Il a joué un rôle déterminant dans le maintien de la campagne de peur.

Les médias grand public ont également légitimé un régime de censure, de menaces, de sanctions, de licenciements de scientifiques et d’universitaires dans les grandes universités, de licenciement de médecins et d’infirmières dans les hôpitaux « pour avoir dit la vérité », sans parler du rôle insidieux des fondations « Big Money » dans la corruption et la cooptation de politiciens dans plus de 190 pays, et bien plus encore.

Les gens du monde entier ont vécu cette crise. De nombreuses vies ont été détruites.

Sans la censure des médias et la suppression de la vérité, cette crise n’aurait pas eu lieu.

La publication de The Telegraph sur la surmortalité liée au vaccin Covid indique-t-elle un changement fondamental par rapport aux médias grand public, à savoir une tendance à la levée de la censure ?

Nous avons travaillé sans relâche au nom et en solidarité avec nos communautés respectives, à l’échelle nationale et internationale.

Cette crise touche l’humanité tout entière, à savoir les 8 milliards d’habitants de la planète qui sont victimes de la fausse science, de la fraude et de la corruption.

Les profits de plusieurs milliards de dollars sont la force motrice de ce programme diabolique.

« Tuer est une bonne affaire ». Nous assistons à un crime contre l’humanité d’une ampleur sans précédent, qui affecte la vie de toute la population de notre planète.

L’OMS ainsi que quelque 190 gouvernements nationaux sont complices du déploiement du vaccin Covid. Ils avaient la responsabilité d’annuler le vaccin.

Dans le même temps, au cours des trois dernières années, les médias ont raconté des mensonges au nom des gouvernements et des grandes entreprises pharmaceutiques.

Les données officielles relatives aux décès et aux événements indésirables liés aux vaccins ne sont pas mentionnées.

PFIZER A UN CASIER JUDICIAIRE

Fait important, jamais mentionné par les médias ou reconnu par nos gouvernements, Pfizer est la seule société pharmaceutique à avoir un casier judiciaire auprès du ministère américain de la Justice.

Pour consulter la décision historique du ministère de la Justice, cliquez sur la capture d’écran ci-dessous

Comment diable pouvons-nous faire confiance à un conglomérat de vaccins Big Pharma qui a plaidé coupable à des accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice, notamment pour « marketing frauduleux » et « violation de la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques » ?

Flashback en novembre 2020. Rapport frauduleux de la BBC

C’EST LE MENSONGE TACITE

Quelques semaines avant le lancement officiel du vaccin à ARNm début novembre 2020, la BBC a publié un reportage médiatique opportun sur le Covid intitulé :

« Covid : pourquoi le virus est-il une telle menace » ?

Selon la BBC, citant et citant à tort « l’opinion scientifique », le virus avait développé « une tactique évolutive tueuse avec délit de fuite », en vue de propager l’infection Covid-19 à grande échelle.

Propagande médiatique : la BBC est-elle responsable des décès liés aux vaccins à ARNm ?

L’objectif tacite de ce reportage du correspondant scientifique de la BBC, James Gallagher, était d' »effrayer le public britannique », de soutenir la campagne de peur tout en promouvant l’acceptation du vaccin à ARNm Covid.

L’article était basé sur la « voix faisant autorité » du professeur Lehner de l’Université de Cambridge, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Addenbrooke, Cambridge :

« Un simple virus a mis un terme brutal à la vie telle que nous la connaissons. Nous avons déjà été confrontés à des menaces virales, y compris des pandémies, mais le monde ne s’arrête pas à chaque nouvelle infection ou saison grippale. Alors, qu’en est-il de ce coronavirus ? Quelles sont les bizarreries de sa biologie qui constituent une menace unique pour nos corps et nos vies ? Selon Lehner : Dans les premiers stades d’une infection « Le virus est capable de tromper le corps. … Il [le virus] se comporte comme un tueur « hit and run » La quantité de virus dans notre corps commence à atteindre un pic la veille du jour où nous commençons à tomber malades. … Mais il faut au moins une semaine avant que Covid ne progresse au point où les gens ont besoin d’un traitement hospitalier. « C’est une tactique évolutive vraiment brillante – vous ne vous couchez pas, vous sortez et vous passez un bon moment », explique le professeur Lehner de l’Université de Cambridge. Le virus est donc comme un conducteur dangereux qui fuit la scène – le virus est passé à la victime suivante bien avant que nous ne nous rétablissions ou que nous mourions.

En termes clairs, « le virus se fiche » si vous mourez, dit le professeur Lehner, « c’est un virus de délit de fuite »… Il fait des choses étranges et inattendues au corps (BBC, James Gallagher, 22 octobre 2020, c’est nous qui soulignons)

Quelle foutaise !

« Covid : Pourquoi le coronavirus est-il une telle menace ? BBC. Réponse : la désinformation des médias et la campagne de peur.

Ce reportage frivole de la BBC personnifie le soi-disant « virus qui s’en fout », dans le but de créer la panique, citant les déclarations imprudentes d’un scientifique de Cambridge, qui est à la solde du Wellcome Trust de Big Pharma.

À son tour, le « virus Hit and Run » (plutôt que les gouvernements corrompus) est accusé d’avoir « ordonné le confinement » (11 mars 2020), imposé à 190 pays, ce qui a créé des ravages économiques et sociaux dans le monde entier.

Ce qui est en jeu, c’est la criminalisation des médias grand public pour avoir induit en erreur des millions de personnes au cours des 3 dernières années, soutenant ainsi les mensonges de Big Pharma et les directives corrompues des politiciens, sans parler des déclarations frauduleuses du directeur général de l’OMS, le Dr Tedros.

Ce qui se passe maintenant, c’est que la BBC reconnaît que des gens meurent, mais « les experts ne savent pas pourquoi ».

« Ils ne savent pas quelle en est la cause et la raison »

ATTENTION AUX THÉORIES DU COMPLOT

La BBC accuse les prétendus théoriciens du complot d’avoir déclaré que le vaccin Covid n’est «pas sûr».

« Ces dernières années, il y a eu une croissance des théories du complot en ligne, qui suggèrent que les vaccins comme le vaccin Covid sont dangereux ou inefficaces. M. Ward a déclaré qu’il était « inquiet que les gens puissent croire aux théories du complot ». Mais il insiste sur le fait que « ce ne sont que cela, ce ne sont que des théories du complot. Ce que je fais, ce sont les faits ». Il a déclaré : « Toutes les preuves internationales montrent que les vaccins que nous distribuons au Royaume-Uni sont sûrs, ils sont très efficaces et ils vous protégeront de certaines maladies vraiment horribles. »

Dans le même temps, la BBC décrit le virus SARS-CoV-2 comme étant impliqué dans :

Une tactique conspirationniste de « tueur de délit de fuite » [SIC]

(Voir BBC, James Gallagher, 22 octobre 2020)

La criminalité à l’échelle de la planète entière

Quelque 14 milliards de doses de vaccin Covid ont été administrées dans le monde, soit 1,75 dose par personne pour une population mondiale de 8 milliards d’habitants.

Si les médias avaient honnêtement rapporté la nature du vaccin Covid et ses effets dévastateurs, des millions de vies auraient été sauvées.

À ce stade, à l’exception de l’Afrique, 75 % de la population mondiale a déjà été vaccinée. Il n’y a pas de retour en arrière.

Les gouvernements et les autorités sanitaires nationales de mèche avec Big Pharma étaient pleinement conscients dès le départ que le « vaccin» Covid-19 était propice à une tendance à la hausse de la mortalité et de la morbidité.

Doctors for Covid Ethics a publié une déclaration générale en juillet 2021 sur la base des données d’EudraVigilance, (UE, EEE, Suisse), MHRA (Royaume-Uni) et VAERS (États-Unis) :

Le signal de préjudice est désormais indiscutablement écrasant et, conformément aux normes éthiques universellement acceptées pour les essais cliniques, Doctors for Covid Ethics exige que le programme de « vaccination » COVID-19 soit immédiatement interrompu dans le monde entier. La poursuite du programme, en pleine connaissance des atteintes graves et de la mort d’adultes et d’enfants, constitue un crime contre l’humanité ou un génocide, dont les responsables ou les complices seront tenus personnellement responsables.

.

Le rapport confidentiel de Pfizer

Un autre document important qui était à la disposition des autorités sanitaires nationales aux États-Unis était le rapport « confidentiel » de Pfizer. Ce rapport, qui a été rendu public en vertu de la liberté d’information (FOI) en octobre 2021, fait l’effet d’une bombe.

.

Pour plus de détails, voir : Michel Chossudovsky,

Le rapport « secret » de Pfizer sur le « vaccin » Covid. Au-delà de l’homicide involontaire. Les preuves sont accablantes. Le vaccin devrait être immédiatement retiré dans le monde entier

.

Le vaccin a été lancé à la mi-décembre 2020. D’ici la fin du mois de février 2021,

« Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès prétendument causés par le vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés, dont 23 cas d’avortements spontanés sur 270 grossesses et plus de 2 000 rapports de troubles cardiaques. »

Les données recueillies de mi-décembre 2020 à fin février 2021 confirment sans équivoque « l’homicide involontaire ».

Sur la base des preuves, Pfizer avait la responsabilité d’annuler et de retirer immédiatement le « vaccin ». Le meurtre par opposition à l’homicide involontaire coupable implique une « intention criminelle ». D’un point de vue juridique, il s’agit d’un « acte de meurtre » appliqué dans le monde entier à une population cible de 8 milliards de personnes.

Cliquez ici pour lire le rapport complet de Pfizer.

Michel Chossudovsky, Substack 9 juin 2024

Une version antérieure de cet article a été publiée par Global Research

La crise mondiale du coronavirus, le coup d’État mondial contre l’humanité

par Michel Chossudovsky

Michel Chossudovsky revient en détail sur la façon dont ce projet insidieux « détruit la vie des gens ». Il fournit une analyse complète de tout ce que vous devez savoir sur la « pandémie » – des dimensions médicales aux répercussions économiques et sociales, en passant par les fondements politiques et les impacts mentaux et psychologiques.

« Mon objectif en tant qu’auteur est d’informer les gens du monde entier et de réfuter le récit officiel qui a été utilisé comme justification pour déstabiliser le tissu économique et social de pays entiers, suivi de l’imposition du « vaccin mortel » COVID-19. Cette crise touche l’humanité dans son ensemble : près de 8 milliards de personnes. Nous sommes solidaires de nos semblables et de nos enfants dans le monde entier. La vérité est un instrument puissant.

Critiques

Il s’agit d’une ressource approfondie d’un grand intérêt si c’est la perspective plus large que vous êtes motivé à comprendre un peu mieux, l’auteur connaît très bien la géopolitique et cela ressort dans la façon dont Covid est contextualisé. —Dr Mike Yeadon

Dans cette guerre contre l’humanité dans laquelle nous nous trouvons, dans cet assaut singulier, irrégulier et massif contre la liberté et la bonté des peuples, le livre de Chossudovsky est un roc sur lequel soutenir notre combat.

En quinze chapitres scientifiques concis, Michel retrace la fausse pandémie de covid, expliquant comment un test PCR, produisant jusqu’à 97% de faux positifs prouvés, combiné à une campagne de peur implacable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a pu créer une « plandémie » mondiale chargée de panique ; que cette plandémie n’aurait jamais été possible sans le tristement célèbre test de réaction en chaîne par polymérase modifiant l’ADN – qui à ce jour est imposé à une majorité de personnes innocentes qui n’en ont aucune idée. Ses conclusions sont attestées par des scientifiques de renom. —Peter Koenig

Le professeur Chossudovsky expose la vérité selon laquelle « il n’y a pas de relation de cause à effet entre le virus et les variables économiques ». En d’autres termes, ce n’est pas la COVID-19, mais plutôt la mise en œuvre délibérée des confinements illogiques et sans fondement scientifique qui a provoqué l’arrêt de l’économie mondiale. –David Skripac

Une lecture du livre de Chossudovsky fournit une leçon complète sur la façon dont il y a un coup d’État mondial en cours appelé « La Grande Réinitialisation » qui, s’il n’est pas résisté et vaincu par des gens épris de liberté partout dans le monde, aboutira à un avenir dystopique encore inimaginable. Transmettez ce cadeau gratuit du professeur Chossudovsky avant qu’il ne soit trop tard. Vous ne trouverez pas autant d’informations et d’analyses précieuses en un seul endroit. –Edward Curtin

ISBN : 978-0-9879389-3-0, Année : 2022, PDF Ebook, Pages : 164, 15 Chapitres

Prix : 11,50 $ EXEMPLAIRE GRATUIT ! Cliquez ici (docsend) et téléchargez.

Nous vous encourageons à soutenir le projet d’eBook en faisant un don via la page de la campagne DonorBox « Worldwide Corona Crisis » de Global Research.