Des sociaux fascistes de gauche aux sociaux fascistes de droite…la politique électorale en France

Par Robert Bibeau.

« les Européens » seraient « abandonnés aux partis politiques populistes »

Qui sont ces «Européens abandonnés» dont parle l’article du think tank Fondapol ???? Https://www.fondapol.org/etude/les-europeens-abandonnes-au-populisme/

Ces Européens sont abandonnés par qui et pourquoi sont-ils «abandonnés»?

Dans les pays européens l’activité politique est le fait du Grand capital multinational qui seul a les moyens de financer cette activité lucrative pour qui sait gravir les strapontins du pouvoir gouvernemental. Cette activité politique se matérialise sous la forme de partis politiques bourgeois (de gauche et de droite) représentant chacun une faction particulière de la classe dominante (c’est-à-dire de la grande, de la moyenne et de la petite bourgeoisie), bras exécutif local – national et mondial du Grand capital qui ordonne l’ensemble de la scène politicienne française, canadienne et mondiale.

Une élection comme les élections européennes du 9 juin n’est qu’un concours de popularité (un peu comme l’Eurovision des larbins politiques) ou s’exhibe les différents polichinelles – mascottes – artistes – équilibristes et saltimbanques bourgeois afin de démontrer à leurs patrons (les milliardaires et autres actionnaires corporatifs) la force de leur faction respective.

La conséquence de cette activité politicienne sera que les différentes factions capitalistes, en lutte pour le contrôle du pouvoir d’État, exigeront, suite aux résultats des urnes, une nouvelle répartition des subventions, des sinécures gouvernementales, des budgets et des programmes étatiques conformes au degré de « popularité » – de mystification programmatique – obtenu lors de la mascarade électorale.

Ainsi, en France par exemple, les «bourgeois macronistes populistes» ne pourront prétendre qu’a 14% des crédits étatiques alors que les populistes anti-populaires du Rassemblement National seraient en droit de prétendre à 35% et plus des crédits étatiques toutes sources confondues. Il en est ainsi pour l’ensemble des partis politiques et factions bourgeoises européennes ayant participé à ce spectacle électoral minable.

Macron, ce mauvais perdant, ce mauvais coucheur, remet en cause les résultats de l’élection européenne et exige une manche de revanche afin que la faction du capital qu’il représente s’accroche au pouvoir politique et financier. Il croit que les autres factions bourgeoises prises de court n’auront pas le temps de mobiliser leur force électoraliste et qu’il leur ravira ainsi leur victoire aux Européennes.

Bien évidemment, le prolétariat français n’a rien à faire de ces magouilles électorales – des européennes comme des nationales. Pour nous, une élection est une mascarade coûteuse ou s’affronte différentes factions du capital pour le partage du pouvoir et des crédits étatiques. Chaque parti et chaque secte politiques fera des promesses et tentera de nous faire endosser les politiques d’austérité devant sauvegarder cette civilisation capitaliste ébranlée. Élections piège à cons, l’élection européenne ou les bourgeois se partagent les sinécures https://les7duquebec.net/archives/292140

Les « européens » ne sont pas « abandonnés » aux partis « populistes » de gauche ou de droite. Le Grand capital européen, de plus en plus défiant envers ses polichinelles usuels, se tourne désormais vers les factions sociales fascistes de droite plutôt que vers les factions sociales fascistes de gauche pour gouverner leur exécutif étatique national. Ce que les macronistes apprendront en juillet prochain.

Pour nous prolétaires, nous comprenons ce qui est en jeu à l’occasion de ces jeux électoraux et nous préparons le changement de paradigme.