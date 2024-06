Après guerre, la CIA a récupéré les réseaux nazis pour lutter contre les communistes

http://mai68.org/spip3/spip.php?article416

Extrait de Music Box de Costa Gavras en 1989 Enregistré sur France 5 le 7 juin 2024 vers 21h10

C’est en fait Klaus Barbie, prof de torture au service de la CIA en Bolivie, qui a vaincu Che Guevara. Et actuellement les Américains utilisent les nazis ukrainiens pour faire la guerre à la Russie. Note : En prime, je vous mets dans un encadré sous l’article la vidéo « Klaus Barbie, notre meilleur ennemi » enregistrée à la télé le 26 septembre 2011 La CIA a utilisé les anciens nazis, pour lutter contre la révolution (vidéo 1h25) http://mai68.org/spip/spip.php?article3229

Klaus Barbie, notre meilleur ennemi. Enregistré sur France 3 le 26 septembre 2011 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Après avoir utilisé Hitler pour essayer de détruire l’URSS, l’impérialisme américain a utilisé les anciens nazis, comme Klaus Barbie, pour lutter contre la révolution, que ce soit dans les pays d’Europe ou dans ceux d’Amérique latine. Et aujourd’hui, ils utilisent la nazis ukrainiens pour faire la guerre à la Russie.

Onfray et Ferrari sur la crise Russie-USA : pas mal !

http://mai68.org/spip3/spip.php?article417

Michel Onfray compare Macron à Louis XIV :

« Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux »

Europe 1 – 1er juin 2024

Une personne a suggéré cette vidéo, en la disant pas mal. Oui, mais là on voit bien qu’Onfray est un anticommuniste primaire. Les communistes n’ont pas collaboré avec les nazis jusqu’à l’invasion de la Russie par l’Allemagne. C’est faux : L’appel à la résistance du communiste Tillon date d’ailleurs du 17 juin 1940, un jour avant le fameux appel du 18 juin qui n’était là que pour faire oublier celui du 17. C’était de la prestidigitation : on attire l’oeil ailleurs pour qu’il ne voit pas ce qui est important.

Quand au prétendu pacte « germano-soviétique », son vrai nom est « Pacte de non-agression », et il n’a été signé par Staline que parce que la France et l’Angleterre avaient signé le pacte de Munich environ an auparavant, en 1938, livrant ainsi la Tchécoslovaquie et sa puissante armée à Hitler dans le but caché (cela faisait parti du secret des accords) que celui-ci détruise ensuite l’URSS.

En signant le Pacte de non-agression, Staline espérait seulement retarder l’invasion allemande de la Russie suffisamment longtemps pour que la Russie ait le temps de se préparer à la guerre.

Appel à la résistance du 17 juin 1940 de Charles Tillon du PCF : http://mai68.org/spip/spip.php?article1324 (facsimilé et commentaires) ____________________________________________________________________ L’appel à la résistance du PCF, signé MAURICE THOREZ, Secrétaire Général du Parti Communiste Français, et de JACQUES DUCLOS, Secrétaire du Parti, daté du 10 juillet 1940, est ci-dessous : LEUR 10 JUILLET ET LE NÔTRE !

Cet appel à résister fut rédigé au début de juillet 1940 et tiré clandestinement à 600 000 exemplaires, puis diffusé dans la clandestinité sur le sol national par les militantes et militants du parti communiste français (interdit depuis août 1939).

Et, ce même 10 juillet 1940, à une écrasante majorité, sauf 80 députés essentiellement de gauche, sans membre du PCF puisqu’interdit, l’assemblée votait les pleins pouvoirs à Pétain !

Quand je pense qu’aujourd’hui les enculés de droite osent dire que le PCF ne serait jamais entré en résistance si Hitler n’avait pas envahi l’Union Soviétique !

Rappel : L’opération Barbarossa, nom de code de l’invasion nazie de l’URSS, commença le 22 juin 1941 ! Donc bien après le début juillet 1940 ! Quant à l’attitude de la droite par rapport à Hitler et Pétain, n’en parlons pas ! ou, sinon, parlons de collaboration ! Car, à peu de choses près, aucun autre mot ne convient !

L’appel est ici : http://mai68.org/spip/spip.php?article4185

Les grèves de mai-juin 1941, menées par les communistes avant l’invasion de l’URSS par les nazis : Note de do : Il est très important de noter que cette grève menée par les communistes français eut lieu avant l’invasion de l’URSS par l’Allemagne (22 juin 1941). En effet, des propagandistes dont la mauvaise foi est au service du pouvoir, oubliant que le patronnat français et les politiciens à leurs bottes ont immédiatement collaboré avec l’occupant nazi, osent aujourd’hui accuser les communistes français de n’être entré en résistance qu’après l’invasion de l’URSS par les Allemands. Cette grève est une preuve qu’il s’agit d’une propagande mensongère. Histoire de cette grève : http://mai68.org/spip/spip.php?article4295 ________________________

