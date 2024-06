Ce sont les mots du président serbe Aleksander Vucic. Il devrait le savoir. Il est au milieu de tout cela. Il pense que l’Europe sera en guerre avec la Russie dans « pas plus de trois ou quatre mois », si cela dure.

Le président Vucic a déclaré que « personne ne tente d’arrêter la guerre. Personne ne parle de paix. La paix est presque un mot interdit. Faites défiler vers le bas pour le texte et la vidéo de 5 minutes

Le dirigeant hongrois Viktor Orban a un point de vue similaire à celui du président slovaque Robert Fico, qui a survécu à une récente tentative d’assassinat.

En Europe occidentale, au Royaume-Uni et à Washington, tout le monde parle d’une guerre plus large avec des missiles à longue portée utilisés pour des attaques en Russie. De telles attaques ne peuvent pas relancer l’armée ukrainienne vaincue. Leur but semble être de provoquer la Russie dans des représailles que Washington peut utiliser pour élargir la guerre.

Le président Vucic a raison. L’Occident ne fait aucun effort – en fait, évite tout effort – pour désamorcer cette situation dangereuse. Au lieu de cela, l’Occident jette du pétrole sur le feu avec des attaques de missiles à longue portée et des troupes françaises envoyées en Ukraine.

Il est tout à fait clair depuis le premier jour que la guerre limitée et prolongée de Poutine a permis à l’Occident de s’impliquer de plus en plus dans le conflit, au point que le conflit est maintenant vraiment entre l’Occident et la Russie. Comme le dit le président Vucic, le prestige de l’Occident est maintenant en jeu et l’Occident ne peut pas permettre à la Russie de l’emporter.

Il semble que Poutine ait finalement réalisé que la guerre ne se limite plus au Donbass et est devenue une menace plus large qui n’est pas soumise à des négociations dans des conditions que la Russie peut accepter.

Maintenant que Poutine est acculé par la perspective de missiles de l’OTAN frappant profondément la Russie, l’attente du président Vucic que la guerre soit à portée de main est compréhensible. La façon dont les choses se présentent, l’évitement de la guerre dépend du nombre de provocations que le Kremlin acceptera et de la durée de celle-ci. Poutine doit rapidement sortir l’Ukraine de la guerre avant que l’Ukraine ne se remplisse de personnel militaire de l’OTAN.

Le mandat de Zelensky a expiré, le rendant illégitime. Les forces russes devraient rapidement prendre Kiev, installer un nouveau gouvernement acceptable pour l’Ukraine en tant que pays neutre et pour la réunification du Donbass avec la Russie.

Je ne sais pas si Poutine a encore le temps d’éviter une guerre plus large en remportant rapidement le conflit actuel ou si Poutine s’est battu à bon marché et n’a pas la taille de la force pour prendre Kiev et contrôler le pays.

Si Poutine a été trop limité dans son objectif et trop parcimonieux avec ses moyens, il s’est acheté une guerre plus large.

La source originale de cet article est Global Research