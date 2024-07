UNE BOMBE CANADIENNE TUE UN TRAVAILLEUR HUMANITAIRE CANADIEN À GAZA?!…

On ne sait pas encore si la bombe qui a tué un père de famille québécois le 3 avril dernier à Gaza. On sait qu’il y a eu trois frappes sur son véhicule, donc, ce n’était pas juste une erreur.

L’armée israélienne s’excuse mais Jacob Flickinger, 33 ans, n’est pas le premier travailleur humanitaire tué là-bas! Israël, toujours protégé par les gouvernements Américain et Canadien, a tous les droits, semble-t-il !?! On tue froidement de toutes sortes de manières, avec mépris et sans objection de la part de Trudeau.

Jacob Flickinger, un vétéran de l’armée canadienne, a bravement servit l’humanité, et on l’a abattue lâchement!

Trompez-vous pas, Israël n’est pas en guerre contre le Hamas, mais contre tout le peuple Palestinien. Qui n’ont plus d’eau ni nourriture, et ceux qui osent les aider se font tirer dessus, sans que le monde proteste contre le gouvernement fasciste qu’est Israël.

Le même jour, Israël a bombardé l’ambassade Iraniennes en Syrie sans que la communauté internationale intervienne. On est rendu là ! Une ambassade, c’est sacré ! Mais pas pour Israël. Trudeau va les protégés. C’était peut-être des bombes canadiennes là aussi?

John Mallette

Le Poète Prolétaire