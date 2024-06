L’empire en déclin s’enfarge dans les fleurs du tapis…de bombes

Titre original Le futur Novus Ordo Seclorum – Nous devons changer, il n’y a pas le choix !

Par Alastair Crooke – Le 3 juin 2024 – Source Strategic Culture

Lors d’une visite à Oxford il y a quelques semaines, Josep Borrell, le Haut Représentant de l’Union européenne, a fait une remarque intéressante (selon Walter Münchau) : « La diplomatie est l’art de gérer les doubles standards ». Münchau illustrait l’hypocrisie inhérente à la diplomatie en opposant l’enthousiasme avec lequel les dirigeants de l’UE ont soutenu la décision de la CPI lorsqu’elle a demandé un mandat d’arrêt contre Poutine l’année dernière, et « le refus de la soutenir – lorsqu’il frappe un membre de votre équipe » (c’est-à-dire Netanyahou).

L’exemple le plus flagrant de cette double « pensée » concerne son corrélat – la « gestion » occidentale des réalités créées. Un double standard – un « récit » où nous « gagnons » – est élaboré, puis opposé à un récit où « ils échouent ».

Le recours à la fabrication de récits de victoire (au lieu d’une réelle victoire) peut sembler plutôt intelligent, mais l’incertitude qu’il engendre peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement désastreuses. Par exemple, les menaces délibérément obscurcies du président Macron d’envoyer des forces de l’OTAN servir en Ukraine – qui n’ont fait que contribuer à ce que la Russie se prépare à une guerre plus large contre l’ensemble de l’OTAN, en accélérant ses opérations offensives.

Au lieu d’avoir un effet dissuasif – comme l’avait probablement voulu Macron – cela a fait naître un adversaire plus déterminé, Poutine ayant averti que la Russie tuerait tout « envahisseur » de l’OTAN. Ce n’était pas si malin, après tout…

Prenons un exemple plus concret : la réponse du président Poutine à une question de la presse lors de sa visite en Ouzbékistan : « Ces représentants des pays de l’OTAN, en particulier en Europe, … nous ont d’abord provoqués dans le Donbass ; ils nous ont menés par le bout du nez pendant huit ans, nous ont délibérément trompés en nous faisant croire qu’ils [l’Occident] voulaient résoudre les choses pacifiquement – malgré leur tentative apparemment contradictoire de forcer la situation “vers la paix” – par des moyens armés ».

« Ils nous ont ensuite trompés au cours du processus de négociation », a poursuivi Poutine, “ayant a priori décidé en secret de vaincre la Russie sur le champ de bataille – et donc de lui infliger une défaite stratégique. Cette escalade constante peut avoir de graves conséquences » (Poutine fait probablement allusion à un échange de missiles se terminant – même – par des armes nucléaires). « Si ces conséquences graves se produisent en Europe, comment les États-Unis se comporteront-ils compte tenu de la parité de nos armes stratégiques ? Souhaitent-ils un conflit mondial ? Difficile à dire… Voyons ce qui se passera ensuite », a-t-il conclu. (Il s’agit là d’une paraphrase de la longue séance de questions-réponses du président Poutine).

Naturellement, certains en Occident diront qu’il ne s’agit que d’une « histoire » russe et que l’Occident a toujours agi raisonnablement en réponse aux actions de Moscou.

La « pensée rationnelle » et le caractère raisonnable sont prétentieusement considérés comme les qualités définissant l’Occident (héritées de Platon et d’Aristote). Cependant, tenter d’utiliser la rationalité séculaire comme outil analytique prédominant pour comprendre les événements géopolitiques peut être une erreur. En effet, un instrument aussi limité oblige à amputer brutalement les dynamiques plus profondes de l’histoire et du contexte, ce qui risque de fausser l’analyse et d’entraîner des réponses politiques erronées.

Soyons clairs : qu’est-ce que cette diplomatie trompeuse a permis d’accomplir ? Elle a abouti à la méfiance totale de Moscou à l’égard des dirigeants européens et à son souhait de ne plus rien avoir à faire avec eux.

Est-il « rationnel » de laisser des acteurs tels que Poutine se demander si la Russie est effectivement confrontée à un Occident déterminé à lui « infliger une défaite stratégique » ou si Washington souhaite simplement élaborer un « récit gagnant » avant le mois de novembre ?

Poutine a souligné (lors de la conférence de presse) que les armes à longue portée de haute précision basées en Ukraine (telles que l’ATACMS) sont préparées sur la base de « renseignements et de reconnaissances spatiales », qui sont ensuite traduits automatiquement en paramètres appropriés pour les missiles cibles (les opérateurs ne comprenant peut-être même pas quelles coordonnées ils entrent comme cible).

Cette tâche complexe de préparation d’un missile de haute précision est cependant préparée non pas par des militaires ukrainiens, mais par des représentants des pays de l’OTAN, a souligné Poutine.

Poutine dit : « Vous, les Européens, qui fournissez et utilisez de telles armes, êtes déjà en guerre contre la Russie ». Vous ne pouvez pas prétendre, d’une part, qu’une fois que vos munitions sont transportées, elles deviennent magiquement « ukrainiennes », tout en « racontant », d’autre part, que l’OTAN – ses moyens de surveillance, ses techniciens ISR et ses manipulateurs de missiles – ne se traduit pas par une « guerre avec la Russie ».

Dans ses réponses explicites, Poutine a donné un avertissement clair à l’Occident : Ces représentants des pays de l’OTAN – surtout en Europe, surtout dans les petits pays – devraient être conscients « de ce avec quoi ils jouent ».

Pourtant, en Europe, l’idée de frapper à l’intérieur de la Russie est présentée comme tout à fait rationnelle, même si l’on sait que de telles frappes sur la Russie ne changeront pas le cours de la guerre. En clair, Poutine affirme que la Russie ne peut interpréter les déclarations et les actions occidentales que comme une intention de guerre plus large.

On peut dire que les mêmes « doubles récits » s’appliquent également à Israël. D’une part, Netanyahou et son gouvernement sont présentés comme une entité messianique, poursuivant une apocalypse biblique. D’autre part, l’Occident affirme qu’il poursuit simplement sa propre compréhension rationnelle de ce qui est dans le véritable intérêt d’Israël, à savoir une solution à deux États.

Il est peut-être inconfortable de le dire, mais le zeitgeist « non laïc, non rationaliste » de Netanyahou reflète probablement une pluralité d’opinions aujourd’hui en Israël. En d’autres termes, qu’il plaise ou non – et la quasi-totalité du monde ne l’aime pas – il n’en est pas moins authentique. C’est ce qu’il est – et il ne sert donc pas à grand-chose d’élaborer des politiques strictement laïques qui ignorent tout simplement cette réalité (à moins qu’il n’y ait la volonté de changer radicalement cette réalité – c’est-à-dire d’imposer un État palestinien par la force).

La réalité est qu’une épreuve de force se prépare au Moyen-Orient. Et dans son sillage – avec l’une ou l’autre des parties épuisées – un courant politique, ou un changement de zeitgeist (si Israël devait reconsidérer les droits spéciaux accordés à un groupe de population par rapport à un autre vivant sur une terre partagée), pourrait ouvrir une voie plus productive vers une « solution », d’une manière ou d’une autre.

Là encore, l’insistance sur une optique laïque et matérialiste invite à une mauvaise lecture du terrain et peut aggraver la situation (en acculant Israël à l’escalade massive au bord de laquelle nous nous trouvons).

Lorsque Gantz, considéré comme une alternative possible et plus raisonnable à Netanyahou, appelle à des élections anticipées, il le fait, écrit Roger Alpher dans Haaretz, « pour renouveler le contrat entre le peuple et le gouvernement et pour se mobiliser en vue d’une deuxième guerre d’indépendance. Selon cette nouvelle vision, Israël est au début d’une longue guerre sanglante pour sa survie“.

Gantz n’est pas un laïc, sa mentalité est religieuse… Quand il accuse Netanyahou d’introduire des arrière-pensées dans le « saint des saints », comme il l’a dit, c’est-à-dire dans les considérations de défense, il exprime sa croyance religieuse dans la foi de la nation. « L’État est saint, l’État avant tout ». “Ses divergences d’opinion avec Netanyahou brouillent un large consensus – incluant Yair Golan, Bezalel Smotrich, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Naftali Bennett, Yossi Cohen et le parti Likoud avec ou sans Netanyahou – selon lequel la guerre est la chose à faire. Le public israélien est un héros à cause de la guerre. C’est pendant ses guerres qu’il est le meilleur : Une nation n’a pas de plus grande élévation spirituelle que l’amour du sacrifice en « portant la civière », comme le disent les Israéliens”. En clair, Gantz – comme Netanyahou – n’est pas dans le camp occidental, libéral et laïc.

Et c’est là que la notion de « gestion des doubles standards » de Josep Borrell entre en ligne de compte : L’Europe ou les États-Unis peuvent-ils continuer à tolérer une vision du monde sioniste aussi « déraisonnable », avec toutes les conséquences négatives que cela implique pour une hégémonie américaine de plus en plus instable ?

Il y a bien une certaine « rationalité » dans la vision de Netanyahou, mais elle n’est pas ancrée dans notre ontologie mécaniste.

Peut-être aussi que les références bibliques de Netanyahou à Amalek (le peuple que le roi Saül avait reçu l’ordre d’anéantir) touchent les nerfs occidentaux à vif : Les Lumières scientifiques n’étaient-elles pas censées mettre fin à cette « autre » ontologie ? Cela rappelle-t-il à l’Occident ses propres « péchés » coloniaux ?

Le professeur Michael Vlahos, qui a enseigné la guerre et la stratégie à l’université Johns Hopkins et à l’U.S. Naval War College, et qui a été directeur du Centre d’études étrangères au département d’État, affirme que l’Amérique est elle aussi « une religion » rongée par l’apocalypse éternellement récurrente, et que la guerre est son « rituel de purification » :

“Les fondateurs – nos “créateurs” – avaient imaginé plus qu’une nation… Ils avaient également ébauché l’arc narratif d’un voyage divinement héroïque, centrant les États-Unis comme le point culminant (à être) de l’Histoire. Tel est le récit sacré de l’Amérique. Depuis leur fondation, les États-Unis poursuivent, avec une ferveur religieuse brûlante, une vocation supérieure de rédemption de l’humanité, de punition des méchants et de baptême d’un millénaire d’or sur terre. Alors que la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Russie parcouraient le monde à la recherche de nouvelles colonies et conquêtes, l’Amérique s’est fermement accrochée à sa vision unique de la mission divine en tant que “Nouvel Israël de Dieu”. Ainsi, parmi toutes les révolutions déclenchées par la modernité, les États-Unis se déclarent – dans leurs propres écritures – comme le pionnier et l’éclaireur de l’humanité. L’Amérique est la nation exceptionnelle – le singulier, le cœur pur, le baptiseur et le rédempteur de tous les peuples méprisés et opprimés : Le « dernier et meilleur espoir de la terre ».

Le président Biden a prononcé ce catéchisme avec précision à West Point le 25 mai 2024 :

“Grâce aux forces armées américaines, nous faisons ce que seule l’Amérique peut faire en tant que nation indispensable, seule superpuissance mondiale et première démocratie du monde : Les États-Unis s’opposent aux tyrans » dans le monde entier : Ils « protègent la liberté et l’ouverture ». “Nous sommes face à un homme [Poutine] que je connais bien depuis de nombreuses années, un tyran brutal. Nous ne pouvons pas – nous – et nous ne le ferons pas – nous ne nous déroberons pas”.

C’est le catéchisme de la « religion civile américaine », explique le professeur Vlahos :

Aux yeux du monde, tout cela peut ressembler à un rituel de vanité égoïste, mais la religion civile est l’article de foi national des Américains. C’est un texte sacré, qui prend une forme rhétorique à travers ce que les Américains considèrent comme l’Histoire. La religion civile américaine est inextricablement liée à la Réforme, au christianisme calviniste et à l’histoire sanglante du protestantisme, le récit sacré de l’Amérique ayant été façonné et baptisé lors des premier et deuxième grands réveils du pays. Bien que sa lecture des Écritures soit devenue laïque à l’ère progressiste, la religion américaine est restée attachée à ses racines formatrices. En effet, même notre « Church of Woke » contemporaine ne peut échapper à ses tubercules chrétiens calvinistes d’origine. Depuis 2014, une nouvelle secte en plein essor – “The Church of Woke” – cherche à transformer et à posséder pleinement la religion civile américaine, pour régner en tant que foi lui succédant. Ironiquement, la ferveur de son évangélisme canalise le post-millennialisme du Premier Grand Réveil, dont le messianisme a été codifié dans le Novus Ordo Seclorum (Nouvel Ordre des temps).

De quoi s’agit-il ? Hubert Védrine, ancien ministre français des affaires étrangères et secrétaire général de la présidence française sous le président Mitterrand, affirme que l’Occident (c’est-à-dire aussi l’Europe) – les « descendants de la chrétienté [latine] » – est « rongé par l’esprit de prosélytisme ».

“Que le “allez évangéliser toutes les nations” de Saint Paul est devenu “allez répandre les droits de l’homme dans le monde entier”… Et que ce prosélytisme est extrêmement ancré dans notre ADN : “Même les moins religieux, les plus athées, ont toujours cela en tête, [même s’ils] ne savent pas d’où cela vient”.

Est-ce là le nerf de la guerre ? « Les États-Unis en tant que nouvel Israël » – selon le professeur Vlahos – que l’on ne peut pas regarder directement dans les yeux ? Pourtant, si nous nous regardons dans le miroir, est-ce cela que nous voyons ?

« C’est de loin la question la plus profonde et la plus importante à laquelle l’Occident est confronté », déclare Védrine.

“Est-il capable “d’accepter l’altérité, de vivre avec l’autre et de l’accepter tel qu’il est… un Occident non prosélyte, non interventionniste…”, s’interroge-t-il.

Ce à quoi il répond : « Il n’y a pas le choix. Absolument aucun » –

Nous n’allons pas devenir les patrons du « monde qui vient ». Nous sommes donc obligés de penser au-delà ; nous sommes obligés d’envisager une nouvelle relation pour l’avenir entre le monde occidental et le fameux Sud global. Et que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à l’accepter ? Alors nous continuerons à être marginalisés – de plus en plus coupés du reste du monde – et de plus en plus méprisés pour notre sentiment de supériorité mal placé.

(Novus Ordo Seclorum signifie en latin « nouvel ordre des temps ». Cette phrase est l’une des deux devises latines figurant au verso du Grand Sceau des États-Unis. L’autre devise – Annuit cœptis – se traduit par « Il favorise (ou a favorisé) nos entreprises »).

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone sur Le futur Novus Ordo Seclorum – Nous devons changer, il n’y a pas le choix ! | Le Saker Francophone