BIDEN, FÂCHÉ CONTRE NETANYAHOU?!

Biden est supposément fâché, mais pas assez pour stopper l’appui et l’aide à Israël! Donc, le bain de sang continue. La rhétorique et la propagande, fait pour la galerie, continue, aussi. Washington et Ottawa appuis Israël, sans conditions. C’est des lois votées, Sans votre consentement, bien sur. Donc, c’est NOTRE faute?!

Il y a beaucoup de défauts, délibérés, dans nos démocraties fragiles. Qui on appui militairement ? Pourquoi les riches ne paient pas de taxes?

NOS soldats canadiens sont déjà en action pour défendre Israël! Ils sont au Yémen pour saisirent des armes Iraniennes, destinés aux Palestiniens. Ces armes volés vont être transférées à l’Ukraine. Avez-vous votez pour ça? Nos soldats sont devenus des mercenaires. Cet envoi, avec les Américains, le 4 avril, inclut plus de 5000 fusils d’assauts AK-47, des mitraillettes, des fusils de précisions, des lance-grenades et plus de 500 000 cartouches de fusil. «Cela constitue assez d’équipement pour armer une brigade ukrainienne de fusils de petit calibre,» a dit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué. (Journal de Montréal, le10 avril 2024, Page 25).

Israël ne respect pas déjà l’accès total à la nourriture et aux médicaments entrant à Gaza. Mais qui va les avertir? Et le fake news de NOS médias canadiens continuent de nous marteler que c’est une guerre entre Israël et le Hamas! Cette guerre est surtout une propagande bien orchestrée pour NOUS amener à croire qu’Israël mérite notre aide. La réalité, c’est qu’Israël est en guerre contre le peuple PALESTINIEN, et ça, depuis 1947! L’année ou l’Empire Britannique a abandonné leur appui au peuple Palestinien, forçant la Dominion du Canada à donner suite.

Par contre, les États-Unis et le Canada apportent des milliards de dollars d’aide militaire à Israël, mais exigent qu’Israël en fasse davantage pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire. Comme on peu le voir, on a salués les mesures initiales annoncées par Israël, mais les résultats tangibles ne sont pas là. Israël dit maintenant que ces concessions sont «temporaires» à ces nouveaux points de passage à Gaza, notamment à errer dans le nord. Tout le monde, surtout l’ONG, World Central Kitchen, qui a été pris pour cible par une frappe israélienne, tuant septe de ses travailleurs humanitaires, incluant un Canadien!

Israël est sur la sellette, mais il faut augmenter la pression. Ce que ces deux leaders, Biden et Trudeau, définitivement trop faibles, ne se mouillerons pas les pieds. Deux Ponc-Pilot, incapable de empêcher ce crime contre l’humanité, même si c’est eux qui le finance?

John Mallette

Le Poète Prolétaire