Le fascisme à la conquête du monde – la période de la pandémie du COVID

L’autre c’est l’ennemi

Cet « Autre » est projeté par l’establishment comme un défi aux espaces sociaux au-delà de la santé : ainsi, des documents officiels mettent en garde contre la «désinformation» qui menace la santé mondiale ainsi que la finance mondiale, la survie de la planète, la confiance dans les institutions politiques et la nature même de la société. la démocratie, appelant à «gérer» ou même à «supprimer» les dissidents en fixant des limites «sûres», physiques et virtuelles, aux cognitions, attitudes, comportements et même actes de langage autorisés.

La question demeure cependant : qu’est-ce qui explique la remarquable homogénéité de la représentation dominante du problème ? Nous ne pouvons proposer que des réponses provisoires, matérielles et idéologiques. Les explications matérielles peuvent inclure le fait que si la plupart des auteurs ont déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts, environ 20 % ont déclaré qu’ils en avaient. . Les conflits d’intérêts financiers n’expliquent cependant pas pourquoi la représentation dominante du problème prévaut même parmi les auteurs qui n’ont pas signalé ces conflits.

Nous proposons que les récits de blâme et de honte contre les travailleurs de la santé présentant divers degrés de résistance à la politique officielle dans le secteur de la santé ne sont pas un phénomène isolé.

En effet, des récits effrayants sur la santé qui s’inspirent d’idées (pseudo) scientifiques et de consensus réels ou imaginaires ont été déployés tout au long de l’histoire. Même si leurs objets ont évolué au fil du temps, ils se ressemblent dans la mesure où ils ont efficacement réprimé la dissidence et les troubles, en s’appuyant sur ce qui a été qualifié de «culte de l’expertise» [147] .

Parmi les exemples choisis figurent la peur des Juifs européens, accusés d’être responsables de la peste bubonique pour gérer les luttes sociales à la fin du Moyen Âge [148] , la peur des lépreux, ressuscitée des temps bibliques à la fin du 19 e siècle pour isoler les immigrants des locaux [149] , la peur des personnes d’origine chinoise, qui, en 1900, ont été mises en quarantaine de force et inoculées en masse avec des vaccins expérimentaux suite à la détection de cas de peste bubonique dans le quartier chinois de San Francisco, pour légitimer le sentiment sinophobe existant [150] , et la peur des « clochards » imputée à la variole au début du 20 e siècle [151] pour détourner la colère populaire des conditions de vie désastreuses qui exposent les masses au risque de contracter la maladie et de mourir imputées aux sans-abri [152] .

Le cholera mobilise au 19eme siècles contre les classes populaires qui deviennent dangereuses. Au 21eme siècle la covid mobilise contre les « complotistes »…

Nous soutenons qu’à notre époque, la COVID-19 joue un rôle idéologique fonctionnellement équivalent

Contrairement au passé, l’identité sociale de «l’Autre» sous la COVID-19 est multiforme, transcendant la race/ethnicité, le genre, la classe et l’idéologie politique, mais unifiée, dans le sens où elle menace l’ordre social mondial en matière de santé.

Ces frontières ont rendu «l’impensable pensable» [158] , légitimant un «état d’exception» permanent [159] par le biais de «coups de pouce» promus par l’État [160] et la coercition si elle est perçue comme nécessaire pour mener des guerres contre des pays encore à venir. menaces pour la santé connues, mais dont la réalisation est certaine [161] .

En cours de route, un système a été mis en place qui discrimine les «autres» dans de multiples espaces sociaux, comme le monde universitaire et les médias, et, dans le monde de la santé, les travailleurs de la santé «déviants», même au péril de leurs moyens de subsistance et de leur vie. comme affiché de manière convaincante dans toutes les données

Il est important de noter que ce système discriminatoire viole également des principes bioéthiques fondamentaux, tels que le consentement éclairé, c’est-à-dire le droit d’être pleinement et honnêtement informé des risques, des avantages et des alternatives à toute intervention médicale, de se voir proposer l’alternative de ne rien faire, et pouvoir choisir sans contrainte. Cela est également en contradiction avec les principes d’équité, de diversité et d’inclusion, tenus normativement en haute estime [162] – [165] par les mêmes institutions qui semblent les renverser dans la pratique. Une évaluation complète de tous les aspects scientifiques, éthiques et juridiques pertinents de la politique de vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé dépasse la portée de cette étude, de nos ressources et capacités personnelles, ni de toute étude isolée. Nous sommes toutefois convaincus que notre travail peut encore contribuer à un débat public mieux informé sur la vaccination obligatoire et sur la politique relative au COVID-19 de manière plus générale.

