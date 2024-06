La «ligne de défense de l’UE» est le dernier euphémisme pour désigner le nouveau rideau de fer (Korybko)

Par Andrew Korybko. Sur The “EU Defense Line” Is The Latest Euphemism For The New Iron Curtain (substack.com)

L’intérêt de rebaptiser ce qui a d’abord été conceptualisé comme la « ligne de défense balte » est d’imposer ce « projet » comme un projet paneuropéen inclusif qui est censé être construit pour le «plus grand bien» des citoyens du bloc impérial occidental en préparation de la guerre à poursuivre.

La Pologne et les États baltes viennent de demander un financement de l’UE pour financer ce qu’ils appellent maintenant la «ligne de défense de l’UE », qui n’est en fait que le dernier changement de nom de la «ligne de défense balte» de janvier qui a ensuite été rebaptisée «bouclier balte» avant sa dernière itération. C’est au cours de la deuxième phase conceptuelle de ce projet qu’il s’est associé à la Pologne et a jeté les bases d’une initiative conjointe «Bouclier». Voici cinq briefings de fond pour les lecteurs qui n’ont pas suivi de près ce projet :

* 22 janvier : « La ‘ligne de défense balte’ est destinée à accélérer le ‘Schengen militaire’ dirigé par l’Allemagne »

13 mai : « Le renforcement des fortifications frontalières en Pologne n’a rien à voir avec les perceptions légitimes de la menace »

* 25 mai : « Un nouveau rideau de fer est en train de se construire de l’Arctique à l’Europe centrale »

* 2 juin : « La Pologne peut se défendre contre l’invasion des immigrants illégaux sans aggraver les tensions avec la Russie »

* 7 juin : « Le sommet de l’OTAN du mois prochain pourrait voir la plupart des membres rejoindre le ‘Schengen militaire’ »

Pour résumer, les États-Unis envisagent que l’Allemagne utilise le «Schengen militaire» pour accélérer la construction de la «forteresse Europe», ce qui permettra à l’Allemagne de contenir la Russie à la demande des États-Unis, tandis que les États-Unis «pivotent vers l’Asie» pour contenir la Chine. Les deux analyses précédentes développent le concept de « forteresse Europe » pour ceux qui souhaitent en savoir plus à ce sujet. Ce projet vise essentiellement à restaurer la trajectoire de superpuissance perdue depuis longtemps de l’Allemagne avec le soutien américain.

Sa pertinence pour la « ligne de défense de l’UE » est que le financement (au moins partiel) du bloc dirigé par l’Allemagne servira probablement de prétexte à une implication directe de l’Allemagne dans sa construction, surtout si la Lettonie et l’Estonie rejoignent le «Schengen militaire» lors du prochain sommet de l’OTAN, comme l’une des analyses citées précédemment l’avait prédit. La demande de la Pologne pour l’ aide de la police allemande pour aider à garder la frontière du bloc avec la Biélorussie facilite également la probabilité que Berlin joue un rôle de premier plan dans la construction de la « ligne de défense de l’UE ».

L’une des autres analyses mentionnées précédemment était liée au nouveau rideau de fer qui devrait s’abattre sur l’UE de l’Arctique à l’Europe centrale, ses extrémités les plus septentrionales faisant référence au scénario de la Finlande rejoignant ce qui a maintenant été rebaptisé «ligne de défense de l’UE». Dans ce cas, une ligne Maginot moderne serait construite le long de la frontière UE/OTAN-Russie, mais cette fois avec l’Allemagne prenant la tête de sa construction (et avec le soutien total des États-Unis) à la place de la France.

L’intérêt de rebaptiser ce qui a d’abord été conceptualisé comme la « ligne de défense balte » est de commercialiser ce projet comme un projet paneuropéen inclusif qui est censé être construit pour le « plus grand bien » des citoyens du bloc. Cette notion est destinée à justifier le financement de l’UE puisque la Pologne et les États baltes ne veulent pas payer la totalité de la facture eux-mêmes (et ne peuvent probablement pas se le permettre) tout en renforçant la fausse perception d’une soi-disant « menace russe » conçue pour rallier les peuples du bloc autour de cette cause commune…de cette guerre mondiale « commune ».

Compte tenu du chevauchement des intérêts militaires, politiques et stratégiques en jeu, il faut donc tenir pour acquis que la «ligne de défense de l’UE» sera probablement construite et fonctionnera ensuite comme le nouveau rideau de fer. Il symbolisera la nouvelle guerre froide pour la prochaine génération et garantira que les tensions entre l’OTAN et la Russie restent la «nouvelle norme». Aucune normalisation entre ces deux éléments ne sera jamais possible après la construction de ces fortifications, mais c’est précisément ce que veulent les États-Unis afin de les diviser pour régner indéfiniment…rendre impossible un rapprochement de l’Allemagne et de la Russie.