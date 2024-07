LES BATAILLES ÉLECTORALES ENTRE LES FORCES FASCISTES NATIONALES

Par Normand Bibeau.

Changement de la garde politicienne à l’Ouest : conséquence des défaites militaires en Ukraine et en Palestine.

Qui peut décemment croire que la bourgeoisie mondiale et les médias à sa solde viennent de découvrir que Biden avait 81 ans et était sénile, quasi grabataire, et cela grâce à la performance cousue de mensonges du Challenger Trump, boosté aux stéroïdes et au botox, à peine moins sénile et âgé de 77 ans, criminel, fraudeur et attaqueur de femmes ?

Quel cirque pathétique de ridicule mortifère auquel en sont réduits la bourgeoisie mondiale et les médias bourgeois dans leur duperie électorale de danse des milliards du crétinisme parlementaire de « bonnet blanc et blanc bonnet ».

Effectivement, s’il fallait en croire la levée de boucliers médiatique qui déferle à travers le monde contre la candidature à la présidentielle américaine de « sleepy Jos », dit Biden le génocidaire, ce serait Trump par sa performance cousue de mensonges et avec l’aide des médias qui auraient révélé au monde que Biden était gâteux et inapte à briguer à nouveau la présidence de l’hégémon U$. Rien de plus faux.

Ce à quoi le monde assiste est la sanction « électorale » de la bourgeoisie à l’encontre de sa garde prétorienne politicienne, cette garde qui dans son désir de maintenir la domination de la dictature de la bourgeoisie a échoué lamentablement tant en Ukraine, qu’en Palestine, qu’à Taïwan, aux Philippines que dans chaque pays d’imposer « pacifiquement » le passage à une économie de guerre au frais du prolétariat, en préparation à la 3e Guerre mondiale contre la Chine et ses alliées.

Quiconque observe la scène internationale ne peut que constater que partout depuis l’Europe, l’Amérique latine et les U$A, des élections se tiennent et partout les politiciens « centristes » en poste, à la solde de la bourgeoisie – du Capital – sont mis en péril et sont menacés d’être remplacés par des politiciens, dits d’« extrême-droite » ou d’« extrême-gauche », les deux faces de la Minerve, déesse mythologique de la guerre, largement promu par des sondages patentés et des médias stipendiés.

Qu’est-ce qui peut intelligemment expliquer ce revirement de situation ? Pour sûr, le plan machiavélique de Biden et de sa clique de russophobes démentiels, les Nulan, Blinken et cie, de soutenir les ukronazis kiéviens et l’OTAN dans une campagne d’épuration ethnique des russophones ukrainiens pour provoquer une intervention armée de la Russie afin d’avancer l’OTAN aux frontières de la Russie mettant Moscou sous le feux nucléaire U$ et en faveur d’un LEBENSRAUM 2.0 par proxy sur la Russie et son démantèlement en principautés en faveur de l’Europe forçant la Russie à collaborer ou à tout le moins à la neutralité advenant une guerre contre la Chine a échoué lamentablement.

Même le chantage odieux après le vol de 300 milliards de $U$ , l’imposition de 19,000 sanctions, la destruction du marché gazier russe en Europe par la destruction du pipeline « Nord Stream » (voir Résultats de recherche pour « nord stream » – les 7 du quebec), la tentative de coup d’État avorté de Prigogine, l’envoi d’armes de plus en plus meurtrières et tutti quanti, rien n’y fit, la Russie triomphe toujours et ses liens avec la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, sous l’œil de la majorité des pays à l’ONU, se raffermissent au sein des BRICS et de traités d’alliance mutuelle.

La Chine et son milliard et demi de citoyens (de chair-à-canon), la plus nombreuses armée au monde, la 3e puissance nucléaire, son industrie la plus performante s’unit à la Russie contre les U$A et les armées occidentales…la chair à canon des impérialistes occidentaux. Un milliard de musulmans sont bafoués, méprisés et génocidés en Palestine par le summum du suprémacisme et du colonialisme que sont les sionazis israéliens et leurs sponsors U$/U€/ OTAN.

Les pétromonachies obscurantistes pharaoniques collaborationnistes réussissent encore par la répression barbare, la corruption, la trahison et la religion à maintenir leur peuple sous leur joug mais pour combien de temps encore ?

En plus, la bourgeoisie mondiale leurs a annoncé qu’ils seront remplacés sous peu par des énergies « vertes », coupant les pétrodollars avec lesquels ils s’arment contre leur peuple. Qui peut se surprendre que les assassins saoudiens, émirates et tous ces renégats lorgnent du côté des BRICS hégémoniques et « multipolaires » en attendant d’imposer leur dictature « démocratique »…finalement l’histoire se répète…

L’Afrique, l’Amérique latine, et l’Asie, les victimes historiques du colonialisme et de l’impérialisme des puissances d’Occident mortifères et génocidaires, assistent « les yeux grands ouverts » à la débandade de leurs tyrans, combien heureux de leur défaite, convaincus, ces naïfs, que les «ennemis de mes ennemis sont mes amis» et qui veulent tous se joindre aux BRICS et se libérer du joug du dollar U$ (pour tomber sous la botte du rouble et du yuan), des dettes et de la dictature assassine des puissances impériales occidentales.

La bourgeoisie ne cherche jamais à connaître la cause de sa monstruosité, elle cherche un coupable à châtier afin de poursuivre sa domination. Le coupable sera Biden, le sénile aux U$A, Schultz, Sunak, Trudeau, Micron et tous ces politiciens larbins…

Ils seront remplacés par des sbires plus aptes à servir les intérêts de la bourgeoisie, tantôt ultranationalistes, tantôt « socialistes », voire « communistes » mais toujours au service de celui qui les nourrit, la bourgeoisie jusqu’au sacrifice suprême : la 3ième guerre mondiale inéluctable sous le capitalisme car la guerre est l’essence même du capitalisme, la forme ultime de la concurrence sur le marché, «la manière absolue de faire des profits par d’autres moyens».

Faisons la guerre de classe à la guerre impériale

Prolétaires du monde entier unissez vous !