La page à Delawarde

Nouvelles du 29 juin 2024 (Sélection DD)

1 – Ukraine: Bulletin de situation nmr 192 de Xavier Moreau sur le bras de fer planétaire OTAN-Russie en Ukraine et ailleurs. «Sainte Trinité, sanctions, Assange, Sébastopol».

https://odysee.com/@STRATPOL:d/1923comp:f?src=embed

2 – Économie: interview de Marc Touati : «France: l’implosion finale?»

https://www.youtube.com/watch?v=gxZA1Jaiuvo

– Afrique: L’excellente chronique d’Alain Foka, ancien chroniqueur de RFI, journaliste africain de grand talent, sous le titre «La chronique : vers une 3ème guerre mondiale ?».

La chaîne vidéo d’Alain Foka est probablement une des chaînes You Tube politique et géopolitique les plus visionnées en Afrique. Qu’on apprécie ou non, Alain Foka est un immense influenceur qui nous donne une excellente lecture africaine de l’actualité mondiale. https://www.youtube.com/watch?v=gSNztf_c7uI

– Élections législatives anticipées :

Les sondages se succèdent et donnent toujours le bloc des droites (RN, LR Ciotti) de 7 à 9 points devant le Nouveau Front populaire. Parier sur un hypothétique front républicain qui interdirait la victoire du bloc des droites, c’est parier que les électeurs de l’UDI, du Modem et de Horizon voteraient tous, sans états d’âme, pour LFI dans le cas d’un duel LFI-Bloc des droites au 2ème tour. C’est un pari auquel je ne me risquerai pas. Pour moi, le bloc des droites emportera ce scrutin.

3 instituts de sondage envisagent même possible la majorité absolue pour le bloc des droites dans la fourchette de leur projection en sièges. (Harris, Odoxa et Elabe)

Au Royaume Uni, le 4 juillet, dans une élection à un seul tour, la défaite du parti au pouvoir sera historique et sanglante.

5 – Élections présidentielle US de Novembre 2024:

A 4 mois du scrutin, le premier débat entre Trump et Biden a tourné au détriment de Biden qui a paru un peu perdu. Deux tiers des 50 millions de téléspectateurs ayant visionné l’émission pensent que Biden a perdu ce débat et qu’il est dans l’incapacité physique et mentale pour effectuer un deuxième mandat. Les lecteurs pressés pourront voir en 6 minutes les images marquantes de ce débat commentées en français sur TV5 sous le titre: «Débat catastrophique de Biden face à Trump». https://www.youtube.com/watch?v=5Qszgbr_Ra4

Pour mes amis anglophones:

https://www.cnn.com/2024/06/28/politics/debate-poll-cnn-trump-biden/index.html

Biden’s debate performance sets off alarm bells for Democrats

https://www.cnn.com/2024/06/28/politics/joe-biden-debate-performance-panic Biden-Trump debate spurs panic among Democrats: « This is bad »

https://www.youtube.com/watch?v=KP-QHcQBnI8

Biden’s disastrous debate pitches his reelection bid into crisis https://www.cnn.com/2024/06/28/politics/biden-trump-presidential-debate-analysis/index.html

Le problème des démocrates est désormais de remplacer Biden alors que celui ci ne souhaite pas démissionner.

Dans un pays où tous les coups tordus sont permis dans une campagne présidentielle, y compris la fraude électorale via le vote par correspondance, la solution habile pourrait consister en un attentat sous faux drapeau contre la personne de Biden : une sorte d’attentat de l’Observatoire, superbement réalisé en d’autre temps par la gauche mitterandienne française pour raviver la cote déclinante du candidat Mitterand dans l’opinion publique.

Un attentat anti-Biden serait attribué aux vilains partisans de Trump, toujours présentés comme capables du pire, et serait de nature à retourner l’électorat US, hyperémotif, contre Trump et en faveur du camp démocrate, à quelques semaines du scrutin. Le remplacement de Biden ne poserait plus de problème dans un tel contexte et le camp démocrate (belliciste, néoconservateur et sioniste intégriste) pourrait garder le pouvoir pour le plus grand malheur de l’humanité.

Mais je galège, évidemment, car évoquer sérieusement un tel scénario serait donner dans le «complotisme le plus cynique». Messieurs Colombani, Posternak et leur claque qui veillent au grain, ne manqueraient pas de m’en faire grief à la première occasion.

A chacun son menu et à chacun de se forger son opinion, bien sûr.