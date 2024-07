RESTER PRISONNIER

Rester prisonnier d’un système pourrit.

Pourrir assis devant le robot

Robot qui me dit quoi penser et quoi faire

Faire semblant de vivre

Vivre pour rien

Rien ne va plus

Plus de mal que de bien

Bien jouer sa dernière carte

Carte, la Dame de Cœur

Cœur de lion

Lion dans la jungle

Jungle, c’est la liberté

Liberté d’agir

Agir pour nous

Nous qui payons les taxes

Taxes de la classe moyenne.

John Mallette

Le Poète Prolétaire