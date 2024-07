IL Y A LONGTEMPS QUE LES PSYCHOPATHES AUX MANETTES VEULENT FAIRE RESET!

▼▼▼

L’Arabie saoudite cherchera à se doter de l’arme nucléaire si l’Iran le fait

Le ministre des Affaires étrangères saoudien a assuré sur CNN que Riyad chercherait à se doter de l’arme nucléaire si l’Iran s’engageait dans cette voie.

L’Arabie saoudite développera son propre arsenal nucléaire si l’Iran s’y emploie de son côté, a prévenu mercredi le ministre des Affaires étrangères Adel al-Jubeir, tandis que les tensions augmentent dans la région.

L’Arabie saoudite affirme depuis longtemps qu’elle s’alignerait sur tout développement de l’armement nucléaire iranien mais cette déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères intervient au lendemain de la décision américaine de se retirer de l’accord iranien de 2015 par lequel Téhéran a accepté de brider son programme nucléaire en s’engageant à ne jamais chercher à obtenir la bombe atomique.

Ryad, qui n’a jamais caché ses réserves vis-à-vis de l’accord passé en 2015 entre l’Iran et six puissances mondiales, a immédiatement applaudi l’annonce faite par le président Donald Trump, son grand allié ► Source BFMTV du 09/05/18

▲▲▲

Giulietto Chiesa sur le site ilfattoquotidiano.fr analyse l’information qui nous est transmis par la maison des Saoud comme un scud dans nos têtes ; Comme quoi ils ont la bombe atomique depuis 2 ans, c’est le Pakistan qui lui a fournie et bien sûr avec l’aval des É-U. Intégré dès le 21/12/2015 ICI et en rappel le 18/11/2017 LÀ

Des cibles israélienne frappées dans le Golan, Israël accuse l’Iran et dit ne pas chercher l’escalade

Al Manar | 10 mai 2018 | Source ► https://french.almanar.com.lb/885850



Des dizaines de missiles en provenance de la Syrie se sont abattus, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur plusieurs positions militaires israéliennes dans le Golan syrien occupé.

L’armée d’occupation israélienne a directement accusé les Gardiens de la révolution iranienne d’être derrière cette attaque. À en croire le porte-parole de l’armée d’occupation, une vingtaine de missiles été tirées par des hommes de la brigade iranienne al-Qods ont visé les premières lignes de l’armée israélienne sur le Golan. Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus a prétendu que le système antimissile Dôme de fer en a intercepté plusieurs.

Or, le quotidien israélienne Haaretz a reconnu que le Dôme de fer n’a fonctionné que partiellement et que « certains des missiles iraniens » ont traversé le « bouclier antimissile israélien ».

Dans ce contexte, la chaine libanaise Al Mayadeen, citant des sources militaires concordantes, a affirmé que plus de 50 missiles ont atteint plusieurs positions de l’armée d’occupation.

Et de préciser : ‘dix sites militaires israéliens ont été visés au nombre desquels figurent le site ultra-secret du renseignement des unités de protection des frontières’.

Citant des témoins, Al Mayadeen a fait état d’énormes incendies après la chute des missiles et un mouvement intensif des ambulances.

L’armée d’occupation a imposé un black out total sur les dégâts et les pertes israéliennes, recommandant des médias israéliens de n’évoquer qu’une vingtaine de missiles pour éviter de semer la panique parmi les Israéliens.

La première salve de tirs de missiles a eu lieu vers minuit heure locale contre les positions israéliennes déclenchant les sirènes d’alertes. Le conseil local du Golan occupé, organe désignée par l’armée de l’occupation, a lancé la consigne d’évacuation et a demandé aux colons de gagner les abris.

Raids contre Damas, ‘Israël’ ne cherche pas l’escalade

L’incapacité des missiles Patriot israéliens à intercepter ces missiles a poussé l’aviation sioniste à lancer des raids contre la banlieue de Damas.

Vers 04h30 (Heure locale), des avions de combat israéliens ont lancé une série de raids aériens contre la capitale syrienne, et sa banlieue. Des détonations ont été entendues non loin du siège de la Garde présidentielle et du centre de recherche militaire Jamaria. La DCA syrienne a été pleinement active à l’heure où l’information tombait sur le télex.

Selon le ministère russe de la Défense, les raids israéliens ont été menés par 28 avions israéliens F-15 et F-16 qui ont tiré environ 60 missiles, dont plus de la moitié ont été abattus par la DCA de l’armée syrienne. Le moment de l’interception a été enregistré par des caméras.

Une source des forces alliées de Damas a indiqué à l’AFP que les frappes israéliennes ont touché « un régiment de l’armée de l’air près de la ville de Doumeir (à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Damas, ndlr) et la brigade 38 dans les environs de Deraa ».

« Les systèmes de défense anti-aériens ont réussi à abattre des missiles qui visaient l’aéroport de Damas », a ajouté cette même source.

De son côté, le porte parole de l’armée d’occupation a confirmé les raids contre la Syrie, tout en insistant que l’entité sioniste « ne cherche pas l’escalade » militaire.

Selon lui, le chef de la brigade al-Qods, « Qassem Soleimani, a ordonné et dirigé en personne l’attaque aux missiles contre les positions de l’armée israélienne ».

Et d’ajouter : « Israël a informé la Russie avant ses raids menés jeudi contre des cibles en Syrie ».

Le ministre israélien de la guerre, Avigdor Lieberman, a également déclaré qu’ ‘Israël ne veut pas une escalade’ tout en espérant que ‘cet épisode soit clos’, a rapporté AlMayadeen.

Citant des sources bien informées, la chaine libanaise d’informations a affirmé qu’Israël a informé les Casques bleus de la FNUOD qu’il n’aspire pas à une escalade ou à une guerre avec l’Iran.

Les abris ouverts dans la Galilée

Et puis à 5h30 heure locale, de nouvelles explosions ont été entendue, cette fois-ci, dans la colonie de Metula, au Nord de l’entité sioniste, a pour sa part rapporté la chaine d’informations iranienne francophone PressTV. Et d’ajouter : les colons ont été sommés de quitter la colonie : les refuges à « Tiberiade » et « Kiryat Shmona » dans la Galilée ont été ouverts.

Mardi soir, les forces d’occupation ont été mises en état d’alerte pour se préparer à une éventuelle riposte qui pourrait être lancée à partir de la Syrie. Deux missiles israéliens ont été interceptés mardi soir par la défense antiaérienne syrienne au-dessus de la ville d’al-Kiswah, située au sud de Damas.

Paris appelle à la « désescalade » entre ‘Israël’ et l’Iran

En réaction, le chef de l’État français Emmanuel Macron a appelé à la « désescalade » entre ‘Israël’ et l’Iran, a indiqué jeudi la présidence française.

« Il appelle à la désescalade », a indiqué la présidence et « il s’entretiendra à ce sujet avec la chancelière » allemande Angela Merkel, qu’il rencontre dans la journée à Aix-la-Chapelle en Allemagne à l’occasion de la remise d’un prix européen.

Dans une interview publiée le week-end dernier dans l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président français avait mis en garde contre le risque de guerre en pareil cas.

Si les États-Unis se retirent de l’accord « cela signifie que nous ouvririons la boîte de Pandore, il pourrait y avoir une guerre », avait dit M. Macron.

Moscou appelle à la retenue

La Russie, a quant à elle, appelé à « la retenue », a déclaré jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, faisant part de sa « préoccupation ».

« Nous avons établi des contacts avec chaque partie, nous les appelons toutes à la retenue », a indiqué aux agences de presse russes le haut diplomate, ajoutant : « bien sûr, cela suscite pour tout le monde de la préoccupation ».

Ces frappes interviennent au lendemain d’une rencontre à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

▲▲▲

Et on comprend bien qu’elle le veut !

Et elle n’est pas la seule ;

Chacun est à son poste, Donnie « Mains d’Enfant » Trump a allumé la mèche histoire de faire croire qu’il est bien le maitre du Nouveau Monde et May a soufflé sur les braises histoire de ne pas faire retomber la tension. Démontrant par la même que c’est bien la City de Londres qui pilote le gouvernement zunien et pas l’inverse.

Le Baby MacDeRoth lui gouverne à vue en zig et en zag !

Vlad, quant à lui, à la réponse à ses interrogations de décembre 2015 : Dans une interview tirée du documentaire « Ordre mondial » diffusé ce dimanche par la chaîne de télévision Rossia 1, le président russe a expliqué ce qui devrait animer les pays sur le grand échiquier des relations internationales, a dévoilé les principes essentiels de la politique russe et s’est prononcé sur l’éventualité d’une guerre mondiale ► Sputnik news France ;

Sur une guerre éventuelle

En répondant à la question du journaliste sur la probabilité d’une guerre, Vladimir Poutine a exprimé son souhait de ne pas voir de guerre mondiale éclater, car ce serait une catastrophe d’une ampleur planétaire.

« J’espère qu’il n’existe plus sur terre d’hommes assez fous pour oser utiliser des armes nucléaires », a déclaré le président.

Néanmoins, selon M. Poutine, « étant l’une des principales puissances nucléaires, la Russie se réserve le droit d’améliorer son armement stratégique, celui-ci étant compris comme un moyen de dissuasion. La triade nucléaire est au cœur de notre politique de sûreté nucléaire. Nous n’avons jamais brandi et ne brandiront jamais cette massue, mais elle occupe une place appropriée et joue un rôle non négligeable dans notre doctrine militaire ». Pour lire l’article et mon analyse du 20/12/2015 ► AU N.O.M. DE VLAD

Et pour ceux qui veulent voir en Poutine le seul capable de sauver le Système, car c’est bien là le problème, si Vlad avait voulu mettre fin à l’Empire anglo-américano-christo-sioniste, il pouvait le faire, depuis le début ;

Si la Russie veut véritablement se débarrasser de l’empire, la solution est juste là à portée de main… Il suffit d’épauler légalement la Confédération Iroquoise (et les autres nations amérindiennes) avec laquelle elle est alliée depuis 1710, à faire annuler les possessions de terres frauduleuses de l’empire tant au pays du goulag levant qu’au Canada… Ceci représente un angle d’attaque inédit et intéressant. Attendons la suite… Disait Résistance 71 en octobre 2016 que j’analysais dans ce billet de Blog ► OCCUPANTS ILLÉGAUX

Et là encore, on a vu !

Absolument rien venir…

Vlad n’est pas contre un Nouvel Ordre Mondial, la preuve, il plaide même pour un nouvel Ordre Mondial Démocratique, dont j’ai toujours pensé qu’il se verrait bien prendre la gouvernance. Alors et ce n’est plus à démontré, il n’est pas fissuré comme les représentants de la Nation Exceptionnelle et Indispensable et fait preuve d’un sang froid salutaire et salvateur en ces temps de trumperies universelles…

Mais il propose de passer d’une réalité à une autre, d’un empire à un autre, dont l’oligarchie régnante serait in fine toujours aux manettes, même si elles ne veulent pas l’admettre qu’actuellement elles ne commandent, ni ne contrôlent, plus grand-chose…

Ce qui n’en est pas moins dangereux, pour nous les peuples.

C’est pourquoi nous estimons que le temps de la décolonisation est venu et que notre salut viendra de NOUS TOUS, les peuples qui briseront les chaines du colonialisme, ensemble !

Quant à l’avenir de l’humanité il passe lui et immanquablement par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.