Par Andrew Korybko. Source Le pacte logistique militaire de la Russie avec l’Inde complète sa stratégie asiatique nouvellement recalibrée (substack.com)

Le partenariat stratégique de la Russie avec la Chine reste intact et continue d’avoir un impact positif sur le monde, mais la Russie est maintenant beaucoup moins susceptible de devenir le « partenaire junior » de la Chine qu’auparavant et de la privilégier par rapport à la Corée du Nord, au Vietnam et à l’Inde.

Sputnik a rapporté ce week-end que la Russie avait approuvé un accord de déploiements militaires conjoints (JMD) avec l’Inde, qui est essentiellement l’accord d’échange réciproque de logistique (RELOS) qu’ils négocient depuis quelques années. Ce pacte permettra à chacune de leurs forces armées d’utiliser plus facilement les installations de l’autre, ouvrant ainsi la possibilité de visites plus régulières de leurs marines et conférant une dimension militaire symbolique à leur corridor maritime oriental entre Chabahar et Vladivostok.

Le moment n’est pas non plus une coïncidence puisqu’il suit immédiatement le pacte de défense mutuelle russo-nord-coréen ainsi que la Russie et le Vietnam réaffirmant la force de leur partenariat stratégique en s’engageant à ne pas conclure d’accords avec quiconque d’autre qui pourrait constituer une menace pour les intérêts de l’autre. Ces deux alliances, la première formelle et la seconde officieuse, sont désormais suivies par le pacte JMD de la Russie avec l’Inde, achevant ainsi le nouveau recalibrage de sa stratégie asiatique.

Jusqu’à présent, les ennemis et même les amis de ce pays supposaient que la Russie « pivotait » vers la Chine, avec l’insinuation qu’elle privilégierait les intérêts de Pékin par rapport aux autres. Si cela avait été le cas, cela aurait pu prendre la forme d’une pression conjointe sur la Corée du Nord en guise de punition pour ses essais de missiles, d’exercices navals conjoints dans la partie revendiquée par la Chine de la mer orientale et de la mer de Chine méridionale contestée par le Vietnam, et d’une réduction des liens militaires avec l’Inde pour donner à la Chine un avantage dans ses différends himalayens.

Au lieu de cela, la Russie a conclu une alliance militaire formelle avec la Corée du Nord, a confirmé qu’elle ne ferait jamais rien qui puisse menacer les intérêts du Vietnam (l’insinuation étant qu’elle ne donnera jamais de crédit à la partie revendiquée par la Chine de leur territoire maritime contesté) et a conclu le JMD avec l’Inde. La faction pro-BRI de la communauté des experts et des décideurs politiques russes n’est probablement pas satisfaite de ces résultats, car ils renforcent la main de leurs « rivaux amicaux » équilibrés et pragmatiques.

Pour expliquer, le premier pense qu’un retour à la bipolarité sino-américaine est inévitable et que la Russie devrait accélérer la trajectoire de la superpuissance chinoise pour se venger des États-Unis pour tout ce qu’elle a fait depuis 2022. En revanche, le second veut maintenir l’équilibre de la Russie afin d’éviter une dépendance disproportionnée vis-à-vis de la République populaire, estimant qu’il est encore possible d’accoucher d’une multipolarité complexe tout au long de la transition systémique mondiale au lieu de revenir à la bi-multipolarité.

En ce qui concerne les trois derniers développements militaro-stratégiques, leur effet cumulatif est de signaler que la Russie ne deviendra jamais le « partenaire junior » de la Chine comme la faction pro-BRI l’implique qu’elle devrait le faire « pour le plus grand bien », et ils servent également à compliquer les questions géopolitiques régionales pour la République populaire. Les États-Unis pourraient renforcer leur présence militaire en Asie du Nord-Est après le pacte de la Corée du Nord avec la Russie, tandis que le Vietnam et l’Inde continueront à défendre avec confiance leurs revendications territoriales respectives vis-à-vis de la Chine.

Alors que la première conséquence pourrait pousser la Chine dans une rivalité croissante avec les États-Unis, qui pourrait ensuite être exploitée par la Russie et la Corée du Nord pour les amener à les soutenir de manière plus significative contre leur ennemi commun, la seconde renforce la position potentielle de Moscou en tant que médiateur entre eux et Pékin. La première est donc une variante différente de la bi-multipolarité sino-américaine, bien qu’avec une plus grande autonomie stratégique pour la Russie et la Corée du Nord, tandis que la seconde maintient les tendances complexes de la multipolarité sur la bonne voie.

Pris ensemble, ces mouvements peuvent être interprétés comme un « jeu de pouvoir » de la faction équilibrée / pragmatique de la Russie contre ses « rivaux amicaux » pro-BRI, ces derniers étant en plein essor depuis un an mais étant maintenant à nouveau sur la défensive comme avant. Le partenariat stratégique de la Russie avec la Chine reste intact et continue d’avoir un impact positif sur le monde, mais la Russie est maintenant beaucoup moins susceptible de devenir le « partenaire junior » de la Chine qu’auparavant et de la privilégier par rapport à la Corée du Nord, au Vietnam et à l’Inde.