Et bien si ! on a déjà vu le FN au pouvoir !

Bonjour à toutes et à tous,

Certains disent : « Ce qui me paraît étrange, c’est cette haine pour un parti qui n’a jamais gouverné et n’est donc pas responsable de nos énormes ennuis. »

C’est faux ! on a déjà vu en France le FN au pouvoir dans certaines villes. On a vu des associations privées de subventions dès leur arrivée à la tête de certaines municipalités. Ainsi que certains livres disparaître des bibliothèques. Certes, ils n’ont pas encore osé les brûler, mais qu’arriverait-il s’ils arrivaient au pouvoir au niveau national ?

Le Front National n’est pas vierge, il a une histoire, et une famille de divers partis arrivés au pouvoir dans divers pays. Bien sûr que si, on a vu le Front National ou l’équivalent au pouvoir au niveau national. On a vu Vichy et la collaboration dont descend le FN en droite ligne ; mais, on a vu aussi Franco en Espagne, Salazar au Portugal, les quatre colonels en Grèce, ou Pinochet au Chili. On a vu tous ces gens-là, on a vu ce qu’ils ont fait. Je ne veux pas de ça pour mon pays.

LFI n’est pas d’extrême gauche. Même le Conseil Constitutionnel l’a déclaré. Par contre il n’a pas hésité à classer le RN et Ciotti à l’extrême droite.

LFI n’est même pas aussi à gauche que Mitterrand en 1971 au congrès d’Épinay qui chantait l’internationale, alors que Mélenchon l’interdit depuis longtemps dans ses meetings. Mitterrand disait qu’il faudrait abolir le capitalisme. Mélenchon ne le dit pas ! LFI est très loin d’être d’extrême gauche !

Quant aux immigrés, il faut tordre le cou à certains mensonges. Par exemple, « les aides accordées à des immigrés qui n’ont jamais payés le moindre centime d’impôt » est très facile à démonter. Ils payent la TVA dès qu’ils achètent la moindre chose, et payent les mêmes cotisations que les nationaux dès qu’ils travaillent : cotisation chômage, cotisation sécu, et même cotisation retraite alors qu’ils ne la toucheront peut-être pas s’ils rentrent au pays !

La peur de l’immigré est instillé par la droite et l’extrême droite depuis des lustres pour diviser la classe ouvrière. Mais, comme le disent les vieux slogans: «Première, deuxième, troisième génération, on est tous des immigrés!» et «Français! immigrés! mêmes patrons, même combat!»

La propagande pour le FN est financée par le multi-millardaire Bolloré qui possède des chaines de télé (Canal +, CNews…). Ce sont les Patrons qui veulent Le Pen, car ils veulent mener le prolétariat à la trique ! Vous voyez bien que Le Pen est monté aussi subitement en 2024 que Macron en 2017, ça ne vous met pas la puce à l’oreille ?

Bien sûr que la famille Le Pen est extrêmement dangereuse ; et Bardella est membre de cette famille, c’est un neveu par alliance de Marine. Le fascisme s’avance toujours à visage masqué. Oui, masqué. Par exemple en changeant le non du FN, qui rappelle trop le père, par RN. Et aussi en changeant le nom de Marion Maréchal Le Pen, afin de lui faire faire de l’entrisme chez Zemmour pour le détruire de l’intérieur :

http://mai68.org/spip3/spip.php?article482

Une telle famille, un tel clan, capable de telles magouilles est capable de tout.

Bien à vous,

do

Quant aux promesses ouvrières du clan Le Pen, n’en croyez rien ! Ils ont commencé par dire plein de choses pour qu’on soit attirés par eux, abolition de la réforme des retraite, TVA, etc. Mais, c’était une technique classique de manipulation, une fois attirés par eux, on a du mal à s’en défaire quand ils reviennent petit à petit, tout doucement, sur certaines promesses.